El Ayuntamiento aprueba las ordenanzas fiscales para 2025 sin subida de impuestos a los granadinos

El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes la nuevas Ordenanzas Fiscales para 2025, en las que "se cumple el compromiso de la alcaldesa, Marifrán Carazo, de ejecutarlas sin llevar a cabo ninguna subida de impuestos, manteniendo los mismos que en 2024, sin subir ni un céntimo, en ninguno de sus conceptos", ha destacado la concejal de Economía, Rosario Pallarés.

En concreto, según ha detallado, las ordenanzas modificadas han sido la nº3, que regula el IBI -y a la que no se han presentado alegaciones- y la nº1, que es la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección. Respecto a este punto primero -que ha sido recurrido por la Asociación de Constructores y Promotores de Granada- la edil de Economía ha recordado que la modificación ha sido necesaria para cumplir la resolución del 8 de enero de 2024 de la Dirección General del Catastro, que obliga a diferenciar los aparcamientos en dos usos: el residencial y el industrial.

“Atendiendo a esta resolución, la nueva ordenanza se ha modificado para introducir una diferenciación entre los aparcamientos industriales y los residenciales, con el fin de favorecer a estos últimos. Es una adaptación meramente técnica, que supone una garantía para los aparcamientos residenciales”, ha explicado. “La Asociación de Constructores alega que no apliquemos el tipo diferenciado a los aparcamientos de uso industrial, sino que les sigamos aplicando el de residencial, pero eso es imposible de acuerdo con la actual ley”.

En relación a las doce alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Socialista, Rosario Pallarés ha explicado que no han podido ser admitidas porque en su mayoría no forman parte del expediente que se ha llevado al Pleno o inasumibles en presupuesto de 2025. “El PSOE ha aprovechado el trámite para introducir otros temas que no tienen nada que ver con las ordenanzas que hemos modificado, y por eso se han quedado fuera”, ha añadido. “Son solicitudes que se pueden abordar en el futuro, pero que ahora no entran dentro de este expediente”.

Favorecer la economía de las familias

Entre las novedades recogidas en las nuevas disposiciones se establece que los granadinos que tengan domiciliados los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) podrán pagarlos en seis plazos y sin intereses en 2025. Esta medida, que se enmarca dentro del Plan de Mejora de Gestión de Tributos puesta en marcha por el actual equipo de gobierno del PP, supone la ampliación de dos nuevos plazos más frente a los cuatro actuales, según se recoge en el proyecto.

Rosario Pallarés ha destacado “la voluntad de este Ayuntamiento para facilitar a las familias granadinas el pago de los impuestos municipales, así como el esfuerzo de gestión de este equipo de Gobierno para que las nuevas Ordenanzas Fiscales no supongan ninguna subida del IBI, que se mantendrá también congelado durante el próximo año”.

En concreto, las futuras ordenanzas establecen que quienes deseen acogerse a la ampliación de plazos -para lo que es necesario tener el IBI domiciliado- podrán hacerlo, sin necesidad de pagar intereses, en seis cuotas distribuidas en los meses de junio, julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre. “Lo que supone una sustancial mejora con respecto a las cuatro cuotas actuales distribuidas en los meses de junio, agosto, octubre y diciembre”, según ha recordado.

Otra de las medidas aprobadas por la Comisión de Economía con el fin de facilitar a la ciudadanía el abono de cualquier tributo, se refiere a la incorporación del giro postal como medio de pago. Para ello, según ha avanzado el edil, “vamos a recuperar el contrato con Correos, una vez subsanados los conflictos que encontramos cuando accedimos al área”, ha subrayado.