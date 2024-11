El chef granadino Aitor Pozuelo regresa a Valencia dispuesto a ofrecer 15.000 menús diarios a los afectados por la DANA

A lo largo de la mañana de este martes, Aitor Pozuelo y su equipo llegarán de nuevo a Valencia con dos furgonetas cargadas con más de 6.000 kilos de comida para repartir entre los pueblos afectados por la DANA. En esta ocasión, el chef granadino viaja con nueve voluntarios y pretende ofrecer 15.000 menús al día en la zona cero de la tragedia.

Aitor, Alfonso, Félix, Javi, Redondo, Avilés, Fran, Luis, Javilillo y Emilio se han volcado para aportar su granito de arena desde Granada en una segunda visita a Catarroja, una de las zonas más devastadas por la riada. Anteriormente, el grupo prestó su ayuda en el pueblo de Aldaia, ofreciendo 5.500 comidas diarias durante tres días. Ahora regresan, y lo hacen desde el punto cero, con más recursos, más comida y mejor preparados.

El chef granadino reconoce que "la gente se ha volcado muchísimo, hemos tenido que pedir que dejarán de traer alimentos porque no dábamos a basto, ya no nos cogía nada más". Con dos grandes furgonetas cargadas "hasta los topes" y un food track, este equipo de voluntarios granadinos darán comida a más de 15.000 personas y lo harán "hasta que se agote todo lo que llevamos". Asimismo, no descartan realizar un tercer viaje, aunque todo dependerá de la ayuda que necesiten: "Nosotros no queremos olvidarnos de quienes nos necesitan, volveremos si nos lo piden".

Además del apoyo de los voluntarios, diversas empresas e instituciones se han sumado al esfuerzo. Entre ellas destacan La Caixa, Grupo Berner, Gocho Gourmet, entre otras, junto con las asociaciones vecinales de Granada, como las de los barrios de Albayda y Gran Parque.

El Ayuntamiento de Catarroja les ha facilitado una ubicación estratégica en el barrio valenciano de La Torre, allí instalarán todo su arsenal y comenzarán a preparar menús de desayuno, comida y cena. Desde bocadillos, bollería y café por las mañanas hasta cocido y una gran paella para 1.000 personas, es lo que esperan ofrecer a los afectados por esta devastadora DANA. Los voluntarios locales se encargarán de distribuir la comida a otros pueblos vecinos, como Paiporta, Benetúser o Alfafar.

"La gente nos pedía que no los dejáramos solos"

Para Aitor y su equipo, el momento más gratificante ha sido escuchar a los habitantes pedir que no los olviden y regresen con más ayuda. "La gente nos pedía que no los dejáramos solos", comenta. Este sentimiento, sumado a los recursos de su empresa de catering, los impulsó a volver. Esta experiencia ha demostrado la capacidad de respuesta solidaria de los granadinos y de la sociedad en general. Miles de voluntarios se aproximan hasta Valencia para brindar una ayuda comprometida en devolver la normalidad a quienes perdieron parte de su vida tras la riada del 29 de octubre de 2024.