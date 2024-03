Los Amigos del Parque de las Ciencias ven en el Instituto Principia "un dispendio" que "fomenta localismos"

La Asociación de Amigos del Parque de las Ciencias ha tildado de "dispendio" la creación del nuevo Instituto Andaluz de Divulgación Educativa de la Ciencia 'Principia' que la Junta pretende poner en marcha en Málaga. En un extenso y contundente comunicado que desglosa seis críticas —redundancia, contradicciones, dispendio, inoportunidad, opacidad e irresponsabilidad—, esta entidad ha considerado que el nuevo centro supone "una grave insensatez fomentar localismos o beneficiar a unas capitales en detrimento del resto de municipios que conforman la comunidad andaluza".

"Por razones que se nos escapan, pero que demuestran una profunda incongruencia, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional pretende poner en marcha un nuevo organismo al que se encomiendan las mismas funciones que tiene atribuidas desde sus inicios el Parque de las Ciencias", avanzan en el primero de los seis puntos en los que se divide el texto. "Nos preguntamos con no poca inquietud por qué la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, responsable directa del Parque de las Ciencias, ensalza públicamente su labor divulgativa a la par que pergeña otro centro que le resta protagonismo y entra en directa competencia con él", prosiguen.

Además, niegan que no haya "coincidencia de las funciones y atribuciones del Instituto Andaluz de Divulgación Educativa de la Ciencia 'Principia' con la de otros órganos ya existentes", según aseguró la Junta de Andalucía en otro comunicado remitido la semana pasada a los medios. "Como hemos señalado, eso es algo manifiestamente incierto, pues si se lee detenidamente el artículo 4 de los Estatutos del Parque de las Ciencias, que desarrolla los objetivos y funciones asignadas al mismo, y se compara con los artículos 1 y 2 del decreto de creación del Instituto Andaluz de Divulgación de la Ciencia, se constata que los objetivos de uno y otro son exactamente los mismos. No es que el susodicho instituto vaya a realizar tareas que respondan a situaciones imprevistas o a desafíos nuevos que exijan una actuación diferenciada, sino que los objetivos de una y otra institución son idénticos", desarrolla el comunicado, tal y como también constató GranadaDigital.

Además, la misiva lamenta la inoportunidad del nuevo ente, pues "podría estar dando a entender que [el Parque de las Ciencias] no está cumpliendo los objetivos de divulgación científica fijados en sus estatutos y que, en consecuencia, se hace necesario crear un organismo capaz de llevarlos a cabo", y su opacidad, debido a que "se realiza bajo la figura jurídica de un servicio administrativo con gestión diferenciada adscrito a la Consejería competente en materia de educación". Puede leer el comunicado íntegro a continuación:

Comunicado de la Asociación de Amigos del Parque de las Ciencias

Ante el anuncio por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de crear el denominado Instituto Andaluz de Divulgación Educativa de la Ciencia Principia, la Asociación de Amigos del Parque de las Ciencias de Andalucía (y en su nombre Elvira Martín Suárez como presidenta de la mencionada Asociación), con sede en Granada, quiere manifestar su oposición a dicha iniciativa basada en las siguientes alegaciones:

1. ‐ Su redundancia

Por razones que se nos escapan, pero que demuestran una profunda incongruencia, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional pretende poner en marcha un nuevo organismo al que se encomiendan las mismas funciones que tiene atribuidas desde sus inicios el Parque de las Ciencias y que, paradójicamente, depende de la misma Consejería. No acabamos de entender esa duplicidad, ni por qué una misma Consejería crea un centro en detrimento de otro que en palabras de la propia titular de la Consejería es un "referente nacional e internacional en educación y divulgación científicas". Y nos preguntamos con no poca inquietud por qué dicha Consejería, responsable directa del Parque de las Ciencias, ensalza públicamente su labor divulgativa a la par que pergeña otro centro que le resta protagonismo y entra en directa competencia con él. Es una incongruencia que supera cualquier intento de explicación razonable, pues parece un tanto incoherente afirmar a la vez una cosa y su contraria. Si se defiende que el Parque de las Ciencias es un referente internacional en el campo de la divulgación científica, ¿por qué se afirma en el Preámbulo del borrador de decreto que lo que justifica la creación del Instituto Andaluz de Divulgación Educativa de la Ciencia Principia "es impulsar el conocimiento de la ciencia y su transferencia a entornos educativos y a la sociedad? ¿Cómo se concilian ambos hechos?"

2. ‐ Sus contradicciones

En el citado borrador de decreto se lee que no hay "coincidencia de las funciones y atribuciones del Instituto Andaluz de Divulgación Educativa de la Ciencia 'Principia' con la de otros órganos ya existentes". Como hemos señalado, eso es algo manifiestamente incierto, pues si se lee detenidamente el artículo 4 de los Estatutos del Parque de las Ciencias, que desarrolla los objetivos y funciones asignadas al mismo, y se compara con los artículos 1 y 2 del decreto de creación del Instituto Andaluz de Divulgación de la Ciencia, se constata que los objetivos de uno y otro son exactamente los mismos. No es que el susodicho Instituto vaya a realizar tareas que respondan a situaciones imprevistas o a desafíos nuevos que exijan una actuación diferenciada, sino que los objetivos de una y otra institución son idénticos: promover la divulgación de las ciencias (estatutos del Parque de las Ciencias) / promover la divulgación de la ciencia entre el alumnado de los centros docentes de Andalucía (Instituto); fomentar la cultura científica, tecnológica, sanitaria y ambiental, potenciando las aptitudes críticas y participativas y estimulando el interés general por la mismas (estatutos del Parque de las Ciencias) / fomentar la cultura científica y ambiental estimulando el interés general por las mismas (Instituto); elaboración y promoción de publicaciones de divulgación científica y diseño de materiales y programas didácticos (estatutos del Parque de las Ciencias) / elaboración y promoción de publicaciones de divulgación científica y diseño de materiales y Recursos Educativos Abiertos (Instituto).

