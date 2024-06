La vida en el universo o la Segunda Guerra Mundial se cuelan en las aulas de Monaita-Mulhacén

En el desarrollo madurativo de cualquier niño, la infancia es una etapa de transición clave a la hora de enfocar distintos aspectos relacionados con su proyección personal, los valores que le acompañarán a lo largo de su vida o el horizonte hacia al que orientará su futuro profesional. En cualquiera de estos u otros ámbitos, la educación se erige como el gran tótem que debe definir los vectores para conducirles a esas metas. Un ámbito fundamental que no pocas veces genera fuertes dolores de cabeza en los padres ante la disyuntiva de tener que elegir el centro y el programa de estudios y enseñanza para sus hijos. Las opciones son múltiples, pero elegir no siempre es fácil.

En la oferta educativa de Granada, el Colegio Monaita-Mulhacén es el único de la provincia que oferta el prestigioso programa del Bachillerato Internacional –o IB, siglas en inglés de International Baccalaurate– desde los tres años. Se trata de un vanguardista plan de estudios para el que los poco más de 5.000 colegios de todo el mundo que lo imparten han de cumplir unos rigurosos y exigentes requisitos de excelencia para optar dicha certificación. El IB se divide en cuatro marcos curriculares que se corresponden con las distintas etapas educativas del alumno: los programas del Diploma (PD) y de Orientación Profesional, para estudiantes de entre 16 y 19 años; el Programa de los Años Intermedios (PAI), entre 11 y 16, y el Programa de la Escuela Primaria (PEP), para escolares de entre 3 y 12 años.

Precisamente los alumnos del centro que han cursado este año PEP 9 –equivalente en el IB a sexto de Primaria– celebraron el pasado jueves la 'Tercera Exposición PEP de Monaita-Mulhacén', como parte de los actos de graduación, en las instalaciones de la sede Monaita del colegio del Grupo Attendis. Una jornada especial, como corresponde a este tipo de ocasiones, pero también singular, pues más allá de lo puramente protocolario, los alumnos tuvieron la oportunidad de exponer en stands ante padres, madres y profesores los trabajos de indagación en los que a lo largo del curso se ha enmarcado su desarrollo académico.

La sorprendente –por la perfección y el nivel de detalles en su ejecución– maqueta de un cohete para abordar el debate sobre si hay vida en otros planetas, artillería de la Segunda Guerra Mundial como elemento con el que analizar las causas que abocaron al mundo a la contienda que se extendió entre 1939 y 1945, la importancia del transporte en la preservación del medio ambiente o el impacto que deja la huella del hombre en los océanos fueron algunas de las temáticas a través de las cuales han indagado estos alumnos de once y doce años a lo largo del curso y que expusieron ante padres y profesores.

Un ejemplo tangible de la filosofía de Monaita-Mulhacén y el Grupo Attendis, donde pese a otorgarse una gran importancia al rendimiento y la excelencia académica, tienen claro que "los resultados no son el final del camino, sino metas de un camino con contenidos y procesos, pues en el mundo laboral no vale el que más sabe, sino el más capaz", en palabras de Julia Guardiola, coordinadora PEP de la sede Monaita, en la charla previa con los padres, madres y tutores de los jóvenes estudiantes. Idea en la que redundó su homólogo en Mulhacén, Jesús Hervías, quien recordó que "la primera piedra se puede poner en cualquier momento, pero nosotros también queremos poner siempre la última, la de la constancia y el esfuerzo. La de la excelencia".

Recepción del profesorado y paso a los stands

Tras la recepción inicial con el profesorado a las mismas puertas de la sede Monaita, los padres, madres y tutores de los alumnos pasaron al patio interior del centro, donde se encontraban los quince stands. Allí pudieron conocer por espacio de cerca de una hora y de primera mano los proyectos en los que han trabajado los pequeños a lo largo de todo este curso, y dentro de la metodología del Bachillerato Internacional, que como explicaba Zuleika Cruz, asesora de programas de Educación Infantil en Attendis, viene definida por "la pedagogía de alto rendimiento, la educación personalizada, el mismo hecho de que nosotros creemos en la singularidad de cada estudiante y que también la familia entre en la ecuación" porque "esto es un tipo de ideario pedagógico que viene muy bien con el Bachillerato Internacional".

