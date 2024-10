Casi cinco meses después, el Covirán Granada regresa a su nuevo Palacio

Casi cinco meses han pasado desde la última vez que el Covirán Granada pisó el parqué del Palacio de Deportes. Concretamente fue el 12 de mayo, día en el que los rojinegros disputaron su último encuentro de la temporada 23/24 de la ACB y confirmaron su permanencia en la competición. Cuatro meses y tres semanas desde aquella mágica noche sin entrar en su pabellón y es que las obras del Palacio han impedido al conjunto granadino entrenarse en su instalación incluso con la competición ya empezada.

Con el partido del Unicaja ya a la vuelta de la esquina, el Covirán Granada se ejercitará este jueves por primera vez en el pabellón del Zaidín. Las obras han privado al equipo de una pretemporada en su parqué a los aficionados de ver a sus jugadores en el habitual partido de presentación o en algún que otro amistoso que siempre se incluía en el abono.

Una circunstancia que, aunque ahora parezca negativa, para Óscar Fernández-Arenas, presidente del club rojinegro, debe verse con optimismo ya que el equipo será "el principal beneficiario". Según comentó el presidente en el desayuno informativo ofrecido el pasado martes, "en enero/febrero ya sabíamos que la pretemporada la haríamos fuera del Palacio. La obra nos beneficia como al que más. Se trata de un déficit histórico que tenía la instalación".

Fernández-Arenas recordó la necesidad de una mejora que presentaba el pabellón dado el frío que los jugadores experimentaban en los meses invernales. "Los jugadores siempre pedían calefacción en el Palacio. No olvidaré a Alex Renfroe o a otros jugadores con una estufa en los banquillos a la que se acercaban cuando paraban un momento el entrenamiento". No solo se han utilizado estufas. En años anteriores era habitual ver a jugadores como Lluís Costa con varias mangas e incluso una especie de cubrebocas para tratar de entrar en calor. Hasta los entrenamientos se modificaban en horario para tratar de entrenar a una hora en la que la instalación ya hubiese cogido algo de temperatura.

Las obras, que se prolongaron en agosto cinco meses más, dan un leve margen de actuación al Covirán Granada ante el inminente inicio de la competición. "Podremos entrenar a partir del jueves por la tarde", explicó Fernández-Arenas, eso sí, la planificación de cara a futuras semanas queda algo en el aire: "Hablaremos con Urbanismo para ver cómo planificamos el tema del entrenamiento. Aun así, sigo pensando", añadía el presidente que "tenemos que dar nuestro granito de arena para que todo continúe bien y se acabe bien la obra".

Respecto a las modificaciones que se han podido o se podrían producir para los aficionados, Óscar Fernández-Arenas señaló que "en principio no va a haber ningún cambio en las entradas y salidas de aficionados. No me han comunicado ningún cambio en las puertas. Tenemos una reunión para ver todo el tema de seguridad, pero seguro que no habrá ningún problema".

Con todo bajo control, los 7.120 abonados que el Covirán Granada tiene este año podrán disfrutar en el Palacio de Deportes el próximo 6 de octubre del derbi andaluz entre Covirán Granada y Unicaja, reciente campeón de la Supercopa Endesa. Respecto a los abonados, para esta temporada, el club granadino cuenta con 700 aficionados que se han sacado el carnet por primera vez. Así mismo, el club pondrá a la venta en cada partido unas mil entradas.