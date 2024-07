Vecinos del Cerrillo de Maracena denuncian que llevan cinco días respirando un "humo tóxico"

Un aire irrespirable es lo que denuncian los vecinos que residen en las inmediaciones de un descampado en Cerrillo de Maracena, donde ocurrió un incendio el pasado jueves. Esto es producto de un foco que, cinco días después, aún se mantiene activo y que emite una gran cantidad de humo.

Al llegar al lugar, ubicado a un costado de la carretera GR-30, el fuerte olor a plástico quemado es evidente. El humo proviene desde un agujero ubicado en medio del descampado, donde se aprecian los estragos causados por el fuego de hace unos días. Los residentes del sector narran que los bomberos no han podido extinguir ese foco, pues lo que se está quemando está bajo la tierra, en un sector de difícil acceso para la maquinaria de excavación.

Según indican los vecinos, esta situación es preocupante, pues llevan varios días respirando ese humo que podría ser perjudicial para su salud y que, aunque pasan los días, se mantiene constante. Guillermina vive muy cerca de ese lugar e indica que "sigue saliendo humo tóxico". "A mí me está costando la salud, estamos intoxicados. Los bomberos se pusieron en contacto conmigo, informándome que es un fuego subterráneo y que no tienen las medidas adecuadas para actuar", asegura.

Esta vecina cuenta que "esto iba a ser un centro cívico y todos los cables y conductos están enterrados, de personas que se han dedicado a pelar cables y a echar la basura también". "Esto es un foco de peligro porque hay un gaseoducto, el humo está emitiéndose y los bomberos me dicen que no es tóxico, que va en otra dirección y que no nos preocupemos", añade. Sin embargo, ella y sus vecinos no creen que este humo no sea dañino para su salud.

Por su parte, Miguel Ángel, quien también reside en el barrio, agrega que "tras la intervención de los bomberos, todavía, cinco días después, nos encontramos con un foco que emite humo tóxico, humo que proviene de las basuras, de los tubos, de los cables y que afecta al vecindario de manera nociva". "Por lo tanto, queremos que el Ayuntamiento intervenga para acabar con este foco tóxico, de la humareda que afecta al barrio y hay que acabar con esto", indica.

"Estamos asustados"

Guillermina agrega que, además del humo, existe preocupación en el barrio por la suciedad presente en ese descampado: "Hacemos un llamamiento al Ayuntamiento de Granada para que limpie, que venga un equipo a limpiar, porque esto está muy sucio, muchos cristales, basura y estamos asustados. Aquí también se encuentra una fábrica antigua, donde se encuentran animales, que están encerrados, atados", agrega.

El mayor temor es que ocurra un nuevo incendio y que pueda llegar a las viviendas colindantes, que estuvieron muy cerca de verse afectadas el pasado jueves. "Las casas de los vecinos están muy cerca y esto no se puede permitir. Necesitamos ayuda, que vengan a limpiar esto lo antes posible, que estamos en alerta de incendio".