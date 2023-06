Bob Dylan en la Alhambra: "Ojalá todas las noches para tocar fueran como esta, en un sitio tan hermoso"

Se esperaba un recital para la historia y los privilegiados que tuvieron la fortuna de estar presentes en el Teatro del Generalife podrán dar fe de que muy pocas veces más en su vida podrán vivir algo igual. “Lo llevaremos grabado en nuestra memoria y en el corazón", afirma Pepe Rodríguez, director de Proexa y máximo responsable del 1001 Músicas-CaixaBank, quien ha coproducido con el Festival Internacional de Música y Danza este memorable concierto de Bob Dylan. No se permitieron móviles ni cámaras de televisión ni de fotografía. Pero los más de 1.500 espectadores lo guardarán en sus retinas y en su memoria.

“Todo apuntaba a una noche histórica y, sin duda, lo fue”, incide el productor musical. “El encanto del Generalife obró su magia, acrecentada por el hecho de que no hubiera móviles y creo que todo el mundo salió encantado con la experiencia”, añade. Pepe Rodríguez destaca no solo la sublime calidad musical del concierto sino también la actitud de un Dylan que se mostró cómodo y, por un momento, abandonó su carácter huraño y poco sociable con el público. “Interactuó a su manera con la gente al final y se vio en la manera de presentar a la banda, bromeando con ellos”. Pero, sobre todo, con el halago que cobra un valor incalculable viniendo del Nobel de Literatura, tan poco propenso a manifestarse así. “Ojalá todas las noches para tocar fueran como esta, en un sitio tan hermoso”, dijo el mito.

El director de 1001 Músicas-CaixaBank cree que hubo un hecho que reflejó perfectamente el estado de ánimo de Dylan. “El guiño final, cuando estaba acabando el concierto, y echó mano a su armónica y acompañó a la banda en los últimos compases del último tema como si fuera una de aquellas noches de los años 60 en las que él estaba en el escenario con una guitarra acústica y una armónica. Sin duda, fue algo para la historia y algo que él mismo no suele hacer. Ni recuerdo cuando fue la última vez que le había visto con la armónica”, comenta.

Y es que la Alhambra hechizó a Bob Dylan y la leyenda hizo lo propio con el monumento nazarí. Esa fusión convirtió la noche en inolvidable en un recital que no necesitó de los temas clásicos del artista de Duluth, quien tocó 17 temas, la misma setlist que presenta en sus doce presencias en España este año: Watching the River Flow, Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine), I Contain Multitudes, False Prophet, When I Paint My Masterpiece, Black Rider, My Own Version of You, I’ll Be Your Baby Tonight, Crossing the Rubicon, To Be Alone with You, Key West (Philosopher Pirate), Gotta Serve Somebody, I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You, That Old Black Magic, Mother of Muses, Goodbye Jimmy Reed y Every Grain of Sand.

1001 Músicas – CaixaBank

El concierto de Bob Dylan en el Teatro del Generalife es el magnífico preludio de la tercera edición del Ciclo 1001 Músicas - CaixaBank que tendrá lugar en el Teatro del Generalife durante todos los fines de semana de septiempre con las actuaciones de Elvis Costello & Steve Nieve (2 de septiembre), Ara Malikian (8 de septiembre), Luz Casal (9 de septiembre), Andrés Calamaro (14 de septiembre), 091 (15 de septiembre), Pablo López (16 de septiembre), Suede (22 de septiembre) y Raphael (23 de septiembre).

