Agustín (Los Ángeles): “Miguel Ríos tiene ahora una tesitura de voz y un nivel que le permite atreverse con todo”

Esta primera semana de junio será muy especial para Miguel Ríos. El rockero granadino cumple 80 años y lo va a celebrar durante un largo fin de semana con un interesante programa cultural que, bajo el epígrafe 'Granada All Stars', contará con exposiciones, charlas o conciertos que, además, servirán para recaudar fondos para la fundación que lleva su nombre. Esta tiene como fin sufragar actividades que promuevan la cultura y la solidaridad en Granada, a través de la difusión de la música popular en todos los sectores de la población. La actividad cumbre será el concierto que tendrá lugar en la Plaza de Toros el sábado 8 de junio, a partir de las 21:30 horas, y en el que, además del artista cumpleañero, participarán bandas representativas de diversas épocas de la música rock y pop de Granada. Serán Los Ángeles (años 60-70), 091 (años 80), Lagartija Nick (años 90) y Niños Mutantes (de 2000 en adelante). La idea es que Miguel Ríos cante los mejores temas de su repertorio y, además, participe en alguna de las cuatro canciones que tocarán cada una de las bandas invitadas. La sorpresa será que, mientras se cambian los equipos entre un grupo y otro, se proyectará por partes un documental, dividido por décadas, sobre la historia y trayectoria tanto del propio Miguel Ríos como de la historia del panorama musical granadino desde los años 60 hasta la actualidad.

Agustín Rodríguez, componente de Los Ángeles, recuerda que en aquellos años 60, en los que se inició la andadura del pop y rock en Granada, "esos estilos no existían hasta entonces. Había orquestas, como Los Windys, que tocaban en los Jardines Neptuno con Eduardo 'Choya' y que fueron quienes lo iniciaron. Hacían temas de Ray Charles y algunas canciones italianas. Ellos, junto con nosotros, fuimos los pioneros en Granada".

Los Ángeles Azules

La mítica banda granadina inició su andadura en 1963 llamándose Los Ángeles Azules, aunque tres años después, cuando ficharon por una importante discográfica, pasaron a denominarse solo Los Ángeles. "Nunca nos creímos nada ni a estas alturas sabemos todavía lo que hemos hecho. Ha sido como un sueño", asegura Agustín, quien apostilla que "mi único deseo entonces era salir de la pescadería de mis padres en el Realejo. Pensaba que tenía que haber otra vida".

"Comenzamos nuestra aventura en Torremolinos, donde aprendimos de los grupos ingleses", recuerda el guitarrista granadino. "Tuvimos buena conexión con la gente y apostamos por ello, porque yo no quería volver a la pescadería".

Agustín también rememora algunos de los grandes éxitos que tuvo el grupo y, especialmente, la canción 'Mañana, mañana'. "Yo no quería grabarla porque la veía muy ‘pastelosa'. Pero Rafael Trabucchelli (un productor italiano muy influyente en los músicos españoles de los 60 y 70) se empeñó en que la sacáramos. Le insistí en que nosotros éramos más de pop rock. Pero él nos dijo que iba a salir solo en Sudamérica. Se grabó y 'Mañana, mañana' fue el gran éxito de Los Ángeles".

No obstante, las canciones favoritas del grupo para Agustín fueron "los temas '98.6' o 'Cada día'. Además, esa canción me la hizo Poncho a mí porque decía 'cada día dices algo diferente a lo que dijiste ayer'". Precisamente, el guitarrista granadino tiene palabras de recuerdo para Alfonso González 'Poncho' y José Luis Avellaneda, componentes del grupo que fallecieron en un accidente de tráfico en 1976 y que supuso el fin del grupo. "Para mí, a Poncho no se le ha reconocido aún como se debe. El cerebro musical de Los Ángeles era él. Tenía dos años más que nosotros y una cultura y una preparación diferente. Era maestro nacional y tenía importantes conocimientos como músico. Toda la base musical del grupo era él y no se le ha hecho justicia todavía. Yo no soy músico, soy un artista, que es diferente. Poncho sí era un músico".

Palabras para Miguel Ríos

Ahora, Agustín Rodríguez se siente muy feliz por poder participar en este homenaje a Miguel Ríos en su 80 cumpleaños ya que "tengo muchísimos recuerdos con Miguel. Él me ayudó muchísimas veces. Por ejemplo, cuando yo vivía en Madrid y quería regresar a Granada, me prestó 15.000 pesetas para poder volver a mi ciudad. También recuerdo que, en otra ocasión, se inventó un espectáculo llamado 'La noche roja' que hizo despertar a una juventud que estaba adormilada por la época franquista. En el cartel estaban grupos como Triana, Salvador, Imán Califato Independiente y un grupo granadino que se llamaba La banda de los hermanos Cruz. Y me dejó hacer la organización de todo aquello y me dio todas las barras. Ahí comenzó otra época", relata.

Para el artista granadino, "Miguel Ríos tenía otro concepto de lo que era un concierto y siempre fue a lo grande. Es un innovador que ha hecho muchísimo por la música". Es tal su admiración por el rockero granadino que asegura que "ahora está cantando hasta mejor. Tiene ahora una tesitura de voz y un nivel que le permite atreverse con todo, tanto que en el concierto va a cantar con nosotros '98.6'. hace temas de Ana Belén, Víctor Manuel o Serrat a su estilo y lo clava. Es muy completo".

Es por ello que se muestra encantado por tocar junto a Los Ángeles en el concierto del próximo sábado. "Es un agradecimiento también, porque Miguel Ríos prestó toda su infraestructura en el homenaje que se hizo a Los Ángeles en octubre de 1976. Él se volcó. Granada le debe mucho a Miguel Ríos. Y yo le estoy muy agradecido por el hecho de que se haya acordado de nosotros para su cumpleaños".

De cara al futuro, Agustín, que tiene 79 años, tiene un proyecto que “quiero hacer con los hijos de Poncho, Pope y Pablo. Es proyecto de música como hacían Los Ángeles, pero actualizado a 2024. Ahora hago mis pinitos como compositor en otra línea con El Patriarca. Mi última canción ha sido ‘Nada es para siempre’”. En ella, canta “solo quedan recuerdos, solo quedan vivencias". Un bonito colofón para una carrera musical que el sábado vivirá uno de sus últimos coletazos en la Plaza de Toros junto a Miguel Ríos.