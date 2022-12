Ana de Gracia, de Onda Cero Granada, logra el Premio Andalucía de Periodismo en la modalidad de radio

La Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa ha dado a conocer el fallo del jurado en cada una las modalidades de la XXXVII edición de los Premios Andalucía de Periodismo. En la de radio ha sido premiada Ana Belén de Gracia González, de Onda Cero Granada, por el reportaje 'Operación Trizub: El Valor del Tiempo', emitido en la cadena Onda Cero Andalucía, programa especial Brújula de Andalucía. "En este reportaje especial se acompaña a la ONG andaluza ´Guardias Civiles Solidarios', con sede en Granada, siguiendo el mayor convoy de ayuda humanitaria que se haya realizado desde España con destino Ucrania. Esta aventura solidaria, con sello andaluz, salió el pasado mes de marzo organizada desde Andalucía y ha conseguido coordinar hasta 300 toneladas de ayuda provenientes de toda España en la conocida como 'Operación Trizub'. Ayuda que ha podido llegar a cerca de cien mil personas refugiadas".

Tras conocer que ha sido premiada, Ana de Gracia ha asegurado a GranadaDigital que lo importante de este Premio Andalucía de Periodismo es "que se ha contado una historia muy bonita, que tenía como origen Granada y como destino Ucrania". "Ha sido muy bonito porque ha sido ser partícipe y hemos podido presenciar cómo se han movilizado tantos kilos de ayuda humanitaria. Hemos formado parte de una aventura muy bonita que comenzó en Granada de madrugada, un lunes de marzo, y acabó en la frontera con Ucrania llevando más de 300 kilos de alimentos, de medicamentos, etc, por Guadias Civiles Solidarios. Se han contado muchas historias de gente que se iba a Ucrania, que no sabemos si siguen vivos y vivas. Este premio también va por estas personas que se estaban jugando la vida", ha indicado. Para Ana de Gracia, con este reportaje ha podido llevar "lo que estaba sucediendo en la frontera de Ucrania a España, para que pudieran saber lo que estaba pasando allí". "Es lo que es ser periodista también, poder estar allí en los lugares difíciles y contarlo para que la gente que nos escucha o lee desde su sofá, para que de alguna manera podamos mover corazones, que en eso consiste el periodismo. Estoy muy ilusionada", ha señalado. "El hecho de premiar este reportaje me deja supersatisfecha y supercontenta. No tenía ni idea de que hoy iban a decir nada y me ha pillado por sorpresa", ha añadido.

En la XXXVII edición de los Premios Andalucía de Periodismo también ha sido distinguido el periodista Paco Lobatón en la modalidad de Mejor Trayectoria Profesional por unanimidad del jurado. "El Gobierno andaluz reconoce así la prolífica trayectoria profesional del periodista jerezano, que ha dedicado casi toda su carrera a programas informativos de TV y ha liderado proyectos televisivos innovadores y de gran impacto como el espacio de búsqueda de personas desaparecidas 'Quién sabe dónde'. El premio a la Trayectoria Profesional se entrega por segundo año, después de que en la pasada edición se concediera a la reconocida presentadora de radio y televisión María Teresa Campos", ha indicado la Junta en una nota de prensa.

Los Premios Andalucía de Periodismo están dotados con 10.000 euros en cada una de sus modalidades. En esta última edición también han sido distinguidos Silvia Moreno Narváez, en la categoría de Prensa; el programa 'Espacio Protegido', en Televisión; Daniel Pérez García-Santos, en Fotoperiodismo, y Marcelo del Pozo Pérez, en la modalidad de Proyección Internacional de Andalucía, que también se otorga por segunda vez en esta edición.

"Francisco de Asís Lobatón Sánchez de Medina (Paco Lobatón; Jerez, 1951) inició su carrera como periodista en 1968 en Radio Jerez, pero pronto se vinculó a la televisión, medio en el que ha desarrollado casi la totalidad de su vida profesional. A mediados de los 80 comenzó a trabajar en Televisión Española, donde fue nombrado corresponsal de información política y presentó entre 1985 y 1987 la primera edición del Telediario junto a Ángeles Caso. En 1988 fue nombrado director de Comunicación e Imagen de la Sociedad Estatal Expo 92, y posteriormente director de los servicios informativos de Canal Sur Televisión. Fue el encargado de dar la bienvenida a los espectadores al comenzar las emisiones del canal autonómico, el 28 de febrero de 1989", ha informado la Junta.

"En octubre de 1992, se incorporó al programa de TVE 'Quién sabe dónde', dedicado a la localización de personas desaparecidas, con el que convirtió a la cadena pública en líder de audiencias justo en el momento en el que surgían y empezaban a consolidarse las cadenas privadas. El programa logró resolver el 70 por ciento de los 1.500 casos que fueron tratados en antena entre 1992 y 1998. Sus más de 50 años de trayectoria hacen de Paco Lobatón una de las figuras más relevantes de la Comunicación en España, y así lo corroboran los numerosos premios y distinciones que ha recibido, como el Premio Andalucía de Periodismo (1985), TP de Oro 1992 al mejor presentador, TP de Oro (1985 y 1998) por los programas 'Quién sabe dónde' y 'Festival europeo de la solidaridad', la Medalla de Andalucía en su categoría de plata en 1995 o la Cruz al Mérito Policial de la Policía Nacional", ha detallado la Junta.

"En la modalidad de Prensa escrita, los miembros del jurado han decidido otorgar el premio a Silvia Moreno Narváez, por su trabajo '25 entrevistas a personajes andaluces en la contraportada de El Mundo', publicado en el diario El Mundo. El jurado ha resaltado la originalidad de las entrevistas, su repercusión nacional porque fueron publicadas en la edición nacional de El Mundo, así como sobre todo su contribución a reflejar la realidad andaluza, alejada de tópicos y estereotipos, ya que desde sus parcelas cada uno de los entrevistados difunde los valores culturales, sociales y económicos de Andalucía. Entre los entrevistados, destacan: en el ámbito de la educación, el gaditano Antonio Pérez (mejor profesor de secundaria de España); los escritores Isaac Rosa, Fernando Repiso y Andrea Morales; cantaores de la talla de José Mercé y Esperanza Fernández; el periodista Jesús Melgar o la empresaria Pilar Vera", ha indicado la Junta.

"En su modalidad de Televisión, el jurado ha decidido otorgar el premio al programa 'Espacio Protegido', emitido en Canal Sur Televisión. El jurado ha valorado la calidad, los registros de audiencia y la importancia del programa al ser un informativo dedicado a recoger la actualidad ambiental de la comunidad. Sus contenidos no solo se limitan a aspectos relacionados con el medio natural, sino que también tienen cabida temas de indudable repercusión social como las condiciones del medio ambiente urbano, la investigación andaluza aplicada a estos ámbitos o los vínculos que unen lo ambiental con la economía, la cultura y la salud. Especial protagonismo han ido adquiriendo cuestiones como el cambio climático, las enfermedades emergentes, la crisis energética, la economía circular o la sostenibilidad del sector primario", ha informado la Junta.

"Daniel Pérez García-Santos es el ganador en la modalidad de Fotoperiodismo por su fotografía titulada 'Muralla de Fuego', realizada para la Agencia EFE y publicada en las portadas de los principales medios nacionales de prensa escrita: El País, El Mundo, ABC y medios locales cómo Diario SUR y La Opinión de Málaga. La instantánea se tomó en el incendio que afectó a la Sierra de Mijas, en Málaga, durante el pasado mes de julio. El jurado ha puesto en valor la dificultad del momento de su captura, la excelente calidad técnica de la imagen que refleja la magnitud del incendio y el horror del fuego, así como la meritoria y arriesgada labor de los pilotos del helicóptero del Plan Infoca ante los peligros que se enfrentan los efectivos y dispositivos dedicados a la lucha contra los incendios forestales", ha detallado la Junta.

"En la modalidad de Proyección Internacional de Andalucía, el premio se concede a Marcelo del Pozo Pérez por su reportaje fotográfico 'Dior, Sevilla y Andalucía', publicado en diversos medios de comunicación internacionales como The New York Times, South China Morning Post (China), US News (EEUU), La Press (Canadá), Publico (Portugal), The Indian Express (India), La República (Colombia), Daily Sabah (Turquía) y El País en su edición digital en América (México, Colombia, Chile y Argentina). La firma de moda francesa de alta costura Christian Dior presentó su colección Crucero 2023 en la plaza de España de Sevilla, un escenario patrimonial único. El jurado ha tenido en cuenta en el trabajo de Del Pozo la promoción por todo el mundo el turismo andaluz y también la calidad técnica de las imágenes, resaltando el valor y la belleza del patrimonio histórico artístico de Andalucía", ha subrayado la Junta.

El jurado de la XXXVII edición del Premio Andalucía de Periodismo ha estado presidido por el viceconsejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Tomás Burgos Gallego, e integrado por Juan Miguel Vega Leal (director de Canal Sur Radio); Sebastián Torres Haro (director general de Comunicación de la Junta de Andalucía); Eva Saiz Escolano (delegada de El País en Andalucía); Diego Tavero Bolaños (redactor de la Agencia EFE); Rocío Fernández Ruz (fotoperiodista), Rosario Fernández-Cotta Jiménez (periodista) y Jorge Conde López (jefe de Servicio de Planificación y Coordinación Informativa de la Consejería), que ejerce de secretario del jurado. Los premios se entregrán en una ceremonia que presidirá el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el próximo viernes 23 de diciembre.