Cruz quiso incidir en el hecho de que, en el grupo educativo al que pertenece Monaita-Mulhacén, el IB comienza desde la base en lugar de desde arriba, "como hacen muchísimos colegios". "Nosotros lo hacemos desde el PEP porque queremos ir creando las bases para los otros dos programas que vienen más adelante. Eso ha sido una cosa que ha hecho muy especialmente Attendis, que ya antes era un grupo que se preocupaba mucho por la renovación pedagógica, con varios años haciendo una serie de proyectos educativos de renovación, y el IB, que es un marco metodológico que tiene que ver no solamente con lo académico, sino también con valores y con mentalidad de educación internacional. Ha venido a ser el colofón para esta gran renovación de Attendis", subrayó.

Para la asesora de programas de Educación Infantil, "en el Bachillerato Internacional hay un perfil de la comunidad de aprendizaje que es para los alumnos, sus familias y los profesores. Ahí hay una seña de identidad de Attendis que viene y conecta muy bien con el Bachillerato Internacional". "Tenemos la misión y la visión de Attendis, que es transformar la sociedad a través de las familias", remató finalmente Zuleika Cruz.

¿Pero cómo lo vieron los pequeños grandes creadores? Pues Fran, alumno de PEP 9 que participó en un proyecto para analizar las causas y motivos que provocaron la Segunda Guerra Mundial, destacó lo "mucho que he aprendido" durante su trabajo de indagación. "Me ha permitido aprender muchas cosas sobre la historia en general que, en principio, no sabía. Los principales dictadores de la época y sobre todo lo cruel que puede llegar a ser la guerra". Y en el ochenta aniversario del Desembarco de Normandía, es capaz de meterse en la piel de sus protagonistas para extraer que debieron vivirlo "supermal". "En la Batalla de Normandía hemos indagado muchísimas cosas. De hecho, tenemos balas y proyectiles que se utilizaron", comenta mientras señala el expositor.

La línea investigadora del grupo de Ana, otra joven estudiante, se dirigió hacia la contaminación en los océanos, así como "todo el daño que le pueden hacer los plásticos y los aluminios, y cómo puede perjudicar a la salud de todos los animales marinos". Apenas cuenta con once años, pero ya tiene una formada conciencia sobre la importancia de cuidar la Tierra y no contaminar, acto que define con desparpajo como "una de las cosas más dañinas del planeta". "Esto causa la muerte de animales, ensucia las aguas e incluso genera enfermedades para los humanos. Si nosotros contaminamos, la salud de los peces se ve perjudicada. Y al llegar al mercado, nosotros nos perjudicamos comiendo esos peces dañinos que pueden afectar a nuestro sistema digestivo o causar enfermedades cardiovasculares. Por eso, comprar cosas de plástico y aluminio, o cosas que son más difíciles de retirar, perjudica mucho al océano y a todos sus seres vivos", desarrolló.

Al tiempo, pidió "apoyar a organizaciones que están a favor de los mares y océanos porque "limpian el océano, cuidan a los animales y quitan todos los residuos del mar". "Y tú puedes contribuir no tirando plástico ni aluminio al suelo porque son de los materiales más difíciles de retirar y causan el cambio climático", apostilló antes de poner en valor la figura de Jacques Cousteau, que ha formado parte de su trabajo de indagación: "Ha aportado mucho a la sociedad y la gente ha aprendido mucho sobre él".

Entrega de banderines

Y tras la 'Tercera Exposición PEP' llegó el colofón a la jornada con el acto de graduación en sí y la entrega de banderines de la institución académica. Uno a uno, los jóvenes estudiantes que ahora pasarán a la ESO –PAI en la terminología del Bachillerato Internacional– fueron condecorados con la enseña de manos de sus profesores, quienes tuvieron emotivas palabras de elogio para ellos. Pero no fueron los docentes los únicos que hablaron. También lo hicieron los alumnos. Concretamente, Francisco Penalva y Ana Joya, quienes se intercalaron en un divertido discurso cargado de referencias tanto al IB como a la evolución y las anécdotas vividas con sus compañeros y tutores durante la etapa educativa recién clausurada.

"Ahora me he dado cuenta de que cuando nos hablaban de pensamiento crítico, realmente nos hablaban de nosotros mismos", aseveró el joven. Ana, por su parte, subrayó la importancia de "contar con una buena caja de herramientas, que son nuestras acciones, para alguien que quiera cambiar el mundo". "Nos han dedicado mucho tiempo, nos han exigido, nos han pedido que no nos quedásemos con lo primero que encontráramos. Y nos han hecho contrastar. Siempre llegando a acuerdos pero respetando nuestras decisiones", concluyeron ambos. Y con sus intervenciones, la foto de familia final y el lanzamiento de los banderines, cual si fueran birretes, al aire de un ciclo que termina pero que da paso a otro más prometedor.