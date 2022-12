La ambición de Carlos Garach para el Mundial de piscina corta en Melbourne: "Tengo ganas de demostrar de lo que soy capaz"

Carlos Garach (Granada, 2004) es juventud, la que marcan los 18 años casi recién cumplidos que luce en su carnet de identidad, pero sorprende la madurez con la que se desenvuelve tanto dentro como fuera de la piscina. El joven granadino quema etapas en cada campeonato al que se presenta y ya ha sido campeón absoluto, de España y del mundo júnior, una categoría que parece que se le está quedando cada vez más pequeña. Su próximo reto es el Mundial de piscina corta de Melbourne que se disputará entre el 13 y el 18 de diciembre. Garach ya está concentrado en Australia preparando la cita en el marco del Programa Team Élite, del que se benefician aquellos deportistas 'escogidos', y el nadador de 18 años ya es uno de ellos. Palabras mayores.

Garach afronta este importante evento con ganas de demostrar sus cualidades, esas de las que hizo gala logrando establecer una nueva Mejor Marca Histórica el pasado mes de noviembre, pero con los pies en el suelo. Garach destila seguridad y confianza en un trabajo que ya lleva tiempo dando sus frutos y ello le permite, por qué no, soñar en grande ante la posibilidad de poder disputar más pronto que tarde unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, no piensa ahora en otra cosa que no sea hacer un buen papel en tierras australianas. Paso a paso. Tampoco se obsesiona con las expectativas que hay depositadas sobre él y admite que controlar los nervios es su mejor ritual para llegar a cada éxito. Trabajo y humildad son los ingredientes de este precoz campeón y se presenta al mundo con estas credenciales.

Pregunta (P): ¿Cómo llega Carlos Garach a este Mundial de piscina corta de Melbourne?

Respuesta (R): Llego con mucha ilusión, con muchas ganas y bien físicamente. Yo creo que, sobre todo, lo importante es que tengo ganas de demostrar de lo que soy capaz y de representar a mi país.

P: ¿De qué manera afectó a su preparación no poder hacerlo en sus instalaciones habituales del CN Inacua Málaga?

R: Sí es verdad que hemos tenido bastantes problemas desde marzo de este año. Se cayó el techo y estuvimos sin piscina. De hecho el campeonato de España, Open de invierno, se iba a hacer ahí y se tuvo que aplazar una semana antes. Desde entonces hemos estado sin piscina. Hemos tenido que entrenar en la piscina de fuera y claro, al principio todo iba bien, luego venían extranjeros a entrenar ahí y la verdad es que se les daba prioridad a ellos antes que a nosotros. Entonces, nos íbamos turnando entre la piscina de Inacua y la de Torremolinos y eso ya era un problema por el cambio de horarios, de piscina... que al final entrenar en distintas piscinas es duro psicológicamente, porque tienes que estar pendiente de todo eso y no puedes mantener una rutina. Terminamos la temporada y esta temporada hemos empezado y hemos seguido teniendo estos problemas de entrenar en dos calles, tres calles, tener que ir a Torremolinos... Este último mes hemos tenido más facilidades, porque ya los extranjeros no venían y han mantenido la piscina caliente hasta noviembre. Después ya la dejaron de calentar, la han cerrado y mis compañeros están entrenando en Torremolinos y yo estoy aquí en Australia concentrado con la Selección que voy a estar un mes entrenando antes del campeonato.

P: ¿Qué solución le han dado cuando regrese de la cita en Australia?

R: Realmente pienso que en Inacua están viendo para arreglarla. Creo que el Ayuntamiento por fin ya ha movido ficha y están moviendo peritos para arreglar por lo que me han ido comentando. Si es verdad que no sabemos qué va a pasar en enero, a lo mejor dicen que está arreglada, pero pueden pasar mil cosas. Por ejemplo, el techo decían que en dos meses estaba reparado y han tardado seis o siete meses. También ha habido un problema de fugas de agua, entonces realmente no estamos seguros de dónde vamos a entrenar. Seguramente nos turnemos entre Inacua y Torremolinos... pero si Inacua no está para entrenar pues tendremos que conformarnos con Torremolinos y que arranque.

P: ¿Cuál cree que será el desempeño del equipo español en este mundial?

R: Bueno, yo creo que estamos teniendo una progresión favorable estos cuatro años antes de las olimpiadas. Tener el mejor papel posible, llegar al máximo número de finales e, incluso, intentar optar a medalla. Bueno al final recuperar la gloria del deporte español en la natación.

P: ¿Cuáles son sus expectativas de cara a este mundial?

R: Mis expectativas son disfrutar sobre todo que yo creo que es algo súper importante que muchas veces no tenemos en cuenta e intentar bajar mi marca. Si bajando mi marca consigo un buen puesto, pues entonces doble de felicidad. Entonces, en principio, obviamente quiero intentar estar en el top 10, top 8 del mundo, pero para eso tengo que mejorar mi marca. Por eso, mi principal objetivo es bajar mi marca y hacerlo lo mejor posible.

