CaixaBank alerta sobre cinco ciberestafas que se aprovechan de la solidaridad con Ucrania

Cada vez son más los casos de victimas de ciberestafas, ya que, cada día están más perfeccionadas, son más comunes y se encuentran más cerca de la sociedad. Además, debido a la situación actual de Ucrania miles de estafadores están al acecho para engañar a cualquier persona que no este bien informada. Ya sea en sus redes sociales -'Tik Tok', Instagram, Facebook o Twitter-, por teléfono o inclusive vía mail, la posibilidad de verse sometido a una de estos fraudes es cada vez más alta. La entidad bancaria CaixaBank ha advertido de ello con una lista de los métodos más usados por los delincuentes que emplean las redes para llevar sus tretas a cabo.

Estos son los principales argumentos para llevar a cabo las estafas:

Estafa del abuelo

Este timo es uno de los métodos de estafa más común en la actualidad, en él, alguien se hará pasar por un anciano que tiene a su nieto en Ucrania, y necesita de la ayuda de otras personas para salvarlo de ese lugar. El abuelo contará a sus victimas que ha perdido la documentación y que no puede sacar dinero en efectivo, pidiendo una cuantiosa cantidad de dinero para efectuar el rescate. Este tipo de estafas se llevan a cabo en canales de mensajería online como podrían ser 'WhatsApp' o 'Telegram', para que se difunda con más facilidad. Para que el mensaje tenga más convicción suelen acceder a redes sociales de habitantes de Ucrania o Rusia y se descargan fotos personales para unirlas a la información dada.

Webs falsas

Una de las formas más comunes de donar dinero para bienes sociales son las paginas web, sobre todo las más conocidas como son 'GoFoundMe', 'Cáritas', 'Proyecto Hombre'... Los estafadores con conocimiento de ello crean paginas webs falsas para estafar y robar la máxima cantidad de dinero posible.

El rico que necesita mover dinero

En esta estafa, un supuesto magnate se pone en contacto con una persona porque necesita ayuda para realizar una transacción monetaria de gran valor desde Ucrania, y necesita del dinero de la victima para llevar a cabo al transferencia, prometiendo que le otorgará una cantidad mayor de dinero de lo que aporte, siendo esto falso. Esta estafa es conocida como la carta nigeriana.

Recopilación de firmas para parar la guerra

Con este fraude, la intención de los estafadores no es más que recopilar la máxima información posible sobre los participantes. Con ello obtener su DNI, su dirección postal, su correo electrónico... Y así poder hacer uso de ellos en un futuro.

El uso de informaciones falsas

Los 'deepfakes' son las conocidas como noticias falsas, en ellas mediante la modificación de imágenes, sonido o video, se pretende informar a la población de algo que no ha ocurrido o ocurrió de una manera totalmente diferente, por tanto es muy importante validar cualquier tipo de información antes de hacerla viral.

Como detectar cualquier tipo de ciberestafa

Analizar y verificar el remitente del mensaje, ya sea el número de teléfono, el mail, el nombre... Por norma general, los estafadores usan nombres genéricos y con grandes cantidades de números que no tienen sentido. Y si es una gran compañía, la recomendación es no usar nunca ninguna información que no provenga de los medios oficiales.