La asociación AvitarGranada solicita nuevamente al Ayuntamiento de Granada que cese su campaña de "erradicación de las viviendas turísticas en la ciudad, en favor de los fondos de inversión". Según la asociación, esta campaña, que comenzó hace un año, tiene como único objetivo “que los fondos de inversión de fuera de Granada tengan la exclusiva del alojamiento en Granada, en detrimento de los granadinos que intentan ganarse la vida de manera legal en una actividad regulada”. Haciendo un símil comercial, denuncian que el Ayuntamiento está “apostando en exclusiva por una actividad solo para grandes centros comerciales en perjuicio del pequeño comercio”.

AvitarGranada rechaza las declaraciones realizadas este miércoles 15 de enero, por el Concejal de Urbanismo, quien afirmó, al justificar que no se permitirán viviendas turísticas en bajos comerciales, que estas son responsables de “la reducción del alquiler de larga duración y la subida de los precios”. Además, recuerdan que en febrero de 2024, la alcaldesa declaró que las viviendas turísticas también son culpables de “generar fuertes tensiones en la ciudad con los vecinos, que denuncian problemas de convivencia, ruido y suciedad”.

La denegación de las licencias turísticas generó un "efecto llamada"

También consideran necesario señalar que el anuncio realizado por la alcaldesa en febrero de 2024, acerca de la denegación de todas las licencias turísticas en Granada, provocó “un efecto llamada evidente”. En el periodo enero-julio de 2024, fecha en la que se aprobó el Decreto de paralización, “se inscribieron en el registro de turismo más viviendas que en los últimos seis años”. Granada registró un incremento superior al 60% en el número de viviendas inscritas, alcanzando un récord nacional de 1.600 nuevas viviendas registradas. Sin embargo, critican que “más del 70 % de las viviendas inscritas en Granada no tienen actividad de alojamiento o lo hacen de forma muy limitada. Estar inscritas no es sinónimo de realizar actividad”.

Asimismo, la asociación señala que los principales beneficiarios de esta política serán “los hoteles y fondos de inversión que han adquirido y siguen adquiriendo edificios enteros”. Según AvitarGranada, en los últimos años, más de 120 edificios con miles de viviendas han salido o saldrán próximamente del mercado residencial, “pero nadie señala a estos edificios como culpables de la falta de vivienda o la subida de precios”. En su opinión, “ganan los fondos de inversión y pierden los granadinos”.

Tras siete meses sin nuevas licencias en Granada, los precios del alquiler y de la venta siguen subiendo, igual que en otras ciudades que implementaron medidas similares previamente. Desde la asociación acusan al Ayuntamiento de ser consciente de que estas medidas “no van a bajar los precios del alquiler ni de la venta”, pero aun así “lo hacen para favorecer a los fondos de inversión de manera premeditada”.

No obstante, recuerdan que en Granada existen, según datos del INE, 12.000 viviendas vacías, cuyos propietarios no las ofrecen en alquiler por la inseguridad jurídica. Critican además que “el propio Ayuntamiento cerró su empresa municipal de vivienda, Emuvisa, hace 14 años porque no tenía suelo municipal para viviendas sociales, y actualmente no dispone de ninguna vivienda en alquiler”. Denuncian que el Ayuntamiento utiliza como pretexto a las viviendas turísticas para “no asumir su responsabilidad constitucional” en la falta de vivienda en la ciudad.

"Pedimos diálogo y consenso con el Ayuntamiento, y que se deje de criminalizar a los granadinos en favor de los fondos de inversión, dejando a un lado la demagogia y el discurso fácil", concluyen.