P: ¿Cómo está siendo la preparación en tierras australianas? ¿Qué influencia puede tener esa concentración de tres semanas con el grupo de nivel en la QAS Queensland Academy of Sport High Performance Squad en el marco del Programa Team Élite 2022?

R: La concentración la verdad es que está genial. Yo creo que aparte de ayudar a adaptarme al horario tanto de comidas como de sueño, también entrenar con gente de tanto nivel, con campeones olímpicos, subcampeones, medallistas olímpicos o gente que va a mundiales y tiene ya una experiencia, es un plus. Al final, yo creo que siempre se puede aprender de alguien y es lo que estoy haciendo, estoy aprendiendo y la verdad es que estoy muy contento.

P: En esta ocasión no se concentra con el resto de los integrantes de la expedición española, ¿qué diferencias puede traer en su preparación respecto de los demás representantes españoles?

R: Yo creo que tener distintas preparaciones, por ejemplo, yo entreno en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de fondo, de deportistas de fondistas, al final creo que se han adaptado estas concentraciones al plan de trabajo que tenemos cada uno de nuestro lugar de entrenamiento. Entonces, pienso que a lo mejor la Federación ha visto que lo mismo yo necesitaba estar aquí y los otros en el otro sitio, han tenido otras concentraciones, competiciones... Entonces al final es un programa como personalizado al trabajo que estás haciendo.

P: Ha sido campeón en 400, 800 y 1.500 libres pero, ¿en cuál de las pruebas se siente más cómodo?

R: Me gustan todas las pruebas. Sí es verdad que el 1.500 ha sido mi prueba desde siempre, me gusta mucho nadarla y ya me la conozco perfectamente. Entonces, si me dieran a elegir sería 1.500.

P: ¿Cuáles son sus rutinas o rituales instantes antes de competir?

R: Va a sorprender, pero estar lo más relajado posible y pensar lo menos posible en la prueba. Yo he tenido muy malas experiencias con los nervios, siempre que me he puesto nervioso no me ha salido bien. Entonces a mí me gusta estar tranquilo, me pongo música relajante, voy a lo mío y no pienso en la prueba hasta antes de tirarme. Yo creo que el tener el control de tu cuerpo y de tus nervios es fundamental antes de competir.

P: ¿Qué supuso para usted alcanzar esa Mejor Marca Histórica en la piscina de la Universidad de su Granada natal?

R: Fue un orgullo, una satisfacción. Al final fue un sueño hecho realidad. Yo siempre lo he dicho, tengo varios sueños, un recorrido, una carrera deportiva ideal y poco a poco se van cumpliendo pasos. Primero era ser campeón de mi categoría, luego los retos de mi categoría lo mismo o entrar en una final absoluta. Entonces, poco a poco voy subiendo las escaleras y eso me da un plus de confianza, de seguir adelante y decir que estoy haciendo las cosas bien. Es una satisfacción ver que lo estoy haciendo bien y tengo que mantenerme así.

P: ¿Con qué logro deportivo sueña Carlos Garach?

R: Mi sueño, muchas veces lo he dicho, es ir a unos Juegos Olímpicos y, bueno, esto ya son palabras mayores, intentar luchar por una medalla. Es verdad que todavía queda mucho para eso, pero yo creo que el sueño olímpico me gustaría que fuera en 2024, pero si no puede ser seguiré preparándome para 2028. Al final creo que ir a unas olimpiadas es el sueño de cualquier deportista, porque es la mayor competición que existe y es un orgullo representar a mi país y a mi ciudad en estas competiciones importantes.

P: ¿Cómo gestiona las expectativas cada vez más altas que hay sobre usted en los campeonatos que disputa?

R: Intento no llevarme influencias exteriores. Yo sé cómo estoy, cuáles son mis objetivos y no me importa lo que la gente espere de mí. Es verdad que a veces es un poco de presión, por eso intento no escuchar o leer las expectativas. Está bien que haya expectativas sobre ti, porque eso es que la gente apuesta por ti y cree que puedes ser el futuro de este deporte. Pero bueno, las expectativas muchas veces no son buenas psicológicamente, entonces intento mantenerme siempre tranquilo e ir a lo mío.

P: ¿Qué siente al representar a España y, más en concreto, a Granada en campeonatos como el de Melbourne?

R: Es un orgullo, la verdad. Siempre me gusta representar y creo que ser una figura, por así decirlo, de Granada pues es un orgullo, no hay otra palabra para explicarlo.

P: ¿Quiénes han sido tus referentes?

R: Mis referentes principales, a nivel deportistas españoles, han sido Rafa Nadal, Mireia Belmonte... Son deportistas con un gran recorrido en sus carreras, que han llegado a lo más alto representando a España y la mentalidad que tienen, el trabajo y el esfuerzo y el nunca rendirse son cosas que desde pequeño me he fijado. Me ha gustado mucho su filosofía. Es verdad que a lo largo de los años se han ido añadiendo a este grupo gente como María de Valdés, Hugo González... Son gente que vas conociendo y te va gustando su forma de ser y de competir y todo hace que te fijes en ellos para ser mejor, tanto como persona como deportista.