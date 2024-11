El Covirán rompe la maldición del Pazo para sumar un triunfo de quilates (74-92)

Partido de infarto el que se ha vivido en el Pazo Dos Deportes este sábado. Había muchas ganas de volver a ver baloncesto y eso se ha notado en el pabellón lucense. Con las gradas a rebosar, casi sin localidades libres, Covirán Granada y Río Breogán han firmado un duelo frenético, propio de la importancia que entrañaba este partido que puede marcar un antes y un después en la lucha por la permanencia.

Viajó el conjunto rojinegro con su plantilla al completo, pero finalmente Sergi García no formaría parte de la rotación. Le costó entrar en calor al plantel granadino que vio cómo su rival colocaba con relativa facilidad el 10 a 5 en el marcador. Un juego intenso y tremendamente físico mandó a Jonathan Rousselle al banquillo con dos faltas en tan solo cinco minutos de juego. Pequeño momento de ‘crisis’ que los de Pablo Pin superaron gracias a la energía e implicación de Jacob Wiley. El estadounidense se hizo grande en los dos aros con la ayuda incondicional de Scott Bamforth para, jugada a jugada, firmar un parcial de 0 a 7 para colocar el 10 a 12 en el marcador. Una vez por delante en el luminoso, el Covirán Granada no abandonó esta posición aun con los arreones de Río Breogán (16 a 23).

Entrados en el segundo periodo, el partido se convirtió en un auténtico correcalles. Ambos conjuntos apostaron por un juego rápido y frenético. El más mínimo error sería castigado por cualquiera de los contendientes. El segundo acto arrancó con una antideportiva de Aranitovic sobre Elias Valtonen que marcaría un punto de inflexión en el encuentro. Con un parcial de 8 a 22, el Covirán Granada asestó un duro golpe a su rival, pero la victoria aun no estaba asegurada. Los de Veljko Mrsic reaccionaron a base de físico y de un Toni Nakic que sacó su capa de héroe tras regresar de la lesión para acercar posturas en el marcador. Covirán Granada supo resistir a las embestidas de los gallegos para, nuevamente con Wiley y Valtonen como grandes líderes sobre la pista, mantener la ventaja al descanso (40 a 48).

De regreso al parqué, el ritmo del partido no presentó ni un atisbo de reducir una marcha. El Covirán Granada regresó a la pista del Pazo con cuatro puntos consecutivos que marcarían el camino a seguir en la segunda mitad del encuentro. Con los diez puntos de ventaja instaurados en el marcador, una antideportiva de Charlie Moore sobre Jonathan Rousselle hizo despertar al francés. El base, que en anotación no había pasado por su mejor momento, rompió su mala racha desde el triple para alternar liderazgos en los rojinegros y así no quitar el pie del acelerador y no permitir que Breogán culminase sus continuos intentos de remontada. Los lucenses se apoyaron en Hilliard para obrar el milagro, pero la insistencia de Covirán Granada en el nivel defensivo y el acierto de cara a canasta permitieron a los granadinos dar un salto de calidad en su juego para hacerse con un triunfo importantísimo.

Varios nombres propios en un partido impecable de Covirán Granada. Scott Bamforth se redime de sus malas actuaciones ofensivas con una actuación colosal. También Jacob Wiley o Elías Valtonen que aun saliendo de pista antes de lo esperado por la acumulación de faltas han sido vitales para cosechar esta tercera victoria de la temporada. (74-92). Un triunfo que confirma el buen momento de Covirán Granada y que, sobre todo, da un impulso a los rojinegros en la lucha por la permanencia distanciándose al fin de un rival directo como Río Breogán. Hasta el momento, los rivales directos son los más deseados para los granadinos.

Ficha del partido:

Río Breogán: Moore, Vila, Atic, Hilliard II, Sahko - quinteto inicial - Apic, Aranitovic, Quintela, Somogyi, Onu, Nakic.

Covirán Granada: Rousselle, Valtonen, Ubal, Noua, Guerrero - quinteto inicial - Vicedo, Clavell, Bamforth, García, Aurrecoechea, Tomàs, Wiley.

Parciales: 16-23; 24-25 - descanso - 22-21; 12-23

Incidencias: partido correspondiente a la Jornada 9 de la Liga Endesa disputado en el Pazo Provincial Dos Deportes de Lugo.