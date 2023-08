El 'caso Rubiales' y el encierro de su madre en Motril llega hasta los tabloides del Reino Unido

El caso de Luis Rubiales y su el encierro de su madre en la Iglesia Divina Pastora de Motril ha traspasado fronteras, llegando incluso al típico sensacionalismo británico. La revista del Reino Unido Daily Star muestra en su portada de este martes el edificio motrileño donde permanece Ángeles Béjar y describe al presidente como un "chico malo" tras el polémico beso, definido como una "foto de fútbol".

La portada está presidida la siguiente frase: "El pico de la vergüenza española hace que una madre se encierre en una iglesia". En ella se puede apreciar la foto del beso con la descripción de "foto de fútbol", así como a la madre de Rubiales con la presentación de "mummy" y al propio presidente con el nombre de "chico malo".

En el titular de la portada se puede leer Some mamas do 'ave' them, donde se trata de realizar un juego de palabras con el título de una comedia muy popular en Reino Unido en los años setenta parafraseada con la madre de Rubiales.

Mientras, en otro tabloide como 'The Sun', describen en su página web una "furia del beso" por la situación que vive "el deshonrado jefe de la Federación". Además, ubican la ciudad de Motril simplemente como "al este de Málaga", sin mencionar a la provincia.