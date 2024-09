La clave del famoso síndrome postvacacional: "La vuelta a la rutina del estrés es lo que no se gestiona bien"

La entrada de septiembre siempre trae consigo un tiempo de readaptación a la normalidad. Los meses de julio y agosto acostumbran a representar el grueso de las vacaciones de la población, que inicia el noveno mes del año con nuevos propósitos y retos para su vida. El concepto 'síndrome postvacacional' es ya más que conocido y empleado desde hace muchos años, pero quizás la vuelta al trabajo no sea la única causa de ese sentimiento que genera volver al puesto de trabajo tras un descanso. Así lo ve Alberto José Ruiz, psicólogo general sanitario granadino que muestra su punto de vista sobre el archiconocido síndrome.

El especialista defiende que "no necesariamente" se pasa por esta fase por regresar al trabajo. "La vuelta a la rutina del estrés es lo que no se gestiona bien porque a lo mejor desarrollar tus rutinas diarias para ti supone ya de por sí un punto de estrés. Entonces, no tienes que afrontarla en periodos vacacionales y ahora tienes que hacerlo. Eso es lo que en teoría genera ese malestar", desgrana el profesional de la clínica Mensana. Algunos de los síntomas que presentan las personas es "dormir algo peor conforme se acerca" la fecha de incorporación o estar anímicamente "más irritable".

Reconectar con todas las partes de la rutina

Alberto no se queda con la visión genérica, pues entiende que lo que existe detrás de esa sensación es "nuestra rutina de exigencia, de despertarse, de tener comidas preparadas con antelación" y un largo etcétera que hay que afrontar en el día a día. "Reconectarte un poco a la rutina del despertador, los compañeros o el jefe que tiene más o menos afinidad. Con todo eso es lo que genera cierta resistencia, pero no hay posibilidad de que eso se llegue a cabo", sostiene.

Asimismo, siempre hay retos especiales como la famosa vuelta al gimnasio u otras actividades que son positivas, pero que requieren sacrificio. El psicólogo granadino asegura que también hay personas "muy perfeccionistas" cuya exigencia les complica la deseada desconexión durante las vacaciones. En su trayectoria, ha tenido oportunidad de conocer a personas que han llegado a pensar en "no sé si voy a ser capaz". Aún así, trata de ofrecer la visión de que han pasado "sólo 30 días" fuera de su rutina.

Por otro lado, detalla que las "dificultades añadidas" si pueden marcar la diferencia para una persona en su retorno de las vacaciones. Estas pueden ser, por ejemplo, una enfermedad que acarree sus correspondientes citas médicas y un tratamiento que necesita una buena dosis de atención. Además, incide en que no todo el mundo disfruta de 30 días de vacaciones en verano. Además del tiempo disfrutado, otro elemento clave es el período que se logra pasar fuera de "tu entorno", pues moverse en el mismo contexto de siempre también dificulta las cosas. Alberto José Ruiz concluye que la "exigencia temporal" es el centro de todo porque "vuelve a ser dominante sobre otras variables", pero entiende que todo es superable cuando se pasa la necesaria adaptación que muchos granadinos afrontan en este arranque de curso.