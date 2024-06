El Centro José Guerrero acoge tres exposiciones de pintura y fotografía durante los próximos meses

La Diputación de Granada ha presentado las exposiciones de pintura y fotografía de los artistas Nicolás Lekuona, Guerrero Coleccionista y Luana Fischer, que se exhibirán en las distintas salas del Centro José Guerrero, desde las 20:00 horas de este 6 de junio hasta el 15 de septiembre.

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha señalado que “desde la Diputación, creemos en la importancia de seguir potenciando el arte y la cultura. Por ello consideramos fundamental dar un espacio a los artistas para que puedan difundir e impulsar sus obras”.

Las distintas muestras ofrecen al público un conjunto de trabajos de los tres artistas. La planta baja del Centro José Guerrero reúne documentos que reflejan una de las ideas matrices de la exposición ‘El Artista Inacabado’, la consideración de Lekuona como artista joven: los inicios de su formación artística, el entramado social y sociológico de aquel tiempo, su relación con otros artistas de su generación o la influencia de las vanguardias. Por otro lado, en la primera planta, las imágenes de Lekuona comparten humor y melancolía, mientras que en la segunda planta, los retratos fotográficos poseen los atributos formales propios de las vanguardias, en los que destaca la intensificación dramática en la captura del modelo.

Paralelamente a la exposición de Lekuona, en la sala de la tercera planta del museo, se encuentran las obras de Guerrero Coleccionista pertenecientes a la Colección del Centro, una pequeña selección de las obras que fue coleccionando, que reflejan tanto sus intereses como la red de afectos que tejió con colegas, maestros y discípulos. De modo que la reunión de todas ellas devuelve la imagen colectiva de Guerrero, una imagen cambiante a través de cuatro décadas.

Además, también se podrá visitar la exposición `El Fondo Marino´, de la fotógrafa y artista visual Luana Fischer, que busca explorar el paisaje de los páramos de Castilla la Vieja y su gente. La región que un día se vació de agua, ahora también se vacía de población. Les expulsa la ausencia de perspectiva en el campo, las largas sequías seguidas de lluvias torrenciales, los inviernos más cálidos de lo normal, las heladas. El Fondo Marino se presenta así como un documental imaginario que pretende unir en una misma línea narrativa el paisaje del campo con el proceso personal de la transformación.

El horario de visita de las muestras será de martes a sábados y festivos, de 10:30 a 14:00 horas, y de 16:30 a 21:00 horas. Los domingos, de 10:30 a 14:00 horas, y los lunes no festivos permanecerá cerrado.

Nicolás Lekuona

Nicolás de Lekuona (Villafranca de Ordizia, Guipúzcoa, 19 de diciembre de 1913 - Frúniz, Vizcaya, 11 de junio de 1937) dejó una obra en la que todo fue comienzo. A través de técnicas y soportes diversos, sus escasos años creadores fructificaron entre la experimentación artística y la introspección subjetiva. Lekuona recibió con entusiasmo los hallazgos precursores de las vanguardias internacionales, impregnándolos de su vida propia, de sus afectos y emociones. Es en esta proyección de sí hacia las nuevas poéticas donde germina la obra en cierne del joven artista.

Ambas dimensiones, su actitud vanguardista y su pathos intimista, se fraguan en la intuición del arte como juego (a veces liviano, trágico otras). Lekuona juega a hacer nacer lo que no sabe qué será; ni qué hará con lo que nazca; ni para qué lo hace, ni cómo hacerlo que no sea haciéndolo. Un juego en el que artista mira, descubridor, su subjetividad. En este sentido, aunque evitando incurrir en los excesos biográficos, debemos apelar a sus vivencias para acceder a los entresijos de un legado en el que hay mucho más que producción de formas estéticas. Lekuona dedica su vida a su arte y es su arte el que da horizonte comprensivo a su propia vida.

Luana Fischer

Luana Fischer presenta esta propuesta para el espacio donde se presenta la serie de 'El Cuarto Lúcido: Miro el páramo por la ventana'. “Hace millones de años eso fue un fondo marino”, me dicen (…) El ensayo 'El fondo marino' busca explorar el paisaje de los páramos de Castilla la Vieja y su gente. La región que un día se vació de agua, ahora también se vacía de población. Les expulsa la ausencia de perspectiva en el campo, las largas sequías seguidas de lluvias torrenciales, los inviernos más cálidos de lo normal, las heladas. El impacto de la crisis climática afecta al páramo, que fue un mar prehistórico y hoy es prácticamente un desierto (…) Dice Delibes: “El páramo no tiene principio ni fin. Es una cosa tan ardua y abierta que sólo de mirarlo se fatigan los ojos”. El mar que ya no está es quien provoca esta fatiga. Su ausencia produce desazón, su pérdida se palpa en la sequedad de la estepa, en la dureza de las miradas de su pueblo. El fondo marino explora las dicotomías presentes en este espacio que es, ante todo, un espacio emocional: lo que se vacía y lo que se llena, la humedad y el secano, la vida y la muerte. La gente que insiste y transforma este territorio, construye y se enraíza en el páramo (para volver a llenarlo de alguna forma) es la que retrata este ensayo fotográfico".