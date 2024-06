El convenio de transporte de mercancías excluye las dietas en la subida salarial

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Granada rechaza el convenio colectivo para las empresas de transporte de mercancías por carretera, agencias de transportes, despachos centrales y auxiliares, almacenistas, distribuidores y operadores logísticos de la provincia de Granada, aprobado hoy.

Leticia Martín, responsable de carreteras de FSC de CCOO Granada, critica que la parte empresarial pretenda aprobar un convenio que supone pérdida de poder adquisitivo para los más de 2.500 trabajadores del sector excluyendo de la subida salarial pactada el complemento destinado a las dietas por manutención y alojamiento.

En concreto, los sindicatos firmantes y la patronal acordaron en el preacuerdo una subida global salarial en nómina y complementos del 8% en tres años, 3% para 2024 y 2025 y 25 para 2026, con una cláusula de revisión salarial máxima del 1% en los diferentes años de vigencia. Esta subida, tal y como consta en el acta firmada por las partes, es aplicable a todos los conceptos económicos desde el 1 de enero de 2024. Sin embargo, explica la delegada sindical “nos encontramos que el día previo a la firma se nos comunica que las dietas no están afectadas por este incremento porque la parte empresarial las considera ingresos extrasalariales, y esto es lo que ha motivado que CCOO no haya firmado el convenio”. El sindicato no comparte la interpretación de la patronal y considera las dietas como un complemento económico más y, por lo tanto, susceptible de que le sea aplicada la subida pactada para el resto de complementos.

La responsable de carreteras, critica que el acuerdo refrendado por la patronal con el resto de firmantes suponga pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, especialmente en un concepto económico como es el de las dietas, ya que el transporte de mercancías por carretera es un colectivo que, por sus características, debe realizar todas las comidas del día y pernoctaciones en restaurantes y hoteles, sectores que, según los datos del IPC del mes de mayo conocidos hoy mismo, han subido los precios interanuales un 5,1% respecto al año 2023, por lo que la subida de precios absorbe otras mejoras salariales del convenio. “Actualmente la dieta diaria por desayuno, almuerzo, cena y pernoctación asciende a 43 euros si el transporte es nacional y 60 en el caso del transporte internacional. Si no aumentamos esta cuantía, ¿qué trabajador puede costear la manutención y pernoctación por esa cantidad estando en carretera?”.

Leticia Martín afirma que CCOO no firmará un convenio en el que no se mejora precisamente el complemento más importante para estos trabajadores, que ya sufrió un descenso en el último convenio, en vigencia hasta finales de 2023, y que no volvería a revisarse hasta el año 2027.

Por todo ello, el gabinete jurídico del sindicato está estudiando denunciar el articulado del convenio ya que contradice el acuerdo firmado previamente entre todas las partes donde se aprobaba un incremento del 3% para todos los complementos económicos.

UGT sí firma el Convenio Colectivo de transporte de mercancías, con una subida salarial global del 8%

El Convenio recoge un incremento salarial global del 8% en tres años: 3% para 2024, 3% para 2025 y 2% para el 2026, con una cláusula de revisión salarial máxima del 1% en los diferentes años de vigencia, lo que podría hacer que la subida salarial global aumentara al 11% en 3 años.

Entre otros beneficios, UGT destaca una mejora en la póliza de seguros, se hace una acumulación de horas sindicales para los delegados de personal y delegados sindicales en empresas de más de 200 trabajadores, y se modifica la comisión paritaria, además del artículo 22, que era un artículo importante para los transportistas, que se mejora y se adapta a la realidad.

Desde la FeSMC-UGT Granada se valora muy positivamente la firma de este Convenio, que asegura los derechos sociolaborales de los más de 2.500 trabajadores de este sector en nuestra provincia, así como da estabilidad al sector hasta el año 2026.