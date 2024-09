Buscando a Coque Malla, estaba en el Generalife

Le comenté a un amigo, por cierto, un poco bruto, que iba al concierto de Coque Malla en el Generalife, en ese espacio único que tiene reservado el ‘milyunas’ para su ciclo musical. “Cantará ‘No puedo vivir sin ti’, ¿no?”, fue lo primero que me preguntó. “Pues no lo sé, supongo”, le contesté. Y entonces, sentenció: “Si vas a un concierto de Coque Malla y no canta ‘No puedo vivir sin ti’ es como si estás dos horas haciendo el amor con tu pareja y al final no te corres. Te lo pasas bien, sí, pero si escalas y escalas y no llegas a la cima, no culminas”. Metáforas aparte, lo de la dichosa canción es una puñetera locura. Ya en el recinto escuché a un par de chicas hablando de lo mismo. Y, después, una mujer, con cierta edad ya, conminaba al marido a estar preparado para grabar con el móvil cuando cante la canción del “contigo y sin ti” entera. Y él, resignado, asentía con un “ya te he dicho que sí, ‘pesá’”.

Ahora que está tan de moda David Broncano, recuerdo una entrevista que hizo a Coque Malla en ‘La Resistencia’ hace un par de años en la que el artista madrileño, en plan distendido, llegó a decir sobre ‘No puedo vivir sin ti’ que “estoy hasta los huevos yo y tenéis que estar hasta los huevos vosotros. Anni B Sweet está hasta los huevos”. Lo entiendo perfectamente.

Precisamente, vi hace poco en Movistar una simpática película, sin grandes pretensiones, pero que resulta entretenida, llamada ‘Buscando a Coque’, protagonizada por Hugo Silva y Alexandra Jiménez. La historia, muy resumida, trata de una pareja -César y Teresa- con una feliz relación de más de 15 años que queda en peligro después de que una noche, tras un concierto, ella le fuera infiel con Coque Malla, el gran ídolo de juventud de César.

Aparte de las peripecias de la pareja, que se marcha a Miami en busca del cantante porque él le quiere pedir explicaciones, y del debate que pueda abrirse sobre la ‘excusabilidad’ que suponga que te acuestes con el ídolo del otro (y no del tuyo), viene a cuento la historia porque, en varios momentos de la película, César insiste en que ‘No puedo vivir sin ti’ no es una canción de Coque Malla, como todo el mundo cree, sino de Los Ronaldos, la banda de los años 80 y 90 que triunfó en España y de la que él era el cantante y compositor. Y lleva toda la razón el afligido marido. Porque, aunque el temazo haya traspasado generaciones, y las versiones más escuchadas sean las del propio Coque Malla o, aún más, la que él mismo interpreta con Anni B Sweet, lo cierto es que el original lleva el sello de Los Ronaldos.

El grupo se había separado en 1998, tras trece años de carrera, con éxitos como ‘Adiós papá’, ‘Por las noches’ o ‘Guárdalo’ (todas las cantó anoche), pero tuvieron un encuentro en 2007 para grabar el disco ‘4 Canciones’ y hacer una gira en 2008 que sirvió para grabar un álbum en directo, ‘La bola extra’, que quedó como gran legado de la banda. Dentro de esas cuatro canciones estaba ‘No puedo vivir sin ti’ que, a pesar de lo que mucha gente cree de forma equivocada, no está dedicada ni a la cocaína ni a la marihuana. Lo aclaró su autor, quien escribió en redes sociales el día que a Vox se le ocurrió usar este tema en sus mítines. Venía a explicar Coque Malla que desconocía si el partido de la ultraderecha “sabe que media España piensa que es una canción dedicada a la cocaína", para a continuación desmentir esta leyenda urbana: "La otra media sabe la verdadera inspiración de la canción, que no es otra que la relación homosexual entre dos amigos gays muy queridos, que lo pasaron realmente mal por culpa de la intolerancia y de la estupidez homófoba”.

No le faltó humor ácido al artista para terminar con un “como me cuesta trabajo pensar que ustedes apoyen nada que tenga que ver con la cocaína (nunca se sabe, pero me cuesta trabajo), me inclino a pensar que por fin han abierto sus mentes y han abrazado la causa homosexual. Si es así, les felicito sinceramente; es un ejemplo que un partido de derechas apoye la igualdad de derechos y la libertad de elección sexual”, rubricando el post con su firma.

Total, que ayer interpretó a mitad del recital esta canción mítica, como todo el patio de butacas esperaba. Algunos, como la señora de la del “contigo y sin ti”, con los móviles al aire para tenerla de recuerdo y muchos otros, simplemente, la paladearon con las manos libres, como hicieron con otros grandes temas. Fue un concierto que estuvo a la altura de lo esperado, con una buena banda de músicos y la profesionalidad y el oficio de un artista de gran nivel que ayer se lució. Quien buscara ayer al auténtico Coque Malla lo encontró en el Generalife. En 2025 cumple 40 años desde que empezó con Los Ronaldos. Ya ha dicho en varias ocasiones que habrá una sorpresa. ¿Reencuentro para celebrar esas cuatro décadas?

Mientras tanto, un tío que se arrodilla para besar el escenario porque lo pisó Patti Smith, como hizo ayer Coque Malla, tiene todos mis respetos.