La alhendinense Nuria Serra irá al Mundial de Taekwondo

El Campeonato Mundial de Taekwondo es la máxima competición internacional de este deporte, considerado un arte marcial que tiene su origen en Corea. La alhendinense Nuria Serra participará por primera vez en uno, lo que supone para ella “un orgullo muy grande, tanto a nivel profesional como personal”, detalla a GranadaDigital. El Mundial se va a celebrar del 25 de noviembre al 3 de diciembre y en él estará la granadina, que competirá en la categoría senior 2 – de 31 a 40 años-.

Nuria Serra ha logrado clasificarse para el Mundial de Taekwondo gracias a los buenos resultados que ha obtenido en varias pruebas puntuables, lo que le ha permitido entrar en el ranking nacional. Ha sido campeona de Andalucía, campeona de España, segunda del Open de España y campeona del Open de Madrid, último en el que ha participado, el pasado 15 de junio.

El año pasado, Nuria Serra participó en el Campeonato de Europa de Taekwondo y logró quedar tercera. “Eso fue como llegar a lo más alto, pero clasificar para un Mundial es como cumplir otro objetivo más”, asegura. “El mero hecho de ir a un Campeonato del Mundo, representar a España e ir yo sola en mi categoría, es algo muy grande”, reconoce.

La alhendinense se preparará ahora para afrontar su participación en el Mundial, algo para lo que lleva ya dos años preparándose, aunque “no de forma específica”, explica. “Ahora voy a empezar con un preparador específico, mejorar la alimentación e intentar afinar en todos los medios posibles”, explica.

Nuria Serra lleva desde los tres años practicando este arte marcial. “Tenía un gimnasio justo debajo de casa y mis padres trabajaban. Mi hermano empezó a practicar taekwondo y yo me iba con él porque no me podía quedar sola y, al final, cuando cumplí la edad para poder practicar ya me apuntaron”. Desde los 17 años, Nuria Serra es la coordinadora de la Escuela Municipal de Taekwondo de Alhendín y actualmente entrena a 130 niños.

El próximo mes de noviembre, Nuria Serra se enfrentará al reto más importante de su carrera con su participación en el Campeonato del Mundo de Taekwondo, que se celebra en Hong-Kong.