David Valero se queda sin medalla en París y finaliza décimo tras una grandiosa remontada

No fue posible. David Valero no pudo revalidar su marca y conseguir una medalla en la final olímpica de bicicleta de montaña en la modalidad de 'cross country' (XCO). Esta, que era la tercera participación para el granadino, después de haber estado en Rio 2016' y Tokio 2020', no finalizó como le hubiera gustado, aunque la grandiosa entrega y trabajo final mejoró el desenlace, viéndose recompensado con su décimo puesto.

Tras su tercer puesto en la anterior edición de los Juegos Olímpicos, el ciclista de Baza, que venía de cuajar una temporada bastante irregular con respecto a otros años, llevaba preparándose para esta prueba desde hace mucho tiempo con el fin de revalidar y poder conseguir de nuevo tocar metal.

Se presagiaba complicado para Valero, que desde el inicio se encontraba en el pelotón final. Fue remontado posiciones con calma mientras el tiempo iba pasando y los rivales se iban afianzando en sus posiciones. Los cabezas de serie fueron prácticamente fijos desde el inicio, llevándose el primer puesto el británico Tom Pidcock, que revalidó galardón, seguido por el francés Victor Koretzky y el sudafricano Alan Hatherly. El campeón llegó a sacarle casi un minuto y medio en el ecuador al bastetano, que resbaló a los 22 minutos del inicio, viéndose con ligeras dificultades para levantarse y continuar.

A contra marea luchó, pero acabó perdiendo bastante tiempo. No pudo ir recuperando, si no que fue perdiendo comba, hasta las últimas tres vueltas, donde apuró y metió una marcha más que le sirvió para remontar hasta la decimocuarta posición. En la última vuelta sacó toda la fuerza que le quedaba para seguir escalando en la clasificación y llegar décimo a la línea de meta, donde finalmente recortó hasta trece posiciones desde su salida y se quedó a diecisiete segundos de los ocho primeros.

Con sus 35 años, Valero se quedó a las puertas del diploma olímpico. Con la dificultad de volver a acabar entre los tres primeros, dicho galardón por lo menos validaría quedar entre los mejores de esta disciplina con todo el esfuerzo que ello conlleva. Asimismo, el otro español, Jofre Cullell, terminó vigesimocuarto.

Por su parte, el otro granadino, Carlos Garach, ha competido este lunes en la primera prueba de los 800 metros lisos, quedando segundo de su serie, con marca personal, pero sin servirle para colarse en la final de dicha disciplina pese a su gran debut.

Conoce el horario y las sedes de los granadinos que competirán en los Juegos Olímpicos de París 2024 en este enlace.