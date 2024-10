La DANA deja varios fallecidos en Valencia y personas atrapadas

La DANA ha provocado lluvias intensas en muchas provincias de España y muchas incidencias, entre ellas en Granada, pero la Comunidad Valenciana es la que se ha llevado la peor parte ya que el temporal ha dejado varios fallecidos, personas atrapadas y cortes de carreteras. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha confirmado que, tras acceder a algunos de los lugares del territorio valenciano más afectados por la DANA, se han localizado "cuerpos sin vida". Así lo confirmó en una comparecencia en el Centro de Coordinación de Emergencias, en l'Eliana (Valencia) pasadas las 00:30 horas, quien en ese momento no facilitó más datos sobre las víctimas por respeto a las familias.

Mazón ha explicado que los efectivos de emergencias está empezando a llegar a zonas "donde hasta hace bien poco no se podía acceder" y ha recordado que las tres zonas con mayor afección son Utiel-Requena, la Ribera y l'Horta. Lamentablemente, esto ha permitido constatar que "ya hay cuerpos sin vida y desgraciadamente siguen apareciendo".

Además, el dirigente autonómico ha indicado que todos los efectivos se encuentran "preparados y listos" para actuar y, si no están pudiendo llegar a algunos lugares, es porque, "o bien hay colapso en las comunicaciones, o bien porque son zonas anegadas".

"Por lo tanto, el primer mensaje que queremos trasladar es que las personas que estén ahora mismo paradas o bloqueadas sepan que se va a llegar y que, si no se ha llegado, no es por falta de medios, ni por falta de predisposición, ni por falta de capacidad, porque la capacidad es toda para poder acceder; es un problema de acceso todavía", ha expuesto.

Por ello, el presidente, aunque ha asegurado que saben que es "difícil", ha trasladado un "mensaje de calma, de paciencia y de fuerza, porque a donde no se ha podido llegar es porque es absolutamente imposible".

En cuanto a la dificultad de las comunicaciones, ha agradecido especialmente la labor a Telefónica, ya que hay algunos centros de comunicación inundados, lo que ha impedido poder tener o recibir "una comunicación adecuada".

Y Mazón ha aprovechado su comparecencia para recordar que ha habido un bulo que decía que el 112 se había 'caído'. "No se nos ha caído. Si alguien no consigue contactar en una primera llamada con el 112, que lo vuelva a intentar, porque no se ha caído el 112, sigue siendo el vehículo válido", ha insistido.

Presa de Forata, "estabilizada"

Por otro lado, ha manifestado que la situación en la presa de Forata está "estabilizada". "El nivel del agua ha comenzado a descender y por tanto no hay peligro desde la presa de Forata". En todo caso, ha instado a las personas que estén viendo también en este momento que no llueve, que "sigan buscando los lugares más altos, porque no significa que aguas arriba pueda llover y por tanto llegue agua en condiciones que no descartamos en las próximas horas". "Porque va a seguir lloviendo en muchas zonas", ha advertido.

El presidente se ha dirigido a los alcaldes y alcaldesas, con algunos de los cuales no se está pudiendo comunicar por el "problema que seguimos teniendo en las comunicaciones y en las coberturas", para garantizar que desde el Consell están "encima de ellos y que va a llegar algún momento a lo largo de la noche, sobre todo a primera hora de mañana, donde su papel va a ser fundamental".

"Inaccesibilidad absoluta"

"Estamos en un momento muy complicado, pero insisto, se va a llegar a todos los lugares. Hemos empezado a rescatar, hemos empezado a acceder a lugares donde hasta hace bien poco no se podía acceder, pero hay sitios donde aún no se ha podido llegar por inaccesibilidad absoluta en estos momentos", ha recalcado el presidente valenciano, que ha detallado que se han recibido 10.000 llamadas y hay cientos de actuaciones directas.

Emergencias pide evitar desplazamientos en Valencia

El Centro de Coordinación de Emergencias (CEE) de la Generalitat Valenciana ha lanzado en la mañana de este miércoles una nueva alerta móvil de protección civil Es-Alert a causa de las fuertes lluvias y en la que ha pedido a la ciudadanía que eviten desplazamientos por carretera en la provincia de Valencia. El sistema de alertas masivas y directas a la población 'ES-Alert' ante emergencias y catástrofes ha llegado este miércoles a primera hora, sobre las 7.10 horas, para avisar a la ciudadanía del peligro ocasionado por las fuertes lluvias e informar de medidas preventivas.

Ya el martes por la tarde, sobre las 20:10 horas, la CEE de la Generalitat Valenciana mandó un primer aviso a la ciudadanía de Valencia para informar de manera preventiva a los habitantes de toda la provincia y donde se les instaba a permanecer atentos a futuros avisos e informarse de las condiciones meteorológicas a través de fuentes oficiales. Cuando el mensaje llega a un teléfono móvil suena un pitido estridente y repetitivo, que es distinto al que se escucha cuando se recibe un sms o un WhatsApp y se mantiene en la pantalla hasta el usuario le da a la opción 'aceptar' que aparece también en él.