¿Es necesario señalar más coincidencias?

3. ‐ Su dispendio

La creación del mencionado Instituto incurriría además en los errores habituales de las administraciones públicas y que con tanta razón suele denunciarse: el despilfarro, la ineficiencia del gasto, la duplicidad de funciones, el mal uso de recursos existentes. De hecho, en el programa electoral del partido que gobierna la Junta de Andalucía hay numerosas alusiones a la prevención de esos errores. No alcanzamos por tanto a vislumbrar los motivos de una decisión que malgasta bienes, prescinde de personal cualificado, dilapida experiencia, desdeña un gran capital cultural acumulado. Lejos de la eficacia y la transparencia prometidas, la iniciativa contra la que alegamos incurre en ineficiencia, arbitrariedad y mala gestión. Tanto más grave aún en tanto en cuanto se defiende de continuo la necesidad de la racionalidad y la mesura en el gasto. No es una especulación gratuita pensar que en el futuro se irán derivando hacia el nuevo Instituto parte de los presupuestos que podrían destinarse al Parque de las Ciencias para asentar y expandir su gestión, porque nos parece difícil de compaginar una financiación del Parque de las Ciencias acorde con sus necesidades y sus proyectos al tiempo que se promueve un Instituto con las mismas funciones y que va a necesitar una sustancial aportación de dinero dado "el volumen de proyectos de difusión que se prevén, así como los variados servicios que prestará el Centro y el importante volumen de alumnado destinatario", según se afirma en el Preámbulo del Borrador de Decreto.

4. ‐ Su inoportunidad

Consideramos que la puesta en marcha del Instituto Andaluz de Divulgación Educativa de la Ciencia Principia por parte de la Consejería muestra que, a pesar de los elogios públicos de su titular al Parque de las Ciencias, podría estar dando a entender que este no está cumpliendo los objetivos de divulgación científica fijados en sus estatutos y que, en consecuencia, se hace necesario crear un organismo capaz de llevarlos a cabo. Nos parece que lo obligado y cortés hubiera sido en ese hipotético caso informar al Consejo Rector del Parque de las Ciencias, que ella misma preside, de ese incumplimiento, de las auditorias e informes llevados a cabo y de las consiguientes razones para transferir a otro organismo las funciones incumplidas. ¿Existen esas evaluaciones? Pensamos que no y que, por tanto, es una arbitrariedad la creación del citado Instituto. Resulta a nuestro parecer totalmente incoherente e injusto que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional promueva un organismo que contradice no solo las palabras de la titular de la Consejería, sino todo tipo de datos, reconocimientos públicos, premios, cifras y demás distinciones.

5. ‐ Su opacidad

En el citado borrador de decreto se insiste en que la creación del Instituto Andaluz de Divulgación Educativa de la Ciencia Principia "se realiza bajo la figura jurídica de un servicio administrativo con gestión diferenciada adscrito a la Consejería competente en materia de educación". Se pretende justificar con ello que con esa figura jurídica no se hace competencia a un centro de personalidad jurídica propia, como es el caso del Parque de las Ciencias de Granada. Nos parece de nuevo una grave contradicción con las propias normas administrativas de la Junta de Andalucía, pues como reconocen algunos estudios sobre el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía que ella misma ha promovido a través de Instituto Andaluz de Administración Pública, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, "los servicios administrativos con gestión diferenciada suele ser una etapa previa a la creación de entidad con personalidad jurídica propia". Eso nos hace pensar que con el pretexto de reabrir Principia, que en sus orígenes fue una entusiasta iniciativa de un grupo de profesores de educación secundaria implicados en la defensa y divulgación de la ciencia, con los que colaboraron miembros activos del Parque de las Ciencias y cuya reapertura en su sentido original nos parece necesaria, se esté iniciando un proceso de creación a corto plazo de un centro o museo de ciencia con personalidad jurídica propia en Málaga.

6. ‐ Su irresponsabilidad

Una de las principales obligaciones políticas de la Junta de Andalucía es crear conciencia de comunidad, solidaridad y cooperación en el conjunto del territorio de Andalucía. Constituiría una grave insensatez fomentar localismos o beneficiar a unas capitales en detrimento del resto de municipios que conforman la comunidad andaluza. La idea de equidad y equilibrio territorial debe ser la base de cualquier actuación pública de la Junta de Andalucía, si es que se quiere actuar desde la convicción de que todos las ciudadanas y los ciudadanos andaluces tienen los mismos derechos. Consideramos, sin embargo, que la iniciativa de crear en otra provincia el Instituto Andaluz de Divulgación Educativa de la Ciencia es una actuación que carece de razones objetivas y argumentos que la justifiquen, lo que, lejos de fomentar conciencia de comunidad, acentúa los recelos, las envidias, los desequilibrios, la fragmentación, la desconfianza en las instituciones. Es una imprudencia que se confunde fácilmente con la incompetencia.

Por todo ello, la Asociación de Amigos del Parque de las Ciencias solicita que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional retire el borrador de decreto de creación del Instituto Andaluz de Divulgación Educativa de la Ciencia y proceda al mismo tiempo a reforzar las competencias encomendadas desde su inauguración al Parque de las Ciencias de Andalucía, con sede en Granada, que con tanto acierto viene desempeñando.