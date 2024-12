El arte intemporal de Pablo Picasso dialoga con la contemporaneidad de Jeff Koons en la Alhambra

La exposición 'Reflejos. Picasso/Koons en la Alhambra' reúne cinco trabajos de estos dos grandes creadores del arte del siglo XX y XXI en el Palacio de Carlos V y el Museo de Bellas Artes de Granada, dando lugar a una conversación "inédita entre el pasado y el presente" en estos espacios del monumento más emblemático de Granada.

Esta es la primera muestra concebida por el proyecto expositivo 'Reflejos Picasso' con el que el Museo Picasso Málaga aspira a expandir su presencia, llevando su colección y sus programas a lugares emblemáticos de Andalucía, generando "nuevas oportunidades para la comprensión de la obra del malagueño", según ha informado la Junta en una nota de prensa tras la presentación de la muestra, a la que ha asistido la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pazo.

Pablo Picasso y Jeff Koons son "dos de las indiscutibles grandes figuras del arte contemporáneo mundial", ha señalado. "Esta es, por tanto una oportunidad única de observar sus obras dialogando entre sí, al mismo tiempo que estableciendo conexiones con los óleos más antiguos de la colección del Museo de Bellas Artes de Granada", ha aseverado Del Pozo sobre una exposición que ha sido comisariada por el director artístico del Museo Picasso Málaga, Miguel López-Remiro, junto al responsable del Museo de Bellas Artes de Granada, Ricardo Tenorio.

"Mirando al pasado han reinventado nuestro presente. Ambos, Picasso y Koons, han reinterpretado a los autores clásicos para alumbrar una obra rabiosamente moderna, llamada a cambiar los lenguajes, las formas y los materiales del arte contemporáneo", en palabras de la consejera Patricia del Pozo, que ha estado acompañada por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el propio artista estadounidense.

Nacido en York (Pennsylvania) en 1955, Jeff Koons es uno de los artistas contemporáneos más cotizados del panorama internacional. Formado en la School of the Art Institute of Chicago y licenciado en Bellas Artes por el Maryland Institute College of Art de Baltimore en 1976, se trasladó a Nueva York donde llevó a cabo sus primeras obras al mismo tiempo que trabajaba como corredor de bolsa en Wall Street.

A finales de los años setenta e inicios de los ochenta del siglo pasado irrumpió con fuerza en el universo del arte contemporáneo con series tan conocidas como 'Inflatables', 'Prenew', 'The New' o 'Equilibrium".

A medio camino entre el arte kitsch, la cultura pop y el conceptualismo, sus trabajos han roto las barreras entre el mundo del arte y los lenguajes de la publicidad, el marketing, el consumo, la industria del ocio y la sociedad de consumo. Polémico y provocador, ha expuesto en galerías y museos de todo el mundo. Sus obras forman parte de las grandes colecciones de arte contemporáneo mundial de centros como el MOMA o el Guggenheim de Nueva York o la Tate Modern de Londres, entre otros.

La muestra que este lunes se ha inaugurado en la Alhambra de Granada es un proyecto concebido y desarrollado por la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, y el Studio Jeff Koons, en colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte, el Patronato de la Alhambra y Generalife, y el Museo de Bellas Artes de Granada, con el patrocinio de la Fundación Unicaja.

La apertura ha contado también con la presencia del copresidente de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, Bernard Ruiz-Picasso, y el presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, según ha detallado la Junta tras el acto inaugural.

De este modo, desde este martes y hasta el próximo 16 de marzo, la exposición ofrece una perspectiva única de la tradición y la modernidad, con la selección de cinco obras emblemáticas de estos dos creadores, dos de Picasso y tres de Koons, expuestas en dos espacios.

Así, el patio del Palacio de Carlos V alberga la obra 'Tres Gracias' (2016-2022) de Jeff Koons, una moderna creación elaborada en acero inoxidable pulido con un recubrimiento de color transparente. Por otra parte, la Sala 1 del Museo de Bellas Artes de Granada, que exhibe las obras más antiguas de la colección de la pinacoteca -de estilo gótico, renacentista y protobarroco fechadas entre finales del siglo XV y el XVI- acoge para la ocasión el gran óleo 'Las Tres Gracias' (1923) de Pablo Picasso, una personal reflexión sobre este clásico canon de belleza, así como la 'Cabeza con casco' (1933), una llamativa escultura de bronce del malagueño.

Le acompañan en la misma sala del museo dos obras de Jeff Koons que forman parte de su conocida serie 'Gazing Ball': la escultura 'Mujer de pie' (2014) y su homenaje al cuadro 'Intervención de las sabinas' de 1799 de Jacques-Louis David (2015-2016). Ambas fusionan lo histórico con lo contemporáneo incorporando a la obra la mirada de los visitantes, que se verán reflejados en una bola de observación de vidrio azul (Gazing Ball) colocada y diseñada por el artista junto a las piezas.

Las tres gracias

Las tres Gracias, arquetipo de belleza y armonía, han ocupado históricamente un espacio ambiguo y fascinante en las artes visuales, que las ha convertido en un símbolo universal. Este conjunto de figuras femeninas, celebrado en la Antigüedad por simbolizar la generosidad de la naturaleza, ha inspirado durante siglos a artistas de diferentes épocas y estilos. En esta exposición, Picasso y Koons abordan esta alegoría, "cada uno ofreciendo una visión muy personal que se aleja y al mismo tiempo rinde homenaje a sus fuentes clásicas".

Para la ocasión el Museo Picasso Málaga ha editado, tanto en español como en inglés, un catálogo de 64 páginas con textos del artista Jeff Koons y de los comisarios, Miguel López-Remiro y Ricardo Tenorio, entre otros, que ha sido realizado por Joachim Pissarro, historiador del arte, teórico, curador, educador, director del Hunter College Galeries y profesor Bershad de Historia del Arte en Hunter College de la City University de Nueva York, además de bisnieto del artista Camille Pissarro.

Catálogo de excepción

Profusamente ilustrado, el catálogo aborda en un diálogo con las cinco obras las analogías conceptuales y técnicas de ambos artistas, enmarcándolas en el espacio de acogida, el Museo de Bellas Artes de Granada y el Palacio de Carlos V. En palabras de Jeff Koons: "la relación y la mirada sobre Picasso nos informa sobre nuestro pasado y sobre los parámetros de posibilidad que encierra el hecho de ser humano".

En paralelo a la exposición se ha programado un diálogo entre el artista Jeff Koons y Joachim Pissarro, que conversarán sobre la influencia del malagueño en el arte del neoyorquino, este martes 17 de diciembre a las 17:00 horas en el Salón de Actos del Patronato de la Alhambra. La inscripción para asistir presencialmente puede realizarse a través de la web del Museo Picasso Málaga. Además, se podrá seguir en directo a través de su canal de YouTube.