El problema de los abandonos de animales cada vez va a más. Por desgracia, en estas fechas veraniegas se incrementan sustancialmente. Para las asociaciones y protectoras se convierte en un sinvivir dado que no tienen ni la capacidad ni medios suficientes como para hacer frente a tal situación.

Es algo palpable. Tal y como indica la Fundación Affinity, en este pasado año se encontraron más de 286.000 animales de compañía -especialmente perros y gatos- que tuvieron que ser recogidos por dichas protectoras tras no tener responsable que se hiciera cargo de ello. La media es de 785 animales abandonados al día, y 33 por cada hora.

Es evidente que dicha circunstancia no varía. Pese a que se intente concienciar al ciudadano y las campañas de difusión cada vez sean mayores, las asociaciones y protectoras claman por un factor en el que la gente habitualmente no piensa, y es que estas no dan a más.

Asunción, presidenta de la asociación Rescate Animal Granada, ha mostrado a GranadaDigital su indignación ante este comportamiento: “Nos dejan los perros en las puertas. Llevamos unos días horrorosos. Cada vez hay más abandonos. No es algo que solo se incremente en verano, siempre va a más, y la cosa no cambia”.

Ante esto, la presidenta de Rescate Animal Granada ha abogado por mostrar realmente una realidad “de la que nadie se da cuenta”, y es que las entidades y gobiernos responsables, en palabras de ella, “deben hacer campañas de esterilización y poner microchips, aunque sea con promociones o subvenciones económicas”. También ha indicado que "alguien que tenga 500 euros al mes no se puede permitir estas acciones, ya que si no hay dinero para comer, cómo se va a poder gastar en esto”.

Los registros no engañan. La falta de control sobre los propietarios de estos animales se incrementa. Las mascotas no poseen dicho chip identificativo, por lo que se convierte en una aventura poder buscar al dueño. De los animales rescatados en 2023, solo el 27% de ellos poseían la placa de control.

Además, otras causas, como las camadas no deseadas, las pérdidas de interés, los problemas de comportamiento e incluso la posibilidad de incluir animales en el domicilio son algunos de los factores que derivan a los abandonos.

“Cada vez se adoptan más perros, pero no entiendo cómo puede haber tantos abandonos. La gente piensa que son bonitos y no se da cuenta de que ello conlleva una dedicación, tiempo e inversión. Muchos se cansan. Otros cambian de piso y en el alquiler no dejan incorporar mascotas. Prácticamente ningún piso deja. ¿Qué hacen si no pueden llevarse a esos hogares? Son parte de la familia”, ha razonado Asunción.

Las asociaciones están cansadas y no descartan tomar medidas

Es cierto que desde los entes se ponen muchas medidas y controles sobre este aspecto, pero según la presidenta de Rescate Animal Granada “no dan una solución suficiente”. “Los responsables tendrían que hablar con nosotros, que somos los que vemos qué hay directamente, para hacerles llegar qué se podría hacer para que no haya tantos abandonos. Hay muchas leyes, pero no van a ningún lado. Las asociaciones estamos desbordadas y no tenemos ayudas de las entidades. Nos gastamos entre unos 8.000 y 10.000 euros mensuales entre vacunas, revisiones, alimentación, vitaminas, productos de limpieza... Te pones a ver todo lo que hacemos y es una pena que no tengamos ni una subvención”, ha desgranado.

La impotencia de Asunción va a más, ya que en ciertos momentos se ha llegado a emocionar debido a que no entiende “cómo esto se puede dar en pleno siglo XXI”. “En algunos casos, como Las Gabias, la gente llama a la Policía y le dice que dejen al animal abandonado donde está, ya que no pueden ir o porque no tienen convenio alguno con perreras. Cada dos por tres me llaman a mí para ver qué hacen con los perros. Nadie hace nada. Somos las tontas de las asociaciones que sin ayuda gastamos tiempo y dinero para que quitemos el trabajo a Ayuntamientos y Diputación. Nadie sabe la realidad que vivimos”, ha manifestado mientras sollozaba.

La presidenta de Rescate Animal Granada ha advertido que va a buscar alguna solución para hacer ver esto, mientras que ha comentado que deberían unirse “todas las asociaciones y voluntarios de Granada" para ponerse "con tiendas de campaña en la puerta del Ayuntamiento y protestar por la situación”. “La gente no sabe la realidad. Ellos piensan que los cogemos y ya está. Estamos desbordados. Tenemos casi 80-90 perros. Algunos tenemos que llevarlos a la casa. No salen las cuentas, porque llegan más perros de los que salen”, ha continuado.

Es evidente que falta un mayor control sobre esta situación, pues se han llegado a encontrar “perros abandonados, con patas colgadas, huesos salidos y gusanos en las heridas”. Para Asunción, este suceso “no llega realmente a los corazones”, y de ahí que la gente “no actúe o tenga indiferencia”.

No es ninguna tontería, ya que además de la salud de los animales también se pone en juego la suya: “Estamos aguantando lo incalculable. A una compañera mía le ha dado un ictus después de tanta tensión en estos últimos meses y años. No podemos sufrir más”. La empatía, en casos como estos, es el principal aliado, y cuando no la hay se tiene un serio problema. Hay mucha gente de manera voluntaria detrás de algo que ya les cuesta asumir. Y no es porque no quieran o tengan ganas, sino porque no dan para más.