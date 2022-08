La Costa Tropical, el Altiplano y la Alpujarra tendrán “una magnificación ocupación” en agosto

Por fin este verano ha vuelto la normalidad y se puede disfrutar de las playas de la Costa Tropical y de otros atractivos turísticos en el interior de la provincia de Granada sin mascarillas de por medio ni otras medidas restrictivas contra el Covid-19. El virus continúa, no ha desaparecido por completo, pero ya no hay medidas de restricción que se deban cumplir a rajatabla. Después de dos veranos marcados por la pandemia, el turismo se recupera en la provincia de Granada, con la Costa Tropical, el Altiplano y la Alpujarra como destinos preferidos. Este mes de agosto estas comarcas presentarán “una magnífica ocupación”, según los datos que maneja la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, aunque en la capital la situación no es tan buena y prevén “un batacazo” con una media de ocupación del 49%. “Sólo la Costa Tropical y el ámbito rural ‘respiran’”, apuntan desde la Federación.

En la Costa granadina esperan cifras récord este verano. Para la primera quincena del mes de agosto la ocupación hotelera en la Costa Tropical se sitúa en un 89% y en la segunda quincena se espera un 84%, según las cifras de la Federación de Hostelería y Turismo. El turismo de proximidad es el que más se registra en la Costa de Granada, que oferta sol, playa, cultura y una rica gastronomía.

En el Altiplano, formado por las comarcas de Huéscar y Baza, al noreste de la provincia de Granada, la ocupación para agosto es de un 85% en ambas quincenas, con reservas al alza. En el mes de julio también ha sido uno de los destinos de la provincia granadina favoritos.

Otra de las comarcas que presenta una “excelente ocupación” para este mes de agosto es la Alpujarra, con una previsión de un 81% para la primera quincena y un 72% para la segunda quincena.

En la comarca de Guadix y El Marquesado, la ocupación en la primera quincena de agosto ronda el 40% y en la segunda quincena, el 45%. Estas mismas cifras se prevén en la comarca del Poniente granadino, donde destacan municipios como Loja, Alhama de Granada o Montefrío. En Sierra Nevada, la ocupación prevista para agosto es de un 35%.

Destaca este verano el aumento de la ocupación de alojamientos rurales en la provincia de Granada, un 4% más con respecto a 2019, según los datos de casasrurales.net, que sitúan la tasa de ocupación en la provincia granadina en este tipo de alojamientos ofertados en la plataforma en un 29%.

Como ya sucedió en los dos últimos veranos, hay un gran porcentaje de reservas de “muy última hora” en todas las zonas de la provincia de Granada, por lo que "la planificación es imposible" y hay “incertidumbre a todos los niveles”, destacan desde la Federación de Hostelería y Turismo. Este verano, además, está afectando “de forma determinante” la inflación, que ha provocado que aumenten los precios de los suministros y las materias primas y para muchas empresas sean “inasumibles”.

La mayoría de establecimientos de hostelería de Granada capital han tenido “un mal mes de julio” y hay una “gran preocupación en este segmento”, que tiene “pésimas perspectivas para el mes de agosto”. Granada capital cerró el mes de julio con las "peores" cifras de ocupación hotelera de los últimos cinco años y afronta con "completa incertidumbre" lo que resta de verano hasta septiembre, con una previsión que no supera el 50% de media.

Por otro lado, desde la Federación de Hostelería y Turismo denuncian “la economía sumergida que hay en torno a los alojamientos no reglados” y recuerdan a las instituciones que tienen “la obligación de vigilar el fraude porque perjudica al destino”.