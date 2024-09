Brad Pitt lamenta la estafa a una granadina en su nombre: "Es horrible aprovecharse de los fans"

Uno de los representantes de Brad Pritt se ha pronunciado sobre la estafa en la revista People, donde habla sobre la organización criminal que se hizo pasar por el actor americano con el fin de recaudar dinero a costa de las víctimas, donde una de estas era de Granada.

Este hecho, que ha dado la vuelta al mundo, ha llegado hasta el propio Brad Pitt, que en boca de su representante, ha lamentado y manifestado su perplejidad ante el asunto: "Es horrible que los estafadores se aprovechen de la fuerte conexión de los fans con las celebridades".

Asimismo, el famoso hizo una advertencia a las personas "para no responder a comunicaciones en línea no solicitadas, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales", como es el caso de este.