Vídeo | Día Mundial de Los Beatles: los granadinos eligen sus canciones favoritas de la banda de Liverpool

Este 6 de julio se celebra el Día Mundial de Los Beatles, el histórico grupo musical inglés que es considerado uno de los más importantes en la historia de la música. El origen de la celebración es que en esa fecha, en el año 1957, fue cuando se conocieron John Lennon y Paul McCartney, los líderes de la banda, que luego se unieron a George Harrison y Ringo Starr para conformar la banda.

Este grupo musical revolucionó la música en la década de los 60, y a pesar de haber estado activos solo durante siete años -entre 1963 y 1970-, sus canciones han traspasado generaciones, y siguen siendo escuchadas en la actualidad.

Los Beatles tienen fans en todo el mundo y Granada no es la excepción. Así lo ha comprobado GranadaDigital en un recorrido realizado por las calles del centro, en el que los granadinos demostraron su cariño por esta banda de rock, pues al escuchar el nombre del mítico grupo de Liverpool la mayoría responde con una sonrisa, rememorando momentos inolvidables que estuvieron acompañados de su música.

Al preguntarles por sus canciones favoritas, las más destacadas por los granadinos han sido 'Love me do', 'Yellow submarine' y 'Let it be', e incluso más de alguno se animó a cantar un trocito de alguna de ellas -unos con más afinación que otros- pero siempre con mucha pasión. Los más jóvenes no se quedaron atrás y, aunque algunos solo tienen nociones básicas de este grupo, hay canciones que revolotean en sus cabezas, sobre todo las que fueron transmitidas por sus padres."Hay una sobre un submarino amarillo, ¿no?", preguntaba una joven.

Por su parte, la disputa por 'beatle' preferido está claramente marcada entre Lennon y McCartney, aunque Ringo Starr también tiene algunos adeptos. En las tiendas de discos, los vendedores destacan la afición que existe en Granada por los Beatles, pues sus CD, vinilos, posters y camisetas, aseguran, siempre son "una apuesta segura para la venta".