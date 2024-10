Armilla aprueba el IBI social y la reducción de la tasa de recogida de basuras

El Ayuntamiento de Armilla ha aprobado este martes, en el Pleno Municipal, dos medidas clave que beneficiarán directamente a las familias de la ciudad. Por un lado, se ha modificado la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), introduciendo una bonificación social. Por otro, se ha adaptado la ordenanza fiscal nº 9 para la recogida de residuos, con una reducción de la tasa en función de los comportamientos más sostenibles.

Las dos propuestas han sido aprobadas con los votos favorables del PSOE e IU, los grupos que conforman el gobierno municipal. En este sentido, Loli Cañavate, alcaldesa de Armilla, ha lamentado que los grupos políticos de PP y VOX no hayan apoyado estas medidas, que resultan fundamentales para aliviar los bolsillos de los armilleros y armilleras. "Es decepcionante que no hayan respaldado unas iniciativas que están claramente enfocadas en proteger a nuestras familias más vulnerables y en avanzar hacia una ciudad más sostenible. Estas decisiones no son cuestiones políticas, sino de justicia social y responsabilidad medioambiental", ha subrayado la alcaldesa tras el Pleno.

Bonificación social del IBI para las familias con menores ingresos

La nueva bonificación del IBI está dirigida a familias con menores niveles de renta. Se aplicará a los bienes inmuebles que no superen los 35.000 euros de valor catastral y que sean la vivienda habitual del sujeto pasivo, siempre que este no disponga de otros inmuebles y no exceda unos niveles de renta previamente establecidos (hasta 15 veces el IPREM, con ajustes según el número de personas en el hogar). Esta medida se suma a las ya existentes para familias numerosas, con el objetivo de aliviar la carga impositiva en aquellos hogares con economías más vulnerables.

Según ha informado en el Pleno, Manuela Bertos, concejal responsable de Economía y Hacienda, esta modificación responde al compromiso del Ayuntamiento de Armilla por avanzar hacia una fiscalidad más justa y equitativa.

Reducción de la tasa de recogida de residuos en función de la sostenibilidad

En cuanto a la tasa de recogida de residuos, la modificación de la ordenanza se adapta a la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Lo más destacable es que Armilla no solo cumple con las exigencias de la nueva normativa, sino que introduce importantes reducciones en la cuota a pagar por parte de los vecinos y empresas que adopten prácticas más sostenibles.

Entre los beneficios aprobados se encuentran las reducciones para quienes realicen compostaje doméstico, separen y reciclen materia orgánica, o utilicen puntos limpios para la correcta gestión de residuos. Además, las empresas del sector alimentario y de restauración que colaboren con entidades de economía social para reducir el desperdicio de alimentos, así como aquellas que implanten sistemas de gestión ambiental certificados, también podrán beneficiarse de una disminución en la tasa.

Por último, se ha establecido una bonificación específica para aquellos vecinos que se encuentren en situación de exclusión social, asegurando así que la transición hacia un modelo más sostenible sea justa y no impacte negativamente en las personas más vulnerables.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Armilla refuerza su compromiso con el bienestar de sus ciudadanos, apoyando tanto a las familias con menos recursos como incentivando prácticas responsables en la gestión de residuos.