Aparecen pintadas en el aparthotel de Granada de Xiaohua Li pidiendo que firme ya el acuerdo de venta del club con los empresarios granadinos.

La tensión va en aumento con el paso de las horas y la proximidad del inicio del curso. La firma para la venta del Granada CF sigue sin estamparse en los documentos, con la negativa de Xiaohua Li pese al acercamiento en el acuerdo de Sophia Yang, poseedora de la otra parte mayoritaria del paquete accionarial del club.

Los nervios y la expectación por lo que pueda pasar están dominando a la afición granadinista, quienes ya no aguantan más las negativas del acreedor chino en un tira y afloja que sigue y no cesa. Algunos detallaron a GranadaDigital que "el club lleva tiempo sufriendo" en lo deportivo, con el descenso a segunda división, y que "si ya llevan unos años y ven que algo no funciona, hay que hacer un cambio grande". Además destacaron que "el Granada tiene que ser de los granadinos".

Para mañana hay convocada una manifestación para pedir que el acuerdo culmine ya con la venta del Granada CF.