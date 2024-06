Una argentina se hace viral en redes por su opinión sobre la manera de conducir en España

En ciertos países, las normas de conducción parecen ser más recomendaciones que reglas estrictas. Cuando te sacas el carnet y te acostumbras al tráfico caótico, desordenado y confuso de tu ciudad, te acabas adaptando al tiempo y ya lo normalizas. Sin embargo, al viajar a un país con un estilo de conducción diferente, es inevitable experimentar un choque cultural.

Esto es lo que le ha ocurrido a una joven argentina que, tras llegar a España, ha grabado un vídeo en TikTok explicando a sus compatriotas las diferencias en el tráfico entre ambos países.

La usuaria @ornellafasce de hecho, ya llevaba 4 meses viviendo en el país, pero aún así no deja de sorprenderse con determinadas cosas. Desde los coches que se detienen en los pasos de peatones para dejarla pasar, a que no escuche el claxon de los vehículos. "Acá es increíble cómo los autos frenan, es una cosa espectacular" o “no hay bocinas" son algunas de las cosas que destaca.

En líneas generales, describe la forma de conducir en España como "hermosa" y notablemente silenciosa, ya que, según ella, abundan los vehículos eléctricos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) se encuentra en constante desarrollo e implementación de propuestas destinadas a mejorar las carreteras y aumentar la seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, la creación de la reciente señal S-51 b, que informa sobre un carril reservado para automóviles de alta ocupación (VAO).

Muchos son los comentarios, que ha recibido el vídeo, como por ejemplo: "Son cosas que damos por hecho y cuando alguien de fuera lo aprecia yo me doy cuenta de que es un país maravilloso este nuestro" o "aquí se estudia mucho por el carnet de conducir. Es muy caro uno lo cuida mucho para no perder los puntos".