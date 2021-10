Adriana Criado: "Quiero que la gente hable del mundo que yo he creado y sentir que ese es mi hogar"

Adriana Criado, una granadina que nació el 10 de abril de 1996, con sueños tan grandes que no caben en nuestro universo, ha decidido crear uno nuevo en su último libro ‘Piratas del Firmamento’, que se puede comprar en la Feria del Libro de Granada en la caseta de LITERALI Box, una empresa dedicada a la literatura juvenil, creada por tres emprendedores: May R. Ayamonte, Andrea Izquierdo/ Andreo Rowling y Josu Diamond, que este año va a tener puesto físico por primera vez y donde distintos autores firmarán sus libros a todos los lectores que vayan.

El martes 5 de octubre es el día en el que Adriana firmará sus dos libros ‘El renacer de las alas’ y ‘Piratas del Firmamento’, este último el más reciente, en el que narra una historia de piratas que surcan los mares de Ydhelia guiados únicamente por las estrellas, un firmamento donde cada constelación es un mes y cada mes tiene una personificación y un animal que cumple la función de protectores, una historia donde cada reino es distinto. Solo a quien no le dé miedo surcar los mares únicamente guiados por las estrellas será capaz de aventurarse a la mar, como se dice en Ydhelia que ‘Wiz guíe tu destino y los protectores te acompañen’. La escritora granadina charla con GranadaDigital antes de la firma en la Feria del Libro de Granada.

Pregunta (P): Ser lector es subirse a un barco cual pirata en busca de aventuras, siendo guiados por nuestro capitán, el escritor. ¿En qué momento decidiste dejar de ser tripulante para pasar a ser quien toma el timón?

Respuesta (R): Empecé leyendo siendo muy pequeña, pero no me gustaba mucho y aunque mi tía siempre me regalaba libros nunca me los acababa leyendo y un día por un cumpleaños me regalaron un libro de Laura Gallego, ‘Crónicas de la torre’, que es fantástico, y me gustó tanto que empecé a leer todo lo que me regalaba mi tita y ahí es cuando me hice lectora. Más o menos con nueve años empecé a cambiar los finales de los libros, dándole desenlaces alternativos y a decir que a mi me gustaría escribir cosas en ese momento pasé a escribir aventuras en folios, sobre mis amigas, el colegio, excursiones y conforme pasaron los años, esas historias cortas pasaron a ser cada vez más largas y empecé a crear mis propios personajes. Creé mi primer libro que tendría 30 folios, pero para mí era un libro y con los años seguí a la vez leyendo. Fue algo progresivo, no fue de la noche a la mañana.

P: Dedicarse a la escritura es una pasión que puede venir de familia. ¿Eres la primera escritora o ya había antes alguna?

R: A mi madre le gusta escribir aunque no lo hace, ella me dice “A mi me habría gustado en algún momento escribir”, así que la primera escritora como tal sí soy. Mis padres me veían escribir relatillos, de los que te mandan para el colegio, y con 15 años terminé mi primer libro y me puse yo sola, sin avisar a mis padres, en contacto con una editorial de coedición, es decir, que la editorial hace una mitad y tú la otra, y me dijeron que iban a publicar mi libro. Ese día fui a mis padres y puse el contrato en la mesa para que firmaran, porque claro yo era menor de edad y mis padres me decían “¿Esto qué es?” y yo: “Nada que me va a publicar un libro” y ellos: “De qué estás hablando”. Fue demasiada sorpresa.

Pasaron los años, me engañaron algunas veces, porque algunas editoriales de coedición se venden como tradicionales y no los son, tuve varios timos pero no me rendí y seguí escribiendo y mis padres continuaban alucinando, hasta que el año pasado Ediciones Kiwi publicó mi primer libro. Ahora mis padres sí que alucinaron de verdad porque era una editorial tradicional de las buenas, pero aunque fue progresivo, aunque si lo piensas las emociones sí fueron de la noche a la mañana, ha sido una sorpresa para todos. Y en la feria de Madrid fui a firmar tres días y todos los días había cola, mis padres fueron de sorpresa a verme y decían que si no lo veían con sus propios ojos no se lo creían.

P: Crear un mundo entero no tiene pinta de ser fácil. ¿En qué te inspiraste?

R: Yo cojo inspiración de todo lo que leo y me gusta y digo esto quiero crear algo parecido. Leo mucha fantasía y en cada libro hay un mundo impresionante y digo quiero mi propio mundo, quiero que la gente hable del mundo que yo he creado, quiero sentir que ese es mi hogar.

Me he inspirado en series, animes, libros, en muchísimas cosas y, poco a poco, fui creando un mundo desde cero creando la astrología, las creencias, una religión, criaturas mágicas, una forma de gobierno distinta para cada reino; fueron muchos meses y conforme escribía cambiaba cosas de Piratas del Firmamento. Recuerdo que estaba a mitad del libro y, de repente, creé una raza completamente nueva y tenía que volver a escribir porque había que introducirlo. Hace poco empecé otro proyecto que ahora tengo parado basado en el mismo, pero cientos de años después de los piratas y todo ha cambiado porque han pasado siglos y tiene que seguir creciendo. Aunque Piratas del Firmamento no va a tener ninguna continuación, sí me gustaría escribir algunos extras algún relato.

P: Podemos decir que has creado una galaxia entera prácticamente, has escrito las estrellas. ¿Cómo se te ha ocurrido?

R: Me gusta mucho la astronomía y la astrología. Yo quería ser astrónoma, es mi sueño frustrado pero al final soy de letras. Quería tener mi propio mundo, pero ya no solo un mundo sino un universo y como me gusta mucho el zodiaco tomé inspiración.

Poco a poco fui creando las constelaciones y a sus respectivos protectores, tomé referencias reales de nuestro sistema solar y asigné cada planeta a un mes y una personificación y un animal para cada uno, cada mes del año es de adoración para una de las personificaciones y sus respectivos animales, y en ese momento creé la religión.

En todos los reinos se cree en ello, es algo que todo el mundo cree porque es real porque desde que se inició el mundo la gente lo ha visto, la historia se basa cuando el mundo lleva poco siglos creados y los habitantes han visto, por así decirlo, la creación. por eso saben que es real.

Aunque cada reino tiene sus propias creencias respecto a la sociedad todo eso es lo que va cambiando. Finalmente creé la personificación de Wiz, ella es la creadora y todo el mundo la adora.

P: Al igual que un cantante va a festivales de música un escritor va a ferias de libros. ¿Cómo te propusieron participar en la feria de Madrid y luego en la de Granada ?

R: Mi editorial, Ediciones Kiwi, tenía una caseta entera este año, y en el grupo de escritoras la editora dijo que quién podía ir y, claro, yo dije que sí podía, que iría sea como sea. Cuando llegué el primer día a la caseta a mi hora de firmar ví mucha cola de gente, y pensé será para quien esté firmando a mi par, y me dice mi editora: "No, esa gente te espera a ti". Fue hora y media firmando y cuando terminó mi turno, porque le tocaba a la siguiente, tuve que seguir firmando en el suelo y los días siguientes, que eran sábado y domingo, pensaba que ya no iría nadie más, y resulta que otra vez había cola. Vendí todos los ejemplares de 'Piratas del Firmamento' y también los de mi otro libro, 'El renacer de las alas'. Todavía no lo asimilo, no esperaba que tanta gente quisiese leer mis libros.

Aunque yo escribo porque me gusta, los lectores son mi impulso y me gusta dedicarles frases en la firma y aunque no pueda poner una frase dedicada a cada uno, me gusta ponerles sobre todo en el de piratas ‘Bienvenidos al Emperatriz que Wiz guíe tu destino y los protectores te acompañen’ que es lo que se dice en Ydhelia siempre.

P: Firmar en casa es ya otra emoción distinta...

R: Sí, la Feria del Libro de Madrid es un punto donde tanto escritores como lectores se juntan, pero en casa pensaba que nadie iba a ir a la firma que tengo este martes, pero este fin de semana fui a la feria y las chicas de Literali Box me dijeron que se habían vendido muchos de mis libros y que tenían que pedir más. Y luego la gente me ha parado por la calle para que les firme el libro, es una mezcla de emociones.

P: Aunque todos los personajes tengan algo tuyo. ¿Cuál es el que has inspirado más en ti?

R: Elizabeth, sin duda, porque tiene mucho genio como yo y es muy impulsiva. A mi la impulsividad debo de confesar que me pierde, sin embargo, Kilian es muy tranquilo, es todo lo contrario a Elizabeth, por eso se complementan tan bien.

P: A pesar de que la historia es magnífica hay algo que dices podrías haber hecho de forma distinta. ¿Qué cambiarías de la trama?

R: Ese es el gran dilema del escritor, una vez que el libro está ya en papel lo lees y empiezas a pensar: ojalá esto lo hubiera puesto así o tendría que haber cambiado esta conversación. Lo que sí y es lo que más me dicen es que me gustaría haber dado más protagonismo a los personajes secundarios. Pero aun así veo el libro perfecto. Soy el tipo de escritora que le gusta leer las críticas negativas y positivas, y todas ellas las cojo y las uso para mejorar continuamente eso sí, siempre que sean constructivas. Pero al final las uso todas para mejorar.

P: Imagina que creamos una máquina para sacar a un único personaje del libro.¿Cuál escoges?

R: Estoy en duda entre Killian y Elizabeth porque los dos me podrían aportar muchísimo, pero creo que elegiría a Killian porque es el personaje con el que mejor podrías hablar, es tan empático a pesar de haber sufrido tanto que te entendería siempre, aunque Elizabeth también ha mejorado y evolucionado mucho, Killian es fantástico y no lo digo porque sea mi ojito derecho.

P: Como sabemos, los dos personajes lo han pasado mal por personas egoístas son personajes crueles. ¿Por qué crear unos personajes que están hechos para ser odiados?

R: Hay gente así en el mundo, mientras que el señor Terrill se aprovecha del pobre en vez de ayudar y aunque no quiera ayudar también les pone las cosas difíciles y se ríe de ello, le gusta hacer daño. Sin embargo, la madre de Elizabeth es una mujer machista, que sabe que tiene que servir a los hombres cuando realmente es una hipócrita, ya que es ella quien maneja a su antojo a su marido y a todos los hombres que la rodean, pero quiere que su hija sea una buena señorita, se case con un hombre rico y le sirva. Quise demostrar otra cara de la moneda, porque aunque suene triste si eso lo exige un hombre, no le tomamos importancia, decimos más de lo mismo, pero que sea una mujer choca más.

P: ¿Qué crees que es lo que más llama la atención de tu libro?

R: Voy a usar las palabras de mis lectores, es un libro donde los personajes tienen una evolución grande, parten desde cero, tiene representación LGBT, tiene poliamor, se representan distintas razas, en cada reino hay culturas distintas… Hay representaciones del mundo real que a veces se intentan ocultar, pero que están ahí. En cada reino hay un tipo de aceptación mientras que unos son muy opresores, otros no tienen ningún problema. Esas son, en palabras de mis lectores, lo que más destacan de mi libro.