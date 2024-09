Detenido el director de una sucursal bancaria en Alcudia de Guadix por blanqueo de capitales

Detienen al director de una sucursal bancaria ubicada en Alcudia de Guadix por blanqueo de capitales. Los hechos se remontan al pasado 12 de septiembre cuando la Guardia Civil realizó una operación contra el blanqueo de capitales en esta localidad de la comarca de Guadix. Para sorpresa de todos los vecinos de este pequeño municipio, el director de la oficina de Caja Rural Granada acabó siendo detenido y se ha abierto una investigación para esclarecer el origen y destino de una importante cantidad de dinero que se ha movido desde esta oficina.

Según ha informado en la mañana de este lunes Canal Sur, varias personas se han visto afectadas por las irregularidades cometidas por el director de la sucursal bancaria. Decenas clientes de la entidad contaban con miles de euros depositados a plazo fijo que, ahora, han desaparecido. Una de las afectadas ha explicado en la televisión autonómica que "los ahorros de toda una vida ya no están. Los trabajadores de la oficina me dicen que no hay nada. Absolutamente nada".

Tras lo acontecido, Caja Rural Granada ha emitido un comunicado en el que asegura que "desde el momento en que fue comunicado el registro de la oficina y la detención del director por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, nuestra entidad suspendió de empleo al director de la sucursal, prohibiendo su acceso a la misma, así como inhabilitando cualquier posibilidad de conexión y acceso al sistema informático de la entidad".

Así mismo, la entidad bancaria recalca que se está "colaborando activamente con las autoridades judiciales y cuerpos y fuerzas de seguridad para aclarar lo sucedido desde el primer momento que tuvo conocimiento de estos hechos". Respecto a los vecinos de esta pequeña localidad afectados por la trama, Caja Rural Granada se encuentra "revisando los casos de clientes que están reclamando alguna irregularidad. La oficina está abierta al público en su horario habitual, y con personal de la entidad para atender a nuestros clientes".

Por último la entidad sostiene que se trata de "un caso aislado que afecta a un empleado y que no representa a los más de 750 trabajadores que forman la plantilla de Caja Rural Granada".