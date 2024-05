Continúan las concentraciones de Transportes Rober ante la falta de acuerdo

Los trabajadores de Transportes Rober prosiguen con sus protestas en busca de un aumento salarial. Las conversaciones entre la Asamblea de trabajadores de la empresa y la misma siguen estancadas. Con la movilización que ha tenido lugar en la mañana de este viernes, en la que han participado alrededor de 250 manifestantes, el comité pide a la dirección un 8% de aumento salarial para iniciar las conversaciones y, así, llegar a un desbloqueo de la situación. Mientras tanto, la empresa ha ofrecido un incremento del 0,5%.

El comité de Transportes Rober, perteneciente a la multinacional ALSA, denunció que la mesa de negociación del convenio colectivo había llegado a un punto muerto. Por este motivo los trabajadores de la empresa convocaron un total de 18 acciones de protesta, entre manifestaciones, paros parciales y jornadas de huelga con sus respectivos cortes y desvíos de tráfico, para los meses de mayo y junio, de tal forma que afectaría a la Feria del Corpus.

El presidente del comité, José Manuel Roldán, lamenta "cierta intransigencia por parte de la empresa para avanzar" en las negociaciones salariales, aunque asegura que "estamos abiertos a negociar". Tras el comienzo de los paros parciales con servicios mínimos de este miércoles 15 de mayo, que Roldán calificó de éxito, y la manifestación de este viernes, el presidente afirma que “si no se desbloquea esta situación seguiremos firmes en nuestras pretensiones y con el calendario de movilizaciones previsto”. Sobre la oferta salarial de la empresa, añade que “subir medio punto nos pareció un poco ridículo e inadmisible”.

A pesar de ello, José Manuel considera que "esto va a llegar a buen puerto" y que “con diálogo conseguiremos desbloquear la situación”. Actualmente, hay unos servicios mínimos del 30%. Esto supone que están funcionando 40 de los 250 autobuses que dan servicio en la capital. Aunque con menor frecuencia, se están cubriendo todas las líneas.

Desde Comisiones Obreras de Granada (CCOO) informan que en la tarde del próximo lunes 20 de mayo habrá una nueva reunión en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) para intentar desbloquear el conflicto.

El PSOE exige a Carazo que medie en el conflicto

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha reclamado a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que asuma sus competencias “de una vez por todas y medie en el conflicto que mantienen trabajadores de la Rober y empresa que ha provocado que hoy la ciudad sufra las consecuencias de una huelga en este servicio municipal”. Para la concejala del PSOE, Raquel Ruz, la dejadez de funciones de la máxima responsable de la ciudad “es más que manifiesta, con una ciudad convertida en un auténtico caos tras la política de desmantelamiento de los servicios públicos del último año”.

La edil del PSOE ha recordado que los trabajadores y las trabajadoras de la concesionaria del servicio de Transporte Urbano Colectivo de nuestra ciudad “están en lucha por el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, al solicitar la revisión del IPC de sus salarios para los próximos dos años, entre otras cuestiones. Esta negociación está en un punto complicado. Los representantes del comité de empresa han anunciado, tras la falta de acuerdo, varias jornadas de huelga y movilizaciones, especialmente durante las fiestas del Corpus”. Sin embargo, ha apuntado la edil, “la alcaldesa y su equipo de gobierno se han puesto de perfil, argumentando que no les incumbe este conflicto, y así se lo han trasladado a los representantes del comité de empresa, a pesar de que se trata de un servicio público esencial del Ayuntamiento y que afecta a la vida y la movilidad de miles de granadinos y granadinas cada día”.

La socialista ha insistido a la alcaldesa que asuma sus competencias “y no se levante de la mesa hasta que el conflicto esté resuelto y los servicios garantizados”. “No se debería haber llegado a esta situación. Hoy la ciudad está sumida en un caos porque Carazo no lo ha impedido, ni se ha implicado en un conflicto que atañe a unos de los servicios municipales más importantes”, ha señalado la edil, quien ha acusado a la responsable popular “de no querer asumir la parte menos grata de gobernar, limitándose a hacerse fotos y salir en lista de autobombo pagadas”.

Ruz ha apuntado que “Granada desde hacía años no era una ciudad de conflictos, que es lo que ha generado el desgobierno del PP en Granada y la política de desmantelamiento y recortes en los servicios municipales, cuyas consecuencias empiezan a padecer los ciudadanos mientras sus responsables miran para otro lado”. Al respecto, la socialista ha recalcado que su formación ha elevado un ruego al pleno de este mes para que “la alcaldesa tome cartas en un conflicto que es de su responsabilidad y que tiene visos de afectar también a los servicios durante nuestra semana grande del Corpus”. “Los granadinos y granadinas pasan el año esperando sus fiestas mayores, las fiestas de Corpus, pero a esta señora parece que poco le importa que nos quedemos sin servicio de autobuses durante estos días”, ha concluido.