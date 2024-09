ASOGRA exige más recursos y garantizar los derechos de las personas sordas

ASOGRA (Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia) y su movimiento asociativo, se han unido a la comunidad sorda internacional, representada por la WFD (World Federation of the Deaf) para recordar que "sin los recursos suficientes, los derechos de las personas sordas se quedan en papel mojado".

Así lo ha hecho público ASOGRA en un manifiesto con motivo de la Semana Internacional de las Personas Sordas. Una celebración que este año transcurre del 23 al 29 de septiembre bajo el lema ‘Lengua de signos por derecho. ¡Súmate!’, en alusión a la necesidad de situar las lenguas de signos en el eje de cualquier política pública y normalizar su uso como una lengua más: "Nuestros derechos lingüísticos son un imperativo legal que ningún recorte ni política de austeridad nos pueden arrebatar", apuntan.

En este sentido, reivindican que se dote a estas ciudadanas y ciudadanos de servicios de interpretación y videointerpretación en lengua de signos gratuitos y de calidad en todos los ámbitos de la vida, no sin antes advertir que hay que dar respuesta en materia académica a la escasez, cada vez más pronunciada, de intérpretes de lengua de signos. "De poco sirve contar con un respaldo legal al uso de nuestra lengua si no hay suficientes profesionales con formación en lengua de signos para cubrir la demanda de accesibilidad, o si tanto la lengua de signos como los aspectos socioculturales de la comunidad sorda y de las organizaciones sociales de personas sordas no se transmiten con rigor", manifiestan.

Otro ámbito que preocupa es el educativo. Para ASOGRA apostar por una educación equitativa, inclusiva y de calidad es una condición ¡sine qua non' que pasa por ofrecer una atención temprana integral que contemple la lengua de signos, por desplegar una red de centros bilingües suficiente en todo el territorio, y por contar con profesionales sordas/os especialistas en lengua de signos, intérpretes de lengua de signos y los apoyos técnicos necesarios en el aula desde el inicio del curso y todas las horas lectivas.

En lo que a empleo se refiere, la entidad llama a asegurar la incorporación de los y las profesionales sordos/as en la enseñanza y traducción de la lengua de signos como transmisores más idóneos de esta lengua: "Es necesario posicionarles como referentes en la enseñanza y traducción, con el fin de contribuir a la preservación de la lengua de signos y su patrimonio cultural". Además, instan a que se favorezca la inserción laboral de las personas sordas en empresas ordinarias y el acceso equitativo y sin discriminación al empleo público, y exigen que se faciliten las adaptaciones precisas en el puesto de trabajo así como la promoción laboral, incluyendo una formación continua en lengua de signos.

Por último, reclaman el mantenimiento de las ayudas a las entidades del movimiento asociativo de personas sordas. "Cualquier apoyo económico que reciba nuestro tejido social es una forma de evitar que se amplíe aún más la brecha social con el resto de la ciudadanía, permite seguir atendiendo las necesidades de nuestro colectivo y garantiza la estabilidad laboral de las/os profesionales sordas/os", concluyen.