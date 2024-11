'Arde 2004', el primer EP de Tirana

El Carmen granadino 'Go with The Wind' ha sido el lugar elegido para que esta noche (21:00 horas) los asistentes puedan escuchar el primer EP de Tirana, 'Arde 2004', prácticamente en primicia, ya que ha visto la luz en la madrugada del jueves al viernes. Cinco nuevos temas con el que este proyecto nacido postpandemia va a dar el salto definitivo a la escena musical electrónica nacional.

Tras los éxitos individuales de singles como 'San Junipero', 'Shine', 'Fearless' o 'Makabra', el dueto andaluz se ha encerrado en el estudio para sacar, bajo su propia producción y con la mezcla de temas de Marcos Muñiz, un trabajo sólido que puede mirar de frente a referentes de otros rincones del género en en continente. Algo que durante estos dos últimos años se ha constatado al estar en carteles de festivales como Brisa, Geoparks Light, Ciclo Mubea o Granada Sound.

La pasión por la música, la experimentación y "las buenas vibras" son el germen de esta unión malagueña-granadina entre Cristina Sánchez (Tina) y Antonio Chavarino (CHVA) que, tras crecer músicos en otros géneros y proyectos, han conectado de forma mágica para dar rienda suelta a esa hipnótica forma de entender sonidos y melodías.

Una propuesta musical que viaja por espacios versátiles y oscuros que estallan en ritmos que incitan a bailar, subir los brazos y dejarse llevar por la voz elegante de Tina. Toda una muestra de la evolución en estos últimos meses de trabajo para encontrar "ese sonido" que conecte con un público, cada vez más exquisito, a la hora de elegir a quien prestar atención.

Además de la fuerza musical del proyecto Tirana ha dejado claro, desde el primer momento, que la música también entra por los ojos en estos nuevos tiempos. Por ello, la apuesta por la imagen y el vídeo ha sido contundente. Algo que vemos claramente en esa bella historia que dos mujeres protagonizan la romántica historia de 'San Junipero' y en la gran puesta en escena de su última publicación, 'Baby Let's Dance Tonight', para el que han contado con la performance de Simbia Irebowale y la dirección y fotografía de Adrián Cecilio.

Una propuesta valiente que también quieren llevar a los conciertos, ya que sobre el escenario y apoyados por su atractiva, seria y firme presencia, consiguen conectar, por segundos, con aquellos que buscan volver a una película de ciencia ficción. Una formación a la que tendremos que tener puesta la mirada en las próximas fechas. Disfruten de 'Arde 2004'.