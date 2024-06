Antonio Arias (Lagartija Nick): “Miguel Ríos nos ha enseñado profesionalidad, constancia y nuestro valor musical”

Tras la gran eclosión cultural que fueron para Granada los años 80, en los 90 se consolidó la marca Granada como ciudad exportadora de talento musical. Uno de los grupos más icónicos fue Lagartija Nick, el cual ejercerá el papel representativo de esa década en el concierto de cumpleaños de Miguel Ríos que se celebra el próximo sábado en la Plaza de Toros y que servirá como homenaje al rockero granadino, pero también a todos los artistas que surgieron en Granada desde los años 60 hasta la actualidad. Los Ángeles, 091 y Niños Mutantes también acompañarán en el escenario en una jornada que puede ser histórica para el panorama local.

Antonio Arias, cantante y bajo de Lagartija Nick, considera que en esos años 90 "explota lo que es un sentimiento propio de Granada, de creación. En los 80 se habían desarrollado muchísimas acciones vanguardistas y en los 90 esa herencia se tradujo en una vuelta a la independencia. Por ejemplo, yo me junté con Eric y formamos Lagartija Nick, creando una escena nueva desde la herencia pasada y mirando al futuro. En esa nueva independencia surgimos nosotros, con nuestro primer single y primer LP, y enseguida fuimos absorbidos por una 'multi'. Es algo que también ocurrió con otros grupos, como Los Planetas, que también empezaron con una indie, sacaron un single y enseguida fueron a la ‘multi’. Fue el principio del traslado a nivel nacional de la potencia de Granada como creadora de artistas. Ya lo era, pero, en ese momento, ya surgía de nuevo desde la independencia, desde aquí. En poco tiempo fue absorbida por el mercado, pero, para mí, es el principio de una independencia, de un sonido, el sonido Granada, el sonido Chana y el principio de la popularidad en masa de los grupos de Granada".

Sin duda, el gran momento de Lagartija Nick fue la publicación de 'Omega', el disco realizado al alimón con Enrique Morente y que está considerado uno de los mejores trabajos de la historia musical española. Para Arias, "’Omega’ se gestó desde las propias fuerzas creadoras de Granada. Alrededor de la figura de Enrique Morente estaban orbitando Luis García Montero, Jesús Arias, Mariano Maresca, Javier Egea, toda La Tertulia... Enrique ya se había vuelto a vivir a Granada y también quería potenciar la creación desde Granada y para Granada. 'Omega' es un disco bastante granadino en ese aspecto y también significa otra torre alta en la pirámide del flamenco. Para mí resulta muy emocionante que lo comparen con 'La leyenda del tiempo'. ‘Omega’ fue un nuevo golpe de estado en la música nacional".

Pero la trayectoria de Lagartija Nick no se limita solo a 'Omega', sino que hubo otros temas que funcionaron muy bien. "Las compañías ponían toda la carne en el asador y si los grupos no triunfaban en un disco, daban de plazo hasta tres. Ahí se conjuntó lo que sería un repertorio muy potente. Para mí, 'Nuevo Harlem', del segundo disco llamado 'Inercia', es de mis favoritas porque representa lo que éramos. Pero las canciones son como los hijos, te gustan todos y defendería al más 'feíllo'". Precisamente, 'Nuevo Harlem' será la canción que toquen junto a Miguel en el concierto de su 80 cumpleaños.

De los grupos de la época, Antonio Arias destaca "a Los Planetas, por supuesto, con los que hemos hecho una gran parte del camino. También estaban Mamá Baker, Cecilia Ann, Eskorzo, Amparanoia... Creo que todos estaban luchando para defender un sonido que representara a la ciudad y son muy representativos de la época".

Relación con Miguel Ríos

El cantante de Lagartija Nick no tiene un primer recuerdo de Miguel Ríos, “porque no puedo retroceder tanto. Él es el pionero, empezó antes que los Beatles, en el 61. Supongo que desde que yo era recién nacido ha estado ahí. Ahora, el primer recuerdo que tengo de él en directo fue un '5 a las 5', en el que tengo conciencia de verlo por primera vez. Fue un evento que para mí supone mucha de la potencia que Miguel Ríos aporta no solo a la música, sino a la ciudad y a la sociedad. La recuperación de Federico García Lorca a mitad de los años 70 se debe a esas figuras tan importantes como Miguel Ríos, Carlos Cano, Enrique Morente y la celebración del '5 a las 5'. Y esos son los artistas, porque luego hay un background tremendo de poetas como Juan de Loxa. Pero es que Miguel siempre ha potenciado desde su clave de éxito los movimientos más alternativos, desde los 'Conciertos de rock y amor'”.

Antonio Arias rememora que “luego pude verlo, saludarlo y casi rozarlo en el estadio del Granada 74, cerca de La Chana, donde hizo un concierto. Sería después de 'Extraños en el escaparate'. Yo tendría alrededor de 14 años o por ahí y ya me gustaba tocar el bajo. Y fui a ese concierto a las pruebas. Hablé con Tato Gómez, el bajista, y me dejaron rondar por allí. Después de las pruebas, Tato Gómez me dijo: "Espérate a después del concierto que te voy a hacer un regalo". Y yo pensaba que esa gente tan rica me iba a dar el bajo, porque le había dicho que no tenía. Me esperé a que terminase el concierto, que fue fantástico, ya que en esa época de generación de héroes eran preciosos ese tipo de eventos. Entonces, Tato Gómez salió con las cuatro cuerdas de su bajo y me dijo: "Ya eres bajista, ya puedes empezar a tocar el bajo. El bajo te lo vas a buscar tú, pero aquí ya tienes el impulso". Siempre se lo recuerdo a Miguel Ríos y me gustaría algún día poder darle un abrazo enorme a Tato Gómez porque él fue el que me dijo que ya era bajista".

La trascendencia del rockero

Antonio Arias tiene en muy alta estima a Miguel Ríos, "quien no es lo que representa para la ciudad, sino lo que significa para cada uno. Como en el ejemplo de Lorca, que cada uno tiene su Lorca, pues de Miguel Ríos cada uno tiene su comprensión, su valoración y su defensa de su obra. A mí me recuerda a la escena de Lawrence de Arabia, cuando a Anthony Quinn le recriminan que ha robado muchas ciudades, y dice lo de "yo soy pobre porque soy un río para mi pueblo". Miguel Ríos, desde su postura de éxito, siempre ha apoyado y luego representa la trascendencia. Eso en Granada sirve mucho. Granada nunca mata al padre, se pelea con él, pero nunca lo mata porque así no tiene que perdonarlo. Si mantenemos viva esa iconografía tan fundamental, es lo que representa Miguel Ríos. Nos ha acompañado desde el principio y él valora mucho también que hayamos luchado por la escena. Y esa escena también se la debemos a su generosidad en gran parte porque nos ha enseñado profesionalidad, constancia y nuestro valor musical, que a ninguno se le puede negar. Mi época favorita suya es la de 'La huerta atómica', esa época progresiva. Él diría que es donde perdía más pasta. Eso me encanta”.

Por todo ello, que para Lagartija Nick actuar en el concierto de cumpleaños de Miguel Ríos "supone tener la confianza de que nuestro arte no termina en ningún momento, sino que es una propuesta siempre a largo plazo. Nunca hay nada que termina. Estoy convencido de que Miguel Ríos, a sus 80 años, todavía piensa que no es el artista que le gustaría ser. Eso es lo que nos demuestra que nuestra carrera sigue, que el trabajo no es en balde, que esto es muy a la larga, que debemos estar siempre preparados porque es el oficio más bonito que tenemos. Eso es lo que representa salir con Miguel al escenario. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión, tocando para la protección de la Vega. En modo solidario, a Miguel lo tienes. Y su enseñanza más potente es que todavía no somos lo que queremos ser. Vayamos juntos en el camino. Nada ha terminado, todo está por hacer. Es un nuevo principio, un nuevo manantial para un nuevo río que surge de Miguel".

De cara al futuro, Lagartija Nick se encuentra ahora preparando lo que será la gira del 35 aniversario de la banda, "que nos dará la posibilidad de hacer un recorrido por nuestra carrera mucho más ecléctico. Queremos celebrar todo el recorrido de la banda, desde las primeras demos hasta ahora. Hasta el rabo, todo es toro".