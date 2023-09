Así es el nuevo iPhone 15, con mejores prestaciones que los modelos anteriores

Apple ha lanzado el nuevo iPhone 15, que es similar al iPhone 14, pues ofrece las mismas cuatro versiones, de idéntico tamaño a las del año pasado: iPhone 15 (6.1”), 15 Plus (6.7”), 15 Pro (6.1”) y 15 Pro Max (6.7”).

El modelo básico, iPhone 15.y el iPhone 15 Plus son muy similares, con diferencias solo en el tamaño y la capacidad de la batería. Lo mismo sucede con el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, por lo que a la hora de elegir la versión, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) deberás valorar el tamaño, lo que quieres que te dure la batería y el precio.

El iPhone 15 mejora las prestaciones de los anteriores modelos e incorpora como novedad un nuevo conector universal USB-C.

La OCU destaca también que está equipado "con el nuevo sistema operativo iOS 17, en el que se introducen funciones nuevas muy llamativas: mostrar tu cara cuando llamas a alguien, confirmar que has llegado bien a un destino, leer la transcripción de un mensaje de audio, poner a pantalla completa el reloj o la música que escuchas... novedades que notas y se notan fácilmente".

Todas las pantallas de los iPhone 15 son OLED super retina XDR. Las cámaras tienen 48 MP y mejora el zoom óptico, ya que ahora es de hasta dos aumentos. "Las versiones Pro y Pro Max del iPhone 15 vienen equipadas con una cámara principal de 48 MP (ultra gran angular), una cámara teleobjetivo de 12 MP, una cámara ultra gran angular de 12 MP y un sensor LiDAR en la parte posterior del dispositivo, además de un zoom óptico de hasta cinco aumentos", destaca la OCU.

El iPhone 15 y 15 Plus usan el procesador A16 Bionic, mientras que las versiones 15 Pro y 15 Pro Max usan el A17 Pro.

La batería de los nuevos iPhone 15 es como la de los modelos anteriores - va de 20 horas en el modelo básico, a las 29 horas del Pro Max-.

El iPhone 15 no trae cargador, pero la novedad es que han cambiado el conector lightning por el conector universal en Europa USB-C, que ya estaba integrado en todos los modelos de iPad, resalta la OCU. Las versiones 15 y 15 Plus llevan un USB-C 2.0, pero las versiones profesionales Pro y Pro Max llevan una versión 3.0 que permite transferencias hasta 20 veces más rápidas, aunque para ello hace falta un cable especial no incluido que como mínimo cuesta 79 euros más.

Los Apple 15 y 15 Plus siguen siendo de aluminio y los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max son de titanio, más ligero. Todos estos móviles están catalogados IP68, es decir, aguantan 30 minutos en agua hasta 6 metros de profundidad.

El nuevo iPhone 15 se puede reservar desde este 15 de septiembre y estará disponible la semana próxima. El iPhone 15 de 128 GB cuesta 959 euros; el de 256 GB cuesta 1.089 euros y el de 512 GB cuesta 1.339 euros. El iPhone 15 Plus de 128 GB cuesta 1.109 euros; el de 256 GB cuesta 1.239 euros y el de 512 GB cuesta 1.489 euros. El iPhone 15 Pro de 128 GB cuesta 1.219 euros; el de 256 GB cuesta 1.349 euros; el de 512 GB cuesta 1.599 euros y el de 1 TB cuesta 1.849 euros. El precio de las versiones más completas del iPhone 15 alcanza los 2.000 euros.