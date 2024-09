La relación entre música y tecnología, tema central del Ciclo (R)Evoluciones del Espacio Caja Sonora

Espacio Caja Sonora se prepara para inaugurar este mes de septiembre la segunda edición de su reconocido Ciclo (R)Evoluciones, un programa de conferencias que pone en contacto a artistas, periodistas, musicólogos y otros expertos del sector musical.

Tras el éxito de su primera edición, centrada en la escena musical de Granada, esta temporada el ciclo adopta una temática novedosa y muy actual. Bajo el lema ‘Sonidos en red: las nuevas tecnologías en la industria musical’, esta nueva edición se centrará en explorar la profunda transformación de la música impulsada por las innovaciones tecnológicas de las últimas décadas.

La inauguración del ciclo estará marcada por la primera jornada, enmarcada en el proyecto Plug & Play de Fundación SGAE, que se celebrará el 25 de septiembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural CajaGranada con acceso gratuito, y contará con dos masterclass dirigidas por expertos de la industria musical. Nidia Vázquez, Digital Media Manager en Sony Music España, abrirá el ciclo con su ponencia ‘Hablemos en serio de TikTok e Instagram’, donde abordará el papel crucial que estas plataformas juegan en la promoción musical actual. A continuación, Carlos Casany, responsable del área de desarrollo de negocio digital en Sony España, ofrecerá la masterclass ‘En busca de la playlist perfecta: Odisea de un lanzamiento’, centrada en el funcionamiento de las playlists en el ecosistema del streaming, un aspecto fundamental para cualquier artista que desee destacar en el mercado musical digital.

La elección de la temática para esta edición no es casual. En las últimas dos décadas, hemos sido testigos de una revolución tecnológica sin precedentes que ha cambiado radicalmente la forma en que se produce, distribuye y consume la música. Las plataformas de streaming, las redes sociales y la inteligencia artificial no solo han democratizado el acceso a la música, sino que también han planteado nuevos desafíos y oportunidades para artistas y profesionales del sector. Por ello, el Ciclo (R)Evoluciones no pretende ser solo un espacio para la reflexión teórica, sino que busca conectar de manera directa la práctica musical con las transformaciones tecnológicas que están redefiniendo la industria.

En esta línea, el 2 de octubre, la segunda sesión del ciclo abordará el papel del videoclip en la era digital con la conferencia ‘El videoclip en el siglo XXI: nuevos formatos y narrativas’. Este evento contará con la participación de expertos como García Picasso y Ana María Sedeño Valdellos, quienes analizarán cómo las narrativas visuales han evolucionado hacia un entorno donde plataformas como YouTube y TikTok juegan un papel dominante en la difusión de la música.

Durante la tercera sesión, que tendrá lugar el 16 de octubre, el ciclo se adentrará en uno de los temas más polémicos: La Inteligencia Artificial en la Creación Musical. Esta conferencia, liderada por el experto en IA Pedro Fernández y un invitado sorpresa, explorará cómo la inteligencia artificial está transformando la creación musical, desde la composición hasta la producción. Se debatirá el papel de los algoritmos en la creación artística y cómo estas tecnologías pueden tanto ampliar las posibilidades creativas como plantear cuestiones éticas y filosóficas sobre el futuro de la música.

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, estos foros son esenciales para entender cómo estas innovaciones están remodelando no solo la música, sino también la manera en que nos relacionamos con ella. En este sentido, (R)Evoluciones promete ser un ciclo evento imprescindible para todos aquellos que deseen estar a la vanguardia de las nuevas tendencias en la música y la tecnología.

Espacio Caja Sonora se consolida así como un punto de encuentro vital para el debate y la reflexión sobre las transformaciones que están redefiniendo la industria musical. La entrada es gratuita y está abierta a todos los interesados, lo que refuerza la misión del ECS de democratizar el acceso a la cultura y al conocimiento. Todas las sesiones del ciclo se celebrarán en el Centro Cultural CajaGranada en horario de tarde (19:00 horas).