El 'boom' de los bebés realistas llega a Granada: "Buscamos la belleza y lo natural a través del arte"

Los bebés Reborn de silicona de cuerpo entero, están elaborados artesanalmente y tienen detalles extremadamente realistas que incluso pueden confundirse con los de un bebé real. Los pliegues de su cuerpo, las rojeces, la posición que adoptan y su peso, son comparables con ellos. Además de la utilización de estos bebés para películas o series, este tipo de muñecos se han convertido en el 'boom' de las redes sociales como tik tok. Coco Reborn es una marca novedosa de exclusivos bebés hechos con silicona de platino que comenzó hace cinco años a mano de Mercedes Álvarez, una joven emprendedora granadina. Ella misma que comenzó creando su propia empresa es la que modela y dirige el equipo de producción de estos bebés tan característicos.

"Yo cree la marca Coco Reborn porque siempre me han gustado mucho las muñecas y con la carrera de Bellas Artes descubrí las esculturas con ellas. Las prácticas hiperrealistas fueron las que me hicieron descubrir el mundo de los Bebés Reborn. Con ellas supe que eso iba a ser para mí y era lo que quería. Modelar este tipo de muñecos requiere de una gran destreza y profesionalidad y a mi me fascinaba la idea", cuenta la creadora de la marca.

La empresa cuenta con esculturas hiperrealistas suaves y flexibles de edición limitada. Mercedes explica el proceso de creación de los bebés resaltando la originalidad, calidad y exclusividad que ofrece la marca. "A nosotros no nos gusta llamar fabricación al procedimiento de creación ya que son artesanos y no se hacen en fábricas si no a mano", expone la joven modeladora.

"Existen seis modelos de bebés que nuestros clientes pueden elegir según su preferencia. Pueden elegir el sexo del bebé, como también el diferente color de pelo, ojos y tono de piel personalizados", expresa Mércedes Álvarez, quién añade que son características elegidas siempre a gusto del cliente.

Las esculturas exclusivamente talladas con plastilina de alta definición ofrecen un mayor realismo a través de un estilo propio y particular. Además, según cuenta la creadora, para la técnica Coco Reborn utiliza la mejor silicona de platino para conseguir la resistencia adecuada que garantice una mayor durabilidad mediante un doble encapsulado reforzado en zonas de pliegues. Posteriormente son reparados al detalle para eliminar imperfecciones, resultando finalmente invisibles para el tacto y la vista.

Para terminar, el bebé se completa con una de las partes no menos importantes: la pintura. Los muñecos Coco Reborn llevan más de 30 capas de colores mediante veladuras aplicadas con diversas técnicas como aerografía, esponja, estampado, pincel o tipeos y es sellada mediante tres imprimaciones para ofrecer más resistencia en la fricción que se ejerce al poner la ropa del bebé. Mercedes habla de la calidad de los materiales para crear los bebés y añade que no son difíciles de encontrar sino caros. Para concluir al bebé se le pone el pelo, los ojos y las pestañas. "El pelo que usamos es natural, de cabra" detalla la granadina.

El éxito de estos muñecos ha derivado en que existan afirmaciones relacionadas con el tipo de público que los consume, como, por ejemplo, personas con problemas psicológicos o imposibilidad para tener hijos. Sin embargo, la empresaria desmiente este tipo de datos y aclara que nunca ha conocido ningún perfil de cliente comprador de muñecos Reborn con esas carencias. "Llevo cinco años vendiendo y no me he encontrado nunca con este tipo de personas. Pienso que esta información ha corrido por los medios de comunicación como 'tema morbo' que realmente no se ha llegado a demostrar con evidencias reales. Si es verdad que lo más parecido a clientes con carencias que he tenido son personas que se les acababa de morir un familiar. No obstante, pienso que es algo normal. A todos nos gusta comprarnos cosas para satisfacernos como un coche, un pintalabios caro..." insiste la joven emprendedora.

Mercedes Álvarez desvela el secreto de su marca y recalca que su propósito no es el de ir hacia las nuevas tecnologías si no hacia la realidad a través del arte: "Nuestra meta no es innovar mecánicamente ni tecnológicamente. Nosotros buscamos la belleza y lo natural. Eso es lo que hace que se diferencie nuestra marca de las demás. Eso y el amor por los niños. Nos gusta entender a las niñas a sí como las preocupaciones de sus padres. La empatía y confianza es algo que nos define como empresa y ha echo que tengamos ese éxito con las ventas".

Para finalizar la entrevista con Granada Digital, Mercedes habla de la experiencia con la crisis sanitaria por el Covid-19 y afirma no haber notado un cambio sustancial respecto a la pandemia. "En cuarentena es cierto que hubo un gran parón mundial, sin embargo nosotros no hemos notado una bajada de ventas ni nada parecido. Siempre hemos tenido un crecimiento constante de ventas y nuestra curva comercial es muy ascendente", declara con orgullo. Mercedes apostilla que están muy contentos con el equipo de trabajadores que ya conforman una familia.

La modeladora explica que su taller se encuentra en Salobreña, pero que sus ventas se realizan online nacional e internacionalmente para compradores de todo del mundo. "Nuestros bebés se venden en muchos países, entre ellos, un 20% de ventas en México, un 50% en España y un 30% en el resto" cuenta la creadora de estos bebés tan sorprendentes. Mercedes agrega que hace poco ganaron el premio al mejor bebé de silicona en Énamorate', internacional doll show Málaga en octubre de 2019. La empresa se mueve mucho por redes sociales, sobre todo en Facebook y en su página web.

Las técnicas del procedimiento desde el principio hasta el final están diseñadas para alcanzar una mayor sensación de realismo en el movimiento y el tacto. "Los bebés se hacen de corazón" asegura Mercedes Álvarez.