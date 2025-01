Desalojadas varias personas por un incendio que afectó a tres viviendas en Fornes

La tarde del último día del año fue algo convulsa para los vecinos de Fornes. Un incendio originado en un inmueble del pequeño municipio granadino obligó a desalojar a varias personas de forma preventiva.

Las llamas aparecieron a primera hora de la tarde en el tejado del edificio, un fuego que acabó afectado a tres viviendas. Los Bomberos del Consorcio de la Diputación de Granada, así como el Servicio de Extinción de Incendios Forestales se desplazaron hasta la zona afectada para sofocar las llamas lo antes posible.

Tal y como explicaba el Plan Infoca en sus redes sociales, hasta el lugar se desplazaron un grupo de bomberos forestales y un camión autobomba.

Por fortuna, las llamas quedaron extinguidas y no hubo que trasladar a ninguno de los desalojados a un centro hospitalario. Eso sí, los residentes en estas viviendas no pueden acceder a sus viviendas hasta que no se compruebe el estado estructural de sus hogares.