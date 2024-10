Diputación sella en China un acuerdo para el desarrollo de actividades comerciales y de inversión

La Diputación y Cámara Granada, en representación de Granada Global, han suscrito un alianza con la Cámara de Comercio Internacional de Pekín tras un encuentro en la capital del gigante chino en el que ambas partes han sentado las bases para "generar sinergias de colaboración con respecto al comercio, la transferencia técnica y el intercambio de publicaciones".

Así lo ha indicado la institución provincial granadina tras un acuerdo en el que las partes recomiendan "las oportunidades de cooperación o los potenciales socios para desarrollar actividades comerciales y/o de inversión tanto en la provincia de Granada como en la capital china".

"Satisfecho después de firmar este acuerdo en el que hemos sentado las bases para una futura colaboración mutua abriendo China a las empresas de Granada que quieran instalarse en el país asiático y, por otra parte, acogiendo también en Granada a las empresas chinas que quieran instalarse en la provincia", ha afirmado el presidente provincial, Francis Rodríguez al término del acto que se ha celebrado a primera hora de esta mañana en la sede principal de la China Council for the Promotion of International Trade, que, por su parte, ha mostrado especial interés en el sector agroalimentario de la provincia.

"Tenemos oportunidades de expansión de negocio reales, teniendo en cuenta que uno de los principales sectores con potencial de expansión es precisamente el agroalimentario", a lo que el presidente de la Diputación de Granada ha sumado la importancia de esta nueva cooperación que redundará, ha proseguido, también en otros ámbitos como el tecnológico y el sanitario.

Para ello, tanto la Diputación como las respectivas cámaras se comprometen a intercambiar visitas de misiones comerciales y grupos de estudio de proyectos. Un convenio que, para Rodríguez, es un paso más en el arranque de la estrategia de Granada Global con el objeto, en esta misión comercial que está encabezando la institución provincial junto a Cámara Granada, de "desarrollar relaciones institucionales a largo plazo con entidades económicas y políticas claves de China para futuras cooperaciones".

"Con la firma de este convenio fomentamos el inicio de nuevas iniciativas bilaterales que estimulen el desarrollo económico local y el crecimiento en ambas regiones. Para Granada, China representa un mercado estratégico que facilita la diversificación de exportaciones y el impulso de sectores clave como el turismo, pero también el tecnológico y el agroalimentario", ha concluido el presidente.

China es el mayor mercado importador para la provincia de Granada. En el año 2023, se importaron productos por valor de 213 millones de euros, de los cuales más del 65% estaban relacionados con productos industriales o tecnológicos.

Granada, por su parte, exportó a China más de 29 millones de euros en el año 2022. Después de Marruecos y Estados Unidos, es el tercer país al que más se exporta fuera de Europa, según los datos facilitados este miércoles por la Diputación.

En los últimos cuatro años, un promedio anual de más de 67 empresas granadinas han exportado a China y más de dos tercios de las exportaciones han estado relacionadas con productos agroalimentarios, mientras que casi un tercio corresponde a productos industriales y tecnológicos. Granada, además, es la quinta provincia española que más ha crecido en número de empresas que exportan a China, con un incremento del 11,76%, entre los años 2022 y 2023.