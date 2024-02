Asaja acudirá a una tractorada el próximo miércoles "ante la crítica situación del sector"

Asaja Granada ha anunciado que retomará las movilizaciones con su participación el 14 de febrero en el corte de la A4, entre los puntos kilométricos 288-286, en el municipio jienense de Guarromán coincidiendo con las convocadas a nivel nacional. Además, ha apuntado que en una próxima reunión de coordinación con las organizaciones agrarias COAG y UPA y Cooperativas Agroalimentarias fijarán un calendario propio "ante la crítica situación que atraviesa el sector agrario, especialmente el campo granadino, con el objetivo número uno de reivindicar un plan de choque nacional que contemple la revisión del plan estratégico de la PAC acorde a la realidad productiva de los distintos territorios y una simplificación administrativa para el agricultor y ganadero".

Con relación a las tractoradas espontáneas de estos días, la organización ha expresado su "solidaridad con los agricultores y ganaderos que han participado en ellas por sus legítimas reivindicaciones, que no son otra cosas que un clamor ante la indefensión que sienten frente a la clase política". "Los problemas son comunes. No obstante, pedimos responsabilidad para que no se nos vuelva en contra la ciudadanía, que entendemos son nuestros aliados para la defensa de un modelo en el que prevalezca la alimentación y la sostenibilidad económica de los agricultores", han apostillado desde Asaja Granada.

Entre otras medidas, Asaja pide "la dignificación de la actividad agraria por parte de las autoridades y los miembros del Gobierno, que no nos defienden en Bruselas; la revisión del Pacto Verde Europeo, que obliga a abandonar tierras en producción a reducir drásticamente los fitosanitarios, zoosanitarios y fertilizantes y ataca el consumo de la carne; la revisión de los acuerdos comerciales en los que se incluyan las cláusulas espejo para exigir la reciprocidad a las producciones de terceros países; el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria con remuneración justa para los productores; el aplazamiento de la obligatoriedad del Cuaderno Digital de Explotación (CUE) hasta 2026; soluciones para afrontar la sequía con creación y puesta en marcha de nuevas infraestructuras hidráulicas y aprovechamiento de las aguas regeneradas para el riego; adaptación de la reforma laboral a la eventualidad y realidad del campo; compensaciones en la seguridad social para afrontar la nueva subida del SMI o la modificación de los distintos regímenes fiscales para favorecer la actividad agraria".

El próximo miércoles se celebrarán tractoradas y movilizaciones en Andalucía (Jaén y Sevilla), en Castilla y León; Castilla-La Mancha y Extremadura, en cumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado 30 de enero a nivel nacional. "Queremos un cambio de rumbo de la actual política agraria, que solo hace que acelerar el abandono del campo, el despoblamiento del medio rural y el encarecimiento de los alimentos a los consumidores", han concluido desde la organización.