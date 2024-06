CCOO lamenta la postura inamovible del Ayuntamiento en el conflicto de la zona ORA

CCOO califica la reunión mantenida en la mañana de este miércoles con la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Granada, Ana Agudo, como "decepcionante". Desde el sindicato señalan que “esperábamos un compromiso mayor por parte del Consistorio, pero la concejala se ha limitado a decir que no puede hacer nada por nosotros porque hay que esperar a la próxima licitación del servicio, que no será antes de tres años. Es demasiado tiempo”.

Los trabajadores habían solicitado el encuentro con la edil para reclamar un cambio en el horario de verano para implantar la jornada continua con el objetivo de evitar las horas de mayor exposición al calor, como ya ocurre en otras provincias andaluzas como Córdoba o Sevilla.

El presidente del comité de empresa, Sebastián Marruecos, lamenta la posición inamovible de la edil, que "tan sólo se ha comprometido a intentar restituir, en base a las alegaciones presentadas por los trabajadores, el horario de verano que estaba contemplado en las ordenanzas municipales antes de que éstas se modificaran y que vuelve a fijar la jornada de 17:00 a 21:00 horas. Por lo demás, sólo existe el compromiso de tomar medidas para paliar el calor excesivo durante los días y horas de más calor, un compromiso que consideramos en vano porque es algo a lo que ya están obligados por ley”.

Respecto a una de las medidas anunciadas por la empresa, la incorporación de dos coches más para el control de estacionamiento regulado cuando haya aviso amarillo por altas temperaturas, Marruecos aclara que estos dos nuevos vehículos no están equipados con lectores automáticos de matrículas, por lo que sólo se utilizarán para trasladar a los controladores a su zona de trabajo, que deberán recorrer a pie el trayecto, igual que hacen el resto del año. “El coche los dejará al principio de su turno y los recogerá cuando éste acabe, por lo que no nos aporta ninguna solución”. En este sentido se solicitará a la empresa que los vehículos se mantengan durante todo el verano y no sólo cuando haya una alerta amarilla.

CCOO ha solicitado una reunión urgente a la dirección de la empresa para perfilar la situación. Las propuestas que salgan de esa reunión se comunicarán a los trabajadores, que deberán aprobar el acuerdo y la desconvocatoria de movilizaciones en asamblea.