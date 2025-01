El detergente de Mercadona que revoluciona los hogares por cuatro euros

No hay muchas sensaciones como la de ponerse ropa que huele bien, y es que por muy limpias que estén, según el producto que se emplee, las prendas no se sienten impolutas si no desprenden un aroma acogedor. Y cuanto más dure, mejor. Mercadona, que conoce bien lo que quieren los usuarios, lo sabe y, por eso, ha lanzado el producto que está revolucionando los hogares de todo el país.

La cadena de supermercados española se ha propuesto acabar con la búsqueda de fragancia o frescura en los productos detergentes y suavizantes. Para ello, ha formulado un nuevo artículo que combina las dos cualidades más pretendidas a la hora de lavar la ropa. Un innovador dos en uno que está causando furor.

Se trata de un detergente que combina una fragancia envolvente, elaborada por compuestos y perfume hipoalergénicos, con la frescura. Además, está dermatológicamente testado en laboratorios especializados en el tratamiento de la piel atópica y sensible, de modo que no provoca irritaciones ni problemas cutáneos a su contacto. Unas características que lo convierten en un producto apto para aplicar en la colada de toda la familia, tanto de los mayores como de los más pequeños. Incluso, en ropa de bebé o en la de personas que sufren algún tipo de alergia.

Es el Detergente Colonia Hipoalergénico. Su perfume potente y duradero, no exento de frescura, contiene colonia, algo que no es frecuente encontrar en las gamas de detergentes. De ahí, que el olor del que impregna a las prendas enganche a tantos clientes. Además, es un producto que se puede emplear tanto en ropa blanca como en colores, por lo que se trata de una opción siempre útil.

Pero más allá de eso, por lo que destaca es por su accesibilidad y durabilidad. Y es que este producto que aspira a convertirse en un imprescindible de los hogares de España solo tiene un coste de cuatro euros y dura hasta 50 lavados.