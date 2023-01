El Ayuntamiento de Granada saldrá del plan de ajuste antes de final de año

Año nuevo, balance a las puertas de las municipales. La arena del reloj electoral ha comenzado a caer y, con el horizonte más o menos despejado tras confirmarse que Marifrán Carazo será la candidata del PP, el 28M es ya el horizonte al que mira la política de Granada. En esas, el alcalde de la capital, Paco Cuenca, ha sacado pecho este lunes de la gestión llevada a cabo por el actual equipo de Gobierno desde que recuperara el bastón de mando, hace ahora poco más de año y medio.

Concretamente son 558 los días que, ha asegurado el primer edil, "esta ciudad lleva funcionando". Un tiempo que ha querido repasar en clave económica y de proyectos junto al resto de sus concejales –todos a excepción de Luis Salvador– en un desayuno informativo junto a los medios en el Cuarto Real de Santo Domingo. El lugar no estaba escogido al azar. Se trata del mismo fotogénico y elegante espacio en el que ya pasó revista justo un año después de recuperar la Alcaldía.

Cuenca ha confirmado que el Ayuntamiento de Granada saldrá, antes de final de año, del plan de ajuste al que está sometido y que el equipo de Gobierno consiguió sortear junto a Unidas Podemos para consensuar unos presupuestos expansivos. Sobre dicho plan de ajuste, Cuenca ha recordado que "está firmado hasta diciembre de 2023". En ese sentido, se ha congratulado de que "todos los indicadores nos dicen que vamos a cumplir con creces" con la fecha. Lo que en términos económico-financieros se traduce en que "a partir de 2024 tendremos la capacidad de invertir".

El regidor granadino ha cifrado en más de 200 millones de euros el dinero "movilizado" desde entonces en inversiones, lo que se traduce en 360.000 euros diarios. "Rescatamos la ciudad en 2016 y 2021. Una ciudad paralizada y abandonada desde el punto de vista de la eficacia y la gestión", ha dicho. Cuenca ha querido recordar al exconcejal José María Corpas, padre del presupuesto municipal de 2023.

Deuda comercial, pago a proveedores y bajada del IBI

Precisamente sobre el presupuesto, el alcalde de Granada ha celebrado que esté "propiciando la recuperación de la actividad económica, con la capacidad para atraer empresas". "Los datos serían muchos mejores si una decisión contra natura [en referencia a la elección de la AESIA] no hubiera privado a los granadinos de algo que les corresponde. Pero se están reformando y construyendo cinco hoteles de cinco estrellas en esta ciudad, hay 13 millones de euros de inversión en Santa Adela, obras transformadoras en Carretera de Málaga, la plaza Poeta Rafael Guillén, el eje Arabial-Palencia o la Carretera de la Sierra. Además, tenemos un marco verde por encima de los cinco millones de euros", ha puesto como ejemplos.

La previsiones presupuestarias, según ha estimado Cuenca, "se mantendrán casi con carácter íntegro" durante este ejercicio y "vamos a seguir reduciendo el endeudamiento". En ese sentido, ha aludido a la reducción de la deuda comercial, que en 2021 se situaba en 60 millones y que este año se prevé cerrar en 34: "Esa deuda queda por debajo del 45% de los ingresos corrientes". En el capítulo de recaudación, ha destacado que pese a bajar el IBI "por primera vez en muchos años, concretamente un 2%", el Gobierno municipal haya sido capaz de "poner en marcha mecanismos para que la recaudación tributaria llegue al 90% de los derechos reconocidos". Logro que ha achacado a "la eficacia y la alianza institucional".

Paco Cuenca también ha valorado positivamente la progresiva disminución del periodo medio de pago a proveedores, que el equipo de Gobierno prevé "mantener" en torno a los 70 días para el primer trimestre del año. "Son datos que nos avalan y mejoran las ratios de gestión y recaudación tributaria", ha incidido al hilo de lo recapitulado anteriormente. "Existe un pacto por Granada con 55 puntos y vamos a velar por el interés de los granadinos. Hemos conseguido en este tiempo obtener para la ciudad 34 millones de fondos europeos y estamos gestionando por encima de los 42 millones de euros. Nos quedan cuatro meses en los que no nos vamos a despistar en otra cosa", ha reiterado.

AESIA, proyectos de ciudad y 28M

En otro orden de cosas, el alcalde ha querido mantener el pulso de la ciudad como "puntal en el desarrollo estratégico, político e institucional", al tiempo que ha subrayado el "papel fundamental" que ha de jugar en el ámbito de la ciencia y la tecnología, lo que incluye a la inteligencia artificial, para "seguir habilitando la llegada de multinacionales y empresas".

Precisamente sobre el recurso por la elección de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, el primer edil ha avanzado que los juristas de las distintas instituciones ya han elaborado el documento jurídico y será "en los próximos días" cuando mantengan una reunión para presentarlo: "Seguimos confiando en que esta ciudad tiene razones para estar ahí. Hemos conseguido estar en el mapa de la inteligencia artificial y se resolverá en las próximas semanas".

Sobre los grandes contratos pendientes, algo que ha calificado de "importante", Cuenca se ha limitado a aclarar que "los vamos a resolver". Y en lo que respecta a la aprobación del nuevo PGOU ha indicado que "ya hemos hecho la petición y esperamos que nos lo entreguen lo antes posible". De otro lado, ha pedido al Gobierno de España que defina "cuanto antes" el proyecto de integración de las vías del AVE en Granada, y ha mantenido la idea del equipo de Gobierno de soterrarlas alejándolas de los barrios

Cuenca no ha dejado pasar la oportunidad de remarcar la apuesta del equipo de Gobierno por los "eventos de carácter internacional". Sin llegar a mencionar la reciente consecución para la ciudad de la fase final de la Copa de España de fútbol sala, sí ha puesto como ejemplo el concierto de Rosalía en la plaza de toros. Y hasta se ha permitido provocar la sonrisa de los presentes al sintetizar lo conseguido en este ámbito parafraseando la estrofa de moda: "Clara-mente apostamos por dinamizar la agenda cultural y deportiva".

Por último, ha aludido a la "alianza con todas las instituciones" como eje "fundamental" para construir una Granada con "clara visión metropolitana" y "capacidad de transformación del modelo productivo, captando y aprovechando el talento de nuestra universidad". Cuestionado sobre quienes de los que le acompañaban en la comparecencia –incluido José Antonio Huertas– le gustaría que estén en la lista electoral del PSOE de cara al 28M, el alcalde ha respondido que "todos". Menos claro se ha mostrado al ser preguntado si ve a Luis Salvador integrado para entonces en las filas socialistas: "No lo veo y no lo entiendo muy bien. A mí no me gusta eso de ir y venir".