Denuncian el "daño" de las macroplantas fotovoltaicas a las águilas imperiales de la provincia

Ecologistas en Acción Granada ha alzado la voz para alertar del perjuicio que sufrirán las águilas imperiales que viven en Granada con la "instalación de macroplantas solares fotovoltaicas" en sus hábitats. La principal preocupación de la organización está en la Mancomunidad de Municipios de El Temple, concretamente en la carretera que une Ventas de Huelma con Cacín, donde ya se encuentra una planta de energía que aspira a crecer con más proyectos a su alrededor. José Terrón Tentor, miembro de Ecologistas en Acción Costa-Granada, califica como "una locura" la mayor presencia de placas solares en "una zona protegida" porque “no se respeta la legislación en ningún sentido”.

Los integrantes granadinos de la confederación ecologista lamentan que las águilas imperiales "muy previsiblemente desaparecerán de los hábitats que ocupan actualmente". José Terrón incide en que uno de los nidos de las tres parejas controladas por la administración "se queda dentro de territorio vallado”. Las otras dos parejas se encuentran en Iznalloz. "O se van a otra zona o van a tener muy limitadas sus opciones de supervivencia", agrega el portavoz, que apunta que el perjuicio más severo se da en "toda la zona que utilizan como cazadero" para alimentar a sus polluelos, que fueron dos por nido el pasado año. En total, asegura que se pueden ocupar "casi 3.000 hectáreas" a través de "30 proyectos" en la zona de El Temple, que "es una zona de terreno barato".

Desde el colectivo provincial critican que "las administraciones se pliegan ante intereses privados en vez de cumplir la lay y defender el bien común". Asimismo, recalcan que "no se evalúa convenientemente" la ubicación de las plantas ante la posibilidad de un "efecto acumulativo". "Estos proyectos no se ubican en los lugares donde menos perjuicio medioambiental generan sino en los de menor coste económico", manifiestan. Dos de las estaciones mencionadas por Ecologistas en Acción Granada son Caparacena 400 y Caparacena 330. Por otro lado, señalan que los "vallados de tipo cinegético de más de 35 kilómetros de perímetro suponen un obstáculo para el libre desplazamiento de la fauna terrestre y aérea".

"Se están gastando millones de euros en su recuperación"

José Terrón hace hincapié en que en Andalucía "se están gastando millones de euros" para la recuperación del águila imperial. "Tienes la suerte de que vienen de mutuo propio y ahora te la cargas porque has puesto unos proyectos sabiendo que estaba ese águila. Parece que está hecho con toda la mala uva del mundo", insiste. Asimismo, recuerda que hay otras especies en el territorio que necesitan protección, como es el caso del sisón común, cuya categoría de 'En Peligro de extinción' se elevo a nivel estatal recientemente. Aves como el aguilucho cenizo también sufren con los cambios en la biodiversidad de su entorno.

“Ellos tienen hechos los mapeos y luego no los tienen en cuenta”, critica el integrante de Ecologistas en Acción, quien asegura que han llegado a "quitarlos" tras su publicación. "Tenemos las capturas. Dimitió incluso el jefe del programa. ", sostiene. Además, deja claro que los técnicos "opinan distinto" a los responsables de las instituciones. “Estos proyectos están en tramitación. Las alegaciones las estamos haciendo ante el ministerio”, apunta en referencia al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El miembro de la asociación que vela por el cuidado de la naturaleza denuncia que "no hay un solo responsable de medioambiente de la Junta que tenga la titulación requerida. Son todos abogados y van a defender para seguir produciendo beneficios económicos”. "El PSOE no hacía nada y los de ahora, basándose en los proyectos anteriores, ni miran ni contemplan nada. Esto es un desastre", asevera. “Vamos a ir a los tribunales, pero si después construyen el parque el daño está hecho”, expresa Terrón.

Los tendidos eléctricos, factor de una "mortalidad elevada"

Desde hace cuatro años, las águilas imperiales retornaron por cuenta propia a la provincia. Su reproducción es tan necesaria como complicada debido a que muchas de sus crías no llegan a ser adultas. Uno de los elementos clave en esta ecuación son los tendidos eléctricos. José Terrón declara que estudios realizados en Castilla-La Mancha desvelan que el 50% de las muertes de ejemplares son por "electrocución o impacto con los cables". "El número es altísimo. Una raza de este tamaño no se puede meter entre las hileras de plata", lamenta. Asimismo, sostiene que existe la obligación de "poner el tendido con todas las medidas para que no se electrocuten cuando se posan”. El especialista en este campo señala que otro 25% de las muertes es por "caidismo", que consiste en que los propios hermanos de los polluelos los matan cuando no hay alimento suficiente.

El integrante de Ecologistas en Acción Granada manifiesta que “la energía renovable es necesaria, pero haciendo las cosas en condiciones”. Desde su punto de vista, se acomete un "daño medioambiental", pero también un perjuicio para la "población". El ecologista asegura que con el "alquiler de terrenos del cultivo del cereal baja la producción y se pierden empleos". También muestra su rechazo a que la Junta realice expropiaciones. Por último, José Terrón se muestra contrario al argumento de que los terrenos ocupados son reducidos, pues explica que "las aves buscan las mejoras zonas de biodiversidad, motivo por el que defiende que les deje vivir sin intromisión alguna por parte del ser humano.