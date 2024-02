‘Conversaciones en el centro’ profundizará sobre la traducción y la IA

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), gestionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha programado una actividad de ‘Conversaciones en el centro’ con los profesores José Francisco Ruiz Casanova y Mariela Fernández que hablarán de traducción e Inteligencia Artificial, el martes 20 de febrero, a las 11:00 horas, en la Facultad de Traducción e Interpretación de Granada.

El libro ‘¿Sueñan los traductores con ovejas eléctricas?’ de Ruiz Casanova cuenta con toda seguridad algunas de las cosas que habrán cambiado cuando el volumen llegue a las manos de los lectores: algunas ya cambiaron durante su escritura y otras (muchas) cambiarán durante su lectura. No obstante, no es, como parece indicar su subtítulo, un ensayo que hable únicamente del auge de la Inteligencia Artificial (IA) y de su repercusión sobre una de las labores más antiguas del mundo, la traducción. En realidad, esta obra pretende ser una reflexión sobre cómo la irrupción de la IA en el ámbito de la traducción literaria vendrá a redefinir no solo la traducción literaria misma o las funciones y tareas de los "traductores humanos", sino la estructura profunda de la industria editorial y sus medios de producción. En consecuencia: cómo nos será presentada, en un futuro inmediato, la experiencia de la lectura.

José Francisco Ruiz Casanova es Licenciado en Filología Hispánica (1986) y doctor en Filología Española (1993) por la Universidad de Barcelona. Ejerce la docencia en la Universidad Pompeu Fabra, y también ha impartido docencia en la Universidad de Saint Andrews, en la Universidad de Ginebra y en la de Roma-III.

Es miembro del Comité Científico del Seminario Internacional ‘Traducción y Humanismo’, Fundación Duques de Soria-Univ. de Valladolid, Soria (desde 2009); del Consejo editor del Anuari Trilcat, del grupo de investigación Trilcat de la Universitat Pompeu Fabra (desde 2011); del Consejo Asesor de la revista ‘Estudios de Traducción’ de la Universidad Complutense de Madrid (desde 2012); Evaluador externo de la revista ‘Eu-topías’, de la Universitat de Valencia y Université de Genève (desde 2012); y miembro del Consejo Editorial de las colecciones de libros sobre traducción Babélica, Madrid, Ed. Escolar y Mayo (desde 2016).