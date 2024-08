Uno de cada cuatro jóvenes granadinos está desempleado y sólo un 13% se ha emancipado

Los bajos salarios y la precariedad laboral afectan especialmente a los jóvenes granadinos, que ven cada vez más difícil el acceso a una vivienda y, por lo tanto, la posibilidad de emanciparse del hogar familiar.

Según el informe anual sobre la situación sociolaboral de las personas jóvenes elaborado por CCOO Andalucía, los granadinos menores de 25 años que residen en la provincia tienen que destinar el 122% de su sueldo a pagar el alquiler de una vivienda de 90 metros cuadrados, cuando lo recomendado es dedicar hasta un tercio del salario para poder afrontar el resto de gastos de un hogar.

“Cuando tienen que destinar más dinero del que ganan al alquiler, cabe preguntarse cómo van los jóvenes a poder independizarse si no aumentan los salarios. Es imposible”, explica la secretaria de juventud de CCOO Granada, Gloria Aguilera, quien ha destacado que esta situación es especialmente grave en la capital, donde el porcentaje del salario que estos jóvenes deben destinar para el alquiler supera el 133%.

Estos datos, según el sindicato, justifican que sólo 13 de cada 100 personas andaluzas menores de 25 años hayan podido emanciparse durante este año, siendo la cifra más baja de la serie histórica. Aguilera recuerda que en Granada, el salario bruto mensual de una persona joven (con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años) ronda los 700 euros mensuales. Y es precisamente estos bajos salarios, una de las causas por las que a los jóvenes se les dificulta el acceso a una vivienda, unido al aumento en el precio del alquiler provocado por la especulación. “Cobrando 700 euros al mes y pagando 854 de renta las cuentas no salen. No es que no quieran independizarse, es que no pueden hacerlo”.

Y los datos de empleo tampoco ayudan a ser optimistas. El documento refleja que Granada es la tercera provincia andaluza con mayor tasa de paro entre la población menor de 35 años, donde, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, uno de cada cuatro jóvenes está en situación de desempleo, a pesar de que ha aumentado la población activa en un 1%.

Estos datos “lo que destapan es la insuficiencia de políticas activas de empleo para la población joven, que quiere trabajar pero no puede hacerlo. Y quienes sí tienen un trabajo lo hacen con una alarmante temporalidad y parcialidad", lamenta Aguilera. Y una de las repercusiones más graves de esta precarización se traduce en el elevado índice de siniestralidad entre la juventud de entre 16 y 25 años, que se ha incrementado en Granada en un 11%, el mayor aumento de Andalucía, donde la media se sitúa en el 5,2%, según indica el INE.

Por todo ello, la secretaria de juventud de CCOO Granada considera que es necesario reforzar y ampliar las medidas para mejorar la situación de la población joven por parte de todas las instituciones. Entre otras medidas, exige al Gobierno que se siga incrementando el SMI por encima de la inflación, que se apruebe el Estatuto de las prácticas no laborales y se regule y tope el precio del alquiler.

De igual modo, reivindica a la Junta de Andalucía que cumpla el “Pacto social y Económico por el impulso de Andalucía”, firmado en marzo de 2023 y a la patronal que implante medidas de contratación estable para los jóvenes, fomente los contratos de relevo e incluya medidas específicas para las mujeres jóvenes en los planes de igualdad. “También pedimos al Ayuntamiento de Granada que diseñe un plan de vivienda que permita ampliar el parque público y el alquiler social”, concluye Aguilera.