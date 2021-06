Cajasur refrenda su compromiso con las políticas medioambientales y de cercanía con Granada

Innovación, prudencia y solvencia, transparencia y facilidad. Pero sobre todo sostenibilidad y cercanía desde el compromiso con el territorio. Son los seis ejes sobre los que pivota la filosofía de Cajasur, la entidad andaluza perteneciente al grupo Kutxabank que es referente y pionera a nivel nacional en la aplicación de políticas verdes en todos los niveles de su estructura. Un carácter innegociable acreditado por organismos como la ONU y ratificado en su misión, visión y valores a nivel medioambiental, social y de gobernanza que se traslada al día a día de su red de sucursales. Y es que en su misión, Cajasur favorece la generación sostenible de valor económico y social, con una oferta financiera avanzada, innovadora y de calidad.

Cajasur y el grupo al que pertenece cuentan con una certificación por la que puede acreditar que toda la energía que consume procede de fuentes limpias. Sello de calidad y respeto al entorno nacido fruto de un acuerdo suscrito con Iberdrola por el que esta última empresa se compromete a surtir con energía producida en una planta de renovables a la entidad cordobesa, que promueve la concienciación con el medio ambiente también una línea de créditos sostenibles llamados ‘Préstamos Verdes’, y que cuentan con importantes bonificaciones en hipotecas, seguros, reformas o compras de vehículos eléctricos o híbridos. Estas acciones, junto a otras como la gestión de forestal en los territorios de origen del grupo Kutxabank donde se engloba a Cajasur certifican algunos la huella de carbono como completamente neutra: “Nuestro compromiso se traduce en acciones concretas, como la renovación de todas las tarjetas de débito y crédito, que serán sustituidas por un nuevo modelo más respetuoso con el medio ambiente, fabricadas de PVC con huella de carbono neutral”.

Aunque ese compromiso con el entorno cristaliza sobre todo en la puesta en marcha de proyectos con base eminentemente granadina como Inncuba, en colaboración con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Granada. Algo que explica muy bien Antonio García Díaz, director de Banca de Empresas e Instituciones de Cajasur para Granada y Almería. “Se trata de proyectos que han de desarrollarse de forma real. Es decir, que sean tangibles y que puedan ser valorados por las empresas porque generan valor añadido a su actividad”, explica antes de avanzar la transferencia de conocimiento en el sector agroalimentario en la que próximamente abundará con Grupo La Caña, Herogra y Covirán, en colaboración con la propia UGR.

El representante de Cajasur pone el acento en la importancia que para la entidad tiene no sólo elegir proveedores de servicios locales, sino también que éstos cumplan igualmente con los compromisos: “Somos exigentes pero también cumplidores y preponderamos que haya una economía local y también inclusiva, habiendo financiado a nivel de grupo proyectos sociales y medioambientales en más de 550 millones de euros en financiación ESG, más de 50 en viviendas VPO y 400 para el desarrollo de proyectos de energía renovable o relacionadas con la transición energética”. Además de las iniciativas que se encuentran en el horizonte de Cajasur en Granada, también hay otros ya consumados que avalan la importancia de esta apuesta por la responsabilidad social corporativa con la sociedad. Es el caso, por ejemplo, de la financiación de un jardín terapéutico para personas con discapacidad llevado a cabo por la Asociación de Hermanas Hospitalarias de Granada. “Sensibilización con el entorno que nos rodea: nos comprometemos con las personas, con su formación financiera, apoyando a la diversidad funcional y a asociaciones-fundaciones, lo que se traduce en Andalucía en dotar con más de siete millones al año y promover más de 500 proyectos socioculturales”, resume Antonio García.

“Granada es lugar estratégico para Cajasur a la hora de llevar a cabo nuestro compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo social. En un tiempo en el que se han perdido las cajas de ahorro, Cajasur en Andalucía es de las pocas entidades en España que revierte el 100% de sus beneficios a su obra social o al cumplimiento de reservas, y aspiramos y trabajamos cada día en ocupar espacios de colaboración que han dejado vacíos las antiguas Cajas de Ahorros”, abunda. Datos que se ven complementados con hechos tales como que Kutxabank sea la segunda entidad europea con una mejor ratio de respuesta ante una crisis financiera ‘MREL’. “Revertimos todo lo que nos da la sociedad en proyectos culturales, de innovación social, educación en finanzas o de diversa índole. Llevamos haciéndolo desde nuestro origen, con más del 95% de nuestro personal fijo y a través de nuestras fundaciones Fundación Cajasur o Fundación Convisur, promotora de VPO con importantes planes de desarrollo urbanístico en Granada en los barrios de La Chana o Albayda”.

“Para nosotros, el desarrollo de la provincia es estratégico y por ello es muy importante cerrar grandes alianzas en las que ganemos todos como sociedad a largo plazo, ocupando espacios que nos pueden ir correspondiendo con mucho trabajo, sentido común y corresponsabilidad con el entorno que nos rodea. Desde que la OTRI-UGR inició el programa Inncuba con apoyo de nuestras Fundaciones, hemos detectado dos modelos de empresas: aquellas que ya tenían departamentos de I+D, que buscaba a ese estudiante que pudiera encajar en el programa, y otras que han impulsado la creación de estos departamentos desde entonces, por lo que ha sido una forma de iniciarlas en este campo”, destaca Antonio García, quien recuerda que algunas de estas iniciativas “ya se encuentran en una segunda fase en la que, como patrón de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), CajaSur apoya a esas empresas para que accedan a condiciones de financiación muy óptimas para el desarrollo de proyectos de I+D+I”.

Cercanía también a través de los canales digitales

Una de las señas de esta política de Cajasur es su capacidad para mantener el contacto con el entorno no sólo mediante la presencia física en la oficina, sino también a través de la omnicanalidad. Y esto incluye las nuevas tecnologías, que lejos de actuar como una barrera, potencian el contacto de los gestores especializados de la Entidad con sus clientes. Se trata de una doble perspectiva en la que se utiliza la tecnología para mejorar la experiencia del cliente con comunicaciones a través del “Muro” que permiten comunicaciones inmediatas con el Gestor del Cliente de cada segmento, mejoras continuas en los canales digitales, que ha llevado a que un 60% de los clientes se Cajasur en Granada sean digitales, y no un uso de la tecnología para sustituir a las personas, “queremos ser ejemplo de que la revolución tecnológica, acelerada con la pandemia, no está reñida con el respeto al trabajo desde la cercanía y la calidad que nuestros profesionales ofrecen a nuestros clientes”, explica Antonio García.

Los datos en 2020 ya reflejan todo este trabajo. Una de cada cuatro hipotecas que se firmaron en Cajasur se acogió a la línea verde de la entidad. “Igual con la compra de coches eléctricos o financiación de proyectos sostenibles en la parte empresarial, que también cuenta con bonificaciones directas en la financiación. Y es que la política medioambiental de Cajasur y el grupo al que pertenece, no solo incluye hipotecas ‘Verdes’, financiación para vehículos o Cajasur Kredit, para la instalación de placas solares, ya que otro punto destacado es la Gestión Patrimonial con criterio de Inversión Socialmente Responsable certificados por la ONU, que alcanzaron más de 23.000M de € de inversiones de clientes.