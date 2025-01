¿Debo contratar a un profesional o crear mi página web por mi cuenta?

En un universo cada vez más digitalizado, contar con una página web que nos permita posicionarnos en el ámbito online es uno de los objetivos que deben estar presentes en la estrategia de cualquier negocio, con independencia de su tamaño o de su facturación.

A medida que el mercado ha ido ofreciendo cada vez más plataformas y tecnologías que permiten crear esta página web, muchos emprendedores valoran la opción de crear su propia página web haciendo uso de los diferentes maquetadores online que podemos encontrar. Incluso si no cuentan con los conocimientos adecuados para ello. Pero, ¿es una buena idea optar por esta vía?

Con independencia de que nuestra página web esté orientada hacia la venta online, como si únicamente queremos enfocarla como una página web corporativa en la que mostremos al público nuestros productos y servicios, pero sin pasarelas de pago integradas, una empresa de desarrollo web en Granada nos va a ayudar a obtener el resultado que necesitamos. Además, es posible que nos encontremos con la situación de que no sepamos exactamente qué es lo que necesita nuestro negocio: una situación que es bastante común y que una empresa profesional va a ayudarnos a descubrir ofreciéndonos el asesoramiento que requiere nuestra situación.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que para crear una página web es necesario que tengamos en consideración una serie de aspectos legales, especialmente si queremos vender nuestros productos a través de ella. Algunos de los aspectos más importantes son, por ejemplo, la política de privacidad y la de reembolsos bien definida o todo lo que tiene que ver con la protección de datos, por ejemplo. Una empresa especializada en el diseño de sitios web nos va a dar las garantías que necesitamos para que tengamos la tranquilidad de que nuestra web cumple con todo lo necesario.

Además de ello, si te preguntas cómo crear una página web, no puedes olvidar todo lo que tiene que ver con la experiencia técnica y la personalización de la web en cuestión. Una página web es mucho más de lo que vemos cuando introducimos la URL: debemos considerar lo compleja que resulta la carga de productos, la sincronización de nuestro stock en el caso de que lo necesitemos, la forma en la que mostramos los servicios que utilizamos o el número de páginas que queremos que tenga nuestra web para ganar la confianza que necesitamos de nuestros clientes. Un conjunto de ingredientes que requieren de un experto en programación que nos asegure de que nuestro sitio web va a funcionar como esperamos.

Pero no acaba ahí. Además, todo lo anterior debe quedar enmarcado dentro de una plantilla con los colores, la distribución y la configuración de cada una de las diferentes páginas que se adapten a nuestros colores corporativos y nuestras necesidades y gustos. Por lo que no solo debemos contar con conocimientos de programación, también de diseño. Una situación que nos obliga a contar con, como mínimo, dos profesionales, cada uno de ellos especializado en las diferentes áreas. Únicamente una empresa que cuente con una plantilla de profesionales integrada en su equipo de trabajo va a ser capaz de ofrecernos todo lo anterior sin que tengamos que dedicar cientos de horas a un trabajo que no va a devolvernos los resultados que esperamos.

Hasta ahora, nos hemos centrado en la parte técnica y en el diseño para responder a la pregunta de cómo crear una página web. Pero siempre estábamos enfocando la necesidad de confiar en una empresa especializada en lugar de actuar por iniciativa propia, enfocando su importancia en el momento de la creación. Sin embargo, este no es el único aspecto en el que debemos enfocar nuestra atención. La postventa es tanto o más importante que el proceso de creación de una web.

Es cierto que en internet encontramos una gran cantidad de plataformas que nos garantizan que podemos crear nuestra propia web en cuestión de minutos, incluso si no tenemos conocimiento para ello. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos problemas de que nuestra web, por ejemplo, no cargue o cargue a una velocidad mucho más lenta de lo que necesitamos? Es entonces cuando nos damos cuenta de lo importante que es tener a una empresa a nuestra disposición que nos pueda ofrecer el soporte técnico que necesitamos y nos ayuden a recobrar la normalidad en el menor tiempo posible.

Como hemos podido comprobar, son muchos los motivos que nos invitan a confiar en una empresa especializada en la creación y el diseño de nuestro sitio web. ¿A qué esperas para crear la tuya?