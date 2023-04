Julio Le Marchand y María Victoria Hernández, dos granadinos especializados en el mundo de la edición y apasionados del cine y la gastronomía, son los autores de 'Cocinando con Palomitas: 100 recetas icónicas del cine y la televisión', el primer libro ilustrado que recopila las recetas de los platos más famosos de películas y series de televisión.

Editado por 'Ondas del Espacio', el libro, que se acaba de publicar y ya está disponible en librerías y en www.ondasdelespacio.com, consta de 240 páginas, encuadernadas en tapa dura y a color. Las ilustraciones que acompañan a cada una de las 100 recetas son obra de Melissa Siles (@msdpilustracion).

'Cocinando con palomitas' explora paisajes culinarios muy reconocibles y ofrece un “menú” variado que recopila un centenar de recetas inspiradas en la comida y la bebida que ha marcado a varias generaciones a través del cine y la televisión: desde la pasta de El Padrino, el bocadillo de Friends o la tarta de manzana de American Pie, hasta los huevos de Breaking Bad, la cerveza de mantequilla de Harry Potter o los pastelillos de limón de Juego de Tronos.

Las recetas han sido seleccionadas por los autores y pertenecen a películas y series de todo tipo: clásicas, de culto, antiguas, modernas, animadas… “El libro es la guía perfecta para crear platos deliciosos y memorables que te transportan al universo de tus historias favoritas”, ha señalado Le Marchand, uno de los autores.

También ha explicado que 'Cocinando con palomitas' permite aprender en “sencillos” pasos a preparar un dorayaki o las rosquillas de Los Simpson, desayunar como Walter White o como en Downton Abbey, degustar “auténticos” platos de importación desde Méjico hasta Corea, “sin perder de vista la cocina tradicional española "made in Almodóvar". Además, el libro incluye recetas de varias bebidas y combinados, incluida una selección de cócteles de series como Mad Men (Old Fashioned) y Sexo en Nueva York (Cosmopolitan), y de películas como Cocktail (Red Eye) y El Gran Lebowsky (Ruso Blanco).

Mikel López Iturriaga (El Comidista)

"Cocinando con palomitas es un completísimo compendio de platos que humean en nuestra memoria audiovisual. La selección de recetas es tan entrañable como las ilustraciones, ya que no se limita a los grandes éxitos cinematográficos o televisivos, sino que incorpora un montón de delicias indies. También se desmarca por el mimo con el que está pensado e ilustrado: como libro, recuerda más a un potaje casero que a un precocinado industrial. Para mí, y creo que, para cualquier aficionado a la cocina, las series o las películas, es un lujo poder revivir el suflé de Sabrina, el bacalao al pil pil de Pepi, Luci y Bom, el mejor bocadillo de Jake de Hora de aventuras, el chapaguri de Parásitos o el risotto de The Bear".

Ondas del Espacio

Ondas del Espacio es una pequeña editorial cultural de Granada, destinada a unir música, literatura, cine, ilustración y fotografía. Especializada en el Do It Yourself y la autoedición desde 2012 con proyectos como “Under Covers: Historias en cubiertas”, “Besos de alambre de espino: La historia de The Jesus and Mary Chain”, “De Viaje por los Planetas” y “Coloreando a Daniel Johnston